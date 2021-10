Le prix XRP fait face à une résistance au niveau de 1,2 $, un niveau critique pour l’élan

Ripple a acquis une participation de 30% dans MoneyGram International.

Ripple a initialement culminé à 1,10 $ avant de se redresser le 9 octobre.

XRP est la sixième plus grande crypto-monnaie par évaluation boursière selon CoinMarketCap. Le jeton a gagné environ 410% cette année et 349% l’année dernière. Ripple utilise XRP pour alimenter sa plate-forme RippleNet pour la conversion de devises et les transactions transfrontalières.

En 2019, Ripple a acquis une participation de 30% dans MoneyGram International, une collaboration de deux ans. Ripple serait le partenaire d’actifs numériques de MoneyGram pour les paiements transfrontaliers et le règlement des échanges.

Le prix du XRP approche des niveaux critiques alors qu’il atteint un nouveau plus bas de 1,10 $, poussant le XRP plus haut. En conséquence, le XRP devrait augmenter au cours des prochaines 24 heures, atteignant 1,20 $. Une tendance positive se poursuit, conduisant à une barrière de 1,20 $ en fin de journée.

Jusqu’à présent en octobre, le prix de Ripple a retrouvé une dynamique positive. Il a augmenté le 1er octobre à la suite de nombreux efforts infructueux pour descendre en dessous de 0,90 $ fin septembre. Ripple a initialement culminé à 1,10 $ avant de se redresser le 9 octobre. Le XRP est retracé en dessous de 1,10 $, après un nouveau sommet à 1,235 $.

XRP/USDT : Source : TradingVIEW

Anticipation de XRP à Skyrocket

Depuis lors, le XRP n’a cessé d’augmenter. Hier, le prix d’ondulation a refusé toute baisse en dessous de 1,10 $, indiquant une hausse plus tard dans la journée. Les analystes anticipent une montée en flèche du XRP et accueillent favorablement les nouveaux partenariats. Selon eToro, XRP était la première crypto-monnaie au Royaume-Uni au troisième trimestre 2021. Les détenteurs de XRP espèrent le résultat SEC v. Ripple.

La crypto-monnaie la plus populaire au Royaume-Uni, selon eToro, est le XRP, suivi de Cardano (ADA). Les commerçants du Royaume-Uni ont préféré le XRP aux autres crypto-monnaies au troisième trimestre 2021.

Curieusement, XRP a connu une augmentation de l’utilisation de détail et institutionnelle au cours des derniers mois. Ripple a rejoint la Digital Pound Foundation et s’est préparé à aider à résoudre les problèmes de développement de CBDC. Selon CoinMarketCap, le prix XRP aujourd’hui est de 1,12 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 2 575 824 554 USD.