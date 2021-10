Le prix XRP frappe sur une résistance de 1,3 $, une évolution parabolique est-elle sur les cartes ?

Face à un procès en cours, Ripple, la plate-forme de crypto-monnaie de transfert transfrontalier continue de voir une adoption accrue et une croissance régulière du prix XRP.

Des études récentes montrent que les propriétaires de XRP de Ripple, aux côtés des propriétaires d’autres altcoins tels que Polkadot et Stellar, sont les plus inquiets de l’industrie de la cryptographie.

L’étude montre que le trading crypto peut entraîner une perte de sommeil et de l’anxiété parmi d’autres effets psychologiques négatifs.

Cependant, nous vous prions de ne pas être d’accord sur ce point, et disons plutôt que vous pouvez avoir un bon équilibre crypto trading/vie en incluant l’analyse de nos publications dans votre répertoire de trading.

Continuez à lire pendant que nous identifions les niveaux de tendance, de résistance et de support significatifs sur le graphique XRPUSDT à partir du graphique hebdomadaire, jusqu’à la période quotidienne et intrajournalière de 4 heures.

Analyse du graphique hebdomadaire XRP

Il y a eu une tendance haussière constante sur la période hebdomadaire du XRPUSDT alors que le graphique des prix établit des creux plus élevés avec le RSI sortant des zones de survente le 09 mars ’20 et le 22 juin ’20.

L’aperçu du graphique hebdomadaire du XRPUSDT montre que la campagne haussière commence après une cassure de la résistance baissière le 04 janvier 21 pour une augmentation d’environ 500%, puis trouve une résistance à 1,9669.

Une sortie du niveau 25 survendu en combinaison avec une divergence haussière cachée le 12 juillet ’21 tire le prix XRP plus haut [1.3046].

La formation du chandelier de piège à ours le 20 septembre 21 confirme le creux des prix alors que les taureaux se préparent à tirer pour le XRP ATH.

Analyse quotidienne des graphiques XRP

La demande pour le jeton XRP augmente lentement à mesure que le RSI atteint le niveau de surachat -75 sur la période quotidienne. Le pouvoir d’achat a augmenté au moment de la publication, forçant la résistance de 1,0942 à céder le pas à 1,4151.

La barre des chiffres ronds de 2,00 $ est la prochaine cible projetée des taureaux capables de surmonter la résistance de 1,4151.

Analyse graphique XRP 4HR

L’intervalle de temps 4HR confirme la tendance à la hausse sur l’intervalle de temps quotidien avec le RSI plongeant en dessous du niveau-25 le 29 septembre 21 00:00 et le 6 octobre 21 08:00.

Nous voudrons peut-être attendre que le RSI descende en dessous du niveau 75 avant de sauter dans la tendance haussière actuelle avec la barre du chiffre rond de 1,40 $ comme prochain objectif de prix.

Un scénario baissier et un événement de cygne noir commenceraient par une clôture des prix en dessous du support de 1,0171, où nous pouvons nous attendre à voir de nouvelles baisses de prix.

Cela dit, une zone susceptible de placer un ordre stop-loss dans un scénario haussier serait en dessous du support de 1,0171.

Niveaux intrajournaliers XRP

Taux au comptant : 1,1782 Tendance à moyen terme [H4]: Volatilité haussière : Support élevé : 1,0589 $, 1,0171 $ et 0,8861 $ Résistance : 1,2089 $, 1,400 $

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Sunil est un entrepreneur en série et travaille dans l’espace blockchain et crypto-monnaie depuis 2 ans maintenant. Auparavant, il a co-fondé Govt. of India a soutenu la startup InThinks et est actuellement rédacteur en chef chez Coingape et PDG de SquadX, une startup fintech. Il a publié plus de 100 articles sur la crypto-monnaie et la blockchain et a aidé un certain nombre d’ICO à réussir. Il a co-conçu une formation industrielle en développement de blockchain et a animé de nombreuses interviews dans le passé. Suivez-le sur Twitter à @sharmasunil8114 et contactez-le à sunil (at) coingape.com