Le pro de ‘Dancing With the Stars’ teste positif pour COVID-19 la veille de l’épisode en direct

Danse avec les stars pro Cheryl Burke a reçu des nouvelles dévastatrices un jour avant le tout nouvel épisode en direct de lundi de la compétition de danse ABC. La danseuse, qui est associée à l’instructeur Peloton Cody Rigsby lors de la saison 30, a partagé sur Instagram dimanche soir qu’elle avait été testée positive pour COVID-19 et avait reçu l’ordre de se mettre en quarantaine à la maison.

En publiant une vidéo qui a commencé plus tôt dans la matinée sur son chemin pour se faire tester et qui s’est terminée par les résultats de son test, Burke a révélé que malgré les procédures de sécurité de l’émission et qu’elle était “complètement vaccinée”, elle se sentait mal. “Malheureusement, je suis sur le point de passer un test COVID, car non seulement je me sens effrayé et à court de mots, je me sens un peu épuisé”, a expliqué Burke. Elle a poursuivi que l’une de ses plus grandes préoccupations était de ne pas pouvoir jouer avec Rigsby lors du premier spectacle d’élimination en direct de lundi.

Plus tard dans l’après-midi, la vidéo de Burke continue: “J’ai une très mauvaise nouvelle. Je suis positive, ce qui signifie que j’ai COVID”, a-t-elle déclaré, en larmes en expliquant qu’elle “se sentait de plus en plus mal” tout au long de la journée en attendant son test. résultats. “Je me sens si mal. Je me sens si mal pour Cody, j’ai l’impression de le laisser tomber. J’ai juste envie de s- et c’est tellement accablant”, a-t-elle poursuivi, clairement émue. “C’est dimanche et le spectacle est demain. … J’espère juste que je ne l’ai pas répandu.” La pro a ajouté à ses abonnés: “Pour ceux d’entre vous qui ne pensent pas que COVID est une chose réelle, c’est vrai. Je dois mettre en quarantaine pendant 10 jours, on m’a ordonné de rester à la maison. Je ne peux pas crois que c’est arrivé.”

Burke et Rigsby ont fait leurs débuts lors de la première de la saison 30 de DWTS la semaine dernière, interprétant le tango sur “Physical” de Dua Lipa qui a remporté un 24 sur 40 des juges Len Goodman, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba et Derek Hough. Les deux espéraient donner suite à cette performance avec une autre danse forte, mais l’émission ABC n’a pas encore annoncé ce qui se passera à l’avenir avec le test positif de Burke.

La famille DWTS de Burke n’a pas tardé à l’encourager, avec une collègue pro Sharna Burgess commentant: “Oh bébé, je suis tellement désolée et dévastée pour toi. Je ne peux pas y croire 💔 je pense à toi et je prie pour toi.” Alan Bersten a ajouté : “Je prie pour vous”, tandis qu’Emma Slater a commenté : “Cheryl, je t’envoie tant d’amour.”