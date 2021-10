Le prix XRP gagne à nouveau sur une dynamique haussière, objectif fixé pour la prochaine course haussière !

L’affaire Ripple vs SEC en cours a sans aucun doute dépassé l’énorme indignation dans l’espace crypto. Une nouvelle mise à jour fait surface chaque nouveau jour et pointe donc vers la fermeture de l’affaire très bientôt. Et par conséquent, beaucoup prévoient que Ripple finira par sortir victorieux, ce qui pourrait aider le prix du XRP à atteindre de nouveaux sommets.

À l’heure actuelle, le prix du XRP a fait face à un autre rejet à court terme à 1,1 $ après avoir baissé par rapport aux niveaux de 1,2 $ au cours des deux derniers jours. Les ours semblent bien en place et s’efforcent de faire glisser le prix en dessous de 1 $. Et ils peuvent toutefois être couronnés de succès si l’actif ne parvient pas à se maintenir autour des niveaux de soutien locaux.

Source : Tradingview

Actuellement, le prix se cimente sur les niveaux de support de 200 jours de la MA et un fort rebond à partir d’ici pourrait empêcher une fuite supplémentaire. Cependant, la MA de 100 jours est d’environ 1,09423 $, ce qui sert de zone de support locale. Le prix au moment de la presse a rebondi avec succès sur ces zones pour regagner des positions supérieures à 1,1 $.

La clôture quotidienne au-dessus de la MA à 100 jours et plus tard à la MA à 50 $ pourrait valider une tendance haussière substantielle. Cependant, jusque-là, le prix du XRP pourrait s’enrouler autour d’une zone similaire jusqu’à ce qu’une poussée majeure puisse augmenter le prix. Compte tenu des statistiques à long terme, les indicateurs pointent vers un rallye massif à venir.

Le RSI et le MACD sont actuellement baissiers, mais les mouvements passés suggèrent un gigantesque rallye chaque fois que le MACD et les lignes de signal se croisent. Dans un graphique de 2 semaines, après cet événement, le prix a considérablement augmenté. Et actuellement, le modèle est sur le point d’assister à nouveau à un événement similaire. Et donc un mouvement gigantesque au-dessus de 5 $ pourrait être à l’horizon.