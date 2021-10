Le prix XRP pourrait atteindre 10 $ au quatrième trimestre ! Des prédictions insensées qui circulent sur le marché du XRP ! – Coinpedia – Médias d’information sur les technologies financières et les cryptomonnaies

Le quatrième trimestre en cours a apporté des bénéfices importants au marché de la cryptographie. La capitalisation boursière globale de l’espace crypto s’élève désormais à 2,405 billions de dollars avec 13% de gains. Cependant, avec l’augmentation de la domination de Bitcoin au-delà de 45%, la plupart des autres altcoins ont connu un léger recul.

D’autre part, malgré l’enquête de la SEC en cours, le prix du XRP a augmenté d’environ 4,37 % au cours des 7 derniers jours. De plus, Ripplenet prévoit de faciliter l’amélioration paiement transfrontalier solutions aux utilisateurs, et l’écosystème prévoit également d’inclure TVN sur le Grand livre XRP afin de les encourager.

Fait intéressant, Ripple a annoncé une collaboration avec Énergie renouvelable Nelnet, une société solaire réputée le 12 octobre 2021. Pour aider davantage le monde à devenir respectueux de l’environnement, ils investissent conjointement 44 millions de dollars.

Analyse des prix XRP : l’Altcoin atteindra-t-il bientôt 2 $ ?

Le prix d’ondulation a un motif de tasse et de poignée cassé dans le graphique d’un jour. Le début de la journée n’a pas été aussi bon pour l’altcoin car la pression de vente était massive avec de grandes bougies rouges. Le prix a presque chuté en dessous du niveau de support majeur de 0,85 $.

Cependant, alors que l’actif a trouvé son fort support autour de 0,6 $, un nombre important de bougies vertes a commencé à monter en flèche avec une augmentation du taux d’achat et complétant ainsi le modèle de coupe. Plus tard, le prix XRP a continué à former le modèle de poignée, trouvant un soutien entre 1,25 $ à 1,30 $. L’altcoin a le fort potentiel de dépasser une résistance majeure entre 1,5 $ et 1,65 $ s’il suit le modèle. Ce qui pourrait encore porter le prix à 2 $ ! Au contraire, l’actif pourrait s’installer entre des niveaux de support de 0,88 $ à 0,99 $.

Collectivement, le prix Ripple est sur le point de percer à une résistance cruciale. Alors que l’altcoin se prépare à de nouvelles entreprises, l’évolution des prix pourrait être extrêmement haussière à condition que le procès de la SEC puisse bientôt prendre une tournure en faveur du XRP. Et si les traders tombent dans le piège de spéculations ou de FUD, l’actif pourrait subir un énorme recul.

De plus, un analyste crypto populaire Lune Lambo, pense que Ripple pourrait suivre la tendance de Bitcoin. Se référant à l’augmentation de 3 fois de Bitcoin par rapport à 2017, les analystes ont prédit que si le procès de la SEC tournait en faveur du XRP, il pourrait alors être multiplié par 3 dans les prochains jours. Si cela se produit, le prix de l’actif sera d’environ 10 $ et la capitalisation boursière totale dépassera 460 milliards de dollars. Ce qui sera plus que la capitalisation boursière d’Ethereum qu’elle ne l’est maintenant.