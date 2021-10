Le prix XRP semble stable ; Connaîtra-t-il une augmentation significative ?

Le XRP de Ripple a chuté de 0,03 % Le XRP semble solide Le XRP se négocie maintenant dans le rouge à 1,09 $ juste au moment de la rédaction.

Parce que les vendeurs tentent d’attraper des taureaux surendettés à court terme, Bitcoin et Ethereum ont inversé le cours à la recherche d’un support sous-jacent. Il semble que XRP résistera bien malgré la lutte juridique en cours de Ripple avec les agences de réglementation américaines. Un niveau de résistance sans précédent dans le XRP devrait être converti en support, jetant les bases d’une augmentation significative des prix.

Une baisse de 0,03 % de la valeur du XRP de Ripple s’est produite vendredi. Après une baisse de 5,04 % jeudi, le XRP de Ripple a clôturé la journée à 1,08883 $. Avant de remonter à la hausse, le XRP de Ripple est tombé à un creux intrajournalier de 1,08 $ en milieu d’après-midi, après un début de journée difficile.

Le XRP de Ripple a atteint un sommet intrajournalier de 1,12 $ au milieu de l’après-midi, dépassant le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% de 1,0659 $ et le premier niveau de support significatif de 1,0609 $. Après avoir échoué à franchir le premier niveau de résistance critique à 1,1400 $, le XRP de Ripple est tombé à 1,07 $ par dollar. Après avoir brièvement atteint le niveau de 1,09 $ plus tard dans la journée, le XRP de Ripple est retombé en territoire négatif. À l’heure actuelle, XRP se négocie dans le rouge, à 1,09 $, au moment de la rédaction.

Après avoir reçu la lettre de la SEC, Ripple a réagi en expliquant ses affirmations de privilège, ainsi qu’une transcription partielle des trois documents spécifiques recherchés par les défendeurs pour une inspection à huis clos dans le différend XRP. Il a demandé au tribunal de rendre ces documents publics à la défense et il a soutenu que la position « privilégiée » du demandeur est injustifiée.

En plus d’être le créateur du réseau Pac Protocols, David Gokhshtein est un influenceur crypto qui tweete fréquemment sur l’industrie de la crypto-monnaie. Plus récemment, il a parlé du procès Ripple vs SEC et de la façon dont l’issue de la bataille juridique entre Ripple et la SEC sera bénéfique pour la crypto-monnaie XRP.

David a mentionné un premier entretien avec le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, comme preuve que la société travaillera avec la Securities and Exchange Commission (SEC) pour résoudre le problème si la stratégie d’investissement du jeton Ripple est clairement définie.

Selon David, si la SEC détermine que la classe d’actifs de Ripple est un titre ou non, elle déterminera également si les crypto-monnaies sont ou non des titres en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, la clarification de la SEC catalysera le décollage des marchés XRP et crypto-monnaie.