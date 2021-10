Le prix XRP vise 1,50 $ après avoir rebondi de 30% en seulement 10 jours

XRP a de bonnes chances d’atteindre 1,50 $ au quatrième trimestre de 2021 après avoir peint un croisement haussier entre ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 20 jours et 50 jours.

La soi-disant Croix d’Or est apparue plusieurs fois sur les cartes XRP dans l’histoire. Sa dernière occurrence a eu lieu le 10 août, suivie d’une remontée des prix d’environ 80% plus tard, le XRP atteignant un sommet saisonnier à 1,43 $ avant de revenir à la baisse.

De même, la clôture de l’EMA de 20 jours de XRP au-dessus de l’EMA de 50 jours le 4 février a coïncidé avec une remontée des prix d’environ 400% par la suite. Ce faisant, le XRP a atteint un sommet de 1,98 $ depuis le début de l’année, attestant en outre que la dernière Golden Cross pourrait susciter une réponse haussière similaire de la part des commerçants.

Tableau des prix quotidiens XRP/USD avec Golden Cross. Source : TradingView.com

Plus d’indices pour un mouvement à la hausse proviennent du modèle Rising Wedge. Les lignes de tendance supérieure et inférieure du modèle de canal ascendant ont récemment servi de résistance et de support aux mouvements de prix du XRP. Le mouvement haussier en cours de la crypto-monnaie a également suivi un fort rebond de la ligne de tendance inférieure du Wedge, comme le montre le graphique ci-dessus.

Ainsi, le potentiel du XRP à étirer son rebond vers la ligne de tendance supérieure du Wedge semble élevé. Cela représente à peu près un objectif haussier de 1,50 $ pour le XRP.

Ondulation contre SEC

Le dernier épisode d’achat sur les marchés XRP est également intervenu à la suite d’une récente mise à jour du procès SEC contre Ripple.

Pour les non-initiés, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une action contre Ripple Labs et deux de ses dirigeants en décembre 2020, alléguant qu’ils avaient levé plus de 1,3 milliard de dollars grâce à une offre de titres non enregistrée via des jetons XRP.

En réponse, Ripple Labs a essayé de prouver que XRP est un jeton utilitaire – et non de sécurité – basé sur le discours de l’ancien directeur de la SEC William Hinman dans lequel il a noté qu’Ether, un jeton blockchain comme XRP, n’est pas un actif de sécurité.

Le régime actuel de la SEC soutient que les opinions de Hinman étaient personnelles. Mais sur la base de découvertes récentes, le régulateur américain des valeurs mobilières a peut-être menti.

L’équipe juridique de Ripple a récemment soumis des journaux au tribunal qui montraient que la SEC enjoignait à ses employés d’analyser les monnaies numériques conformément au cadre fourni par Hinman. Cela pourrait prouver que le discours de Hinman n’était pas une simple opinion personnelle mais une directive officielle.

Connexes: le juge rejette l’offre de XRP hodlers de rejoindre la SEC contre l’affaire Ripple en tant que défendeurs

Le juge Netburn a statué en faveur de Ripple Labs et a ajouté les preuves à leur examen «à huis clos».

#XRPCommunnity #SECGov v. #Ripple #XRP RUPTURE : 1/3 Le juge Netburn ordonne à la SEC de soumettre pour examen à huis clos les deux documents liés aux réunions de la SEC avec les cabinets d’avocats et la chaîne de courrier électronique concernant les discussions avec un tiers qui a reçu des conseils de la SEC pic.twitter.com/zbjDi7HKYJ – James K. Filan (@FilanLaw) 8 octobre 2021

La décision a été rendue le 8 octobre, qui a été suivie d’une hausse de 17% du prix du XRP.

Modèle de retournement baissier également en pl

Le Rising Wedge de XRP est un modèle de retournement baissier. En conséquence, les gains futurs de la crypto-monnaie seraient confrontés à des risques de correction si le prix passait en dessous de la ligne de tendance inférieure.

Tableau des prix XRP/USD avec configuration de cassure Rising Wedge. Source : TradingView.com

La cassure négative potentielle risque d’envoyer le prix du XRP aussi bas que la distance maximale entre la ligne de tendance inférieure et supérieure du Wedge. Cela mettrait l’objectif de baisse de la crypto-monnaie sous 0,65 $.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.