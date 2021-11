La 30e saison de Dancing With the Stars est « probablement » la dernière pour le pro préféré des fans, Val Chmerkovskiy. Après avoir été éliminé aux côtés de sa partenaire Olivia Jade Giannulli lors de la Janet Jackson Night de lundi, le concurrent de longue date de DWTS a déclaré à Entertainment Tonight qu’il raccrochait probablement sa poursuite du trophée Mirrorball.

« J’ai toujours été très clair sur le fait de revenir dans la série. J’adore la série. J’adore y être. Je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité, est-ce ma dernière saison ? » il a dit. « Probablement. Probablement. Je n’ai aucun regret pour mon mandat dans la série. Je n’ai aucun regret pour la saison. Je n’aurais pas pu demander un meilleur partenaire pour la terminer. »

Chmerkovskiy a rejoint l’émission de compétition de danse ABC lors de sa deuxième saison en 2006, mais a commencé à concourir en tant que pro avec un partenaire célèbre au cours de la saison 13 en 2011. En 2015, il a remporté le trophée Mirrorball pour la première fois aux côtés de son partenaire Rumer Willis, et en 2016, il ajoute une deuxième victoire à son palmarès aux côtés de Laurie Hernandez.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose qui pourrait le garder dans la série, il a répondu : « La vie est dynamique », notant qu’il n’y avait pas de « ponts brûlés » avec DWTS. « J’espère avoir servi le spectacle et ce spectacle a définitivement changé ma vie, donc c’est un amour mutuel et nous verrons ce qui se passera à l’avenir », a-t-il déclaré.

Après avoir été éliminées à la suite d’un tango argentin décevant lors de l’émission de lundi, Giannulli et son partenaire professionnel ont admis qu’ils étaient « assez déçus de la fin de leur voyage. « Mais honnêtement, cela a été la meilleure expérience. Je suis tellement heureux que nous soyons arrivés jusqu’ici et que nous ayons pu danser », a déclaré le YouTuber à l’époque. « Nous l’avons dit depuis le début, mais il ne s’agissait même pas de gagner ou de perdre. Nous voulions juste tenir la distance et avoir la chance de danser le plus possible. Je suis déçu que ça touche à sa fin, j’ai un ami pour toujours et de nouveaux mouvements. »

Chmerkovskiy a noté que c’était le plus loin qu’il était allé en quatre ans dans l’émission, ce qui était « tellement excitant », mais était également déçu de ne pas continuer à travailler avec son partenaire « extraordinaire » Giannulli. « C’est une coéquipière parfaite, une étudiante parfaite, alors je me suis bien amusé à lui apprendre à danser et je me suis bien amusé à danser cette saison », a-t-il déclaré. Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.