Le pro de Fortnite qui a échappé à une guerre sanglante dans la vraie vie

Il n’est pas toujours facile de transformer une tragédie en triomphe, mais Mounir « 33 Mony » Mkhallati n’est pas étranger à cette odyssée. Autrefois enfant pendant une période tumultueuse en Syrie, 33 Mony a gagné quelque 60 000 $ depuis qu’il a participé au circuit de jeu professionnel Fortnite et rejoint l’organisation d’esports Team 33.

Mais pour comprendre le présent de Mony, nous devons fouiller dans son passé pour voir d’où il vient. Dans une interview de Kotaku, il a tout divulgué, y compris des récits poignants de la mort et de la destruction qui l’entouraient.

Originaire de Syrie, 33 Mony a vécu dans ce pays déchiré par la guerre pendant 12 ans avant de déménager en Turquie. La vie syrienne était plutôt paisible, avec 33 Mony jouant à Clash of Clans et parcourant Facebook comme n’importe quel enfant en ligne perpétuellement le fait, mais les choses ont finalement pris une tournure brutale. Le pays a éclaté dans une guerre civile en mars 2011 (qui dure depuis une décennie maintenant), alors que les citoyens protestaient contre le gouvernement syrien et continuaient d’appeler à la démission de l’actuel président Bashar Hafez al-Assad.

Et en tant que pré-adolescent, 33 Mony a vécu des choses comme des « bombes [landing] sur les centrales électriques » et « [coming] qu’une fois par semaine » dans la ville d’Alep où il a vécu un temps. Il n’y avait pas non plus de carburant pour les hivers et un isolement distinct du monde en raison de l’absence de connexion Internet.

Mais l’appartement de 33 Mony était traditionnel de la manière dont la plupart ont tendance à l’être. Il y avait une chambre pour garçons avec deux lits, où il dormait sous un plafond peint pour donner l’impression que « vous regardez le ciel », a-t-il dit. Il y avait une chambre d’amis et une cuisine avec des sols en porcelaine, mais aussi des couleurs bleu clair et des petits oiseaux partout. Une « maison normale », comme il l’a dit, mais pleine de l’odeur d’épice à l’ail du shawarma de poulet, un plat préféré que ses parents préparaient en Syrie.

Puis, environ trois ans plus tard, tout a changé.

Je n’arrêtais pas de penser que je voulais quitter la maison. C’était vraiment dangereux là-bas.

« Je m’en souviens encore », a déclaré 33 Mony, se souvenant d’une terrible matinée de 2014. La zone environnante était bombardée, ce qui rendait son appartement du troisième étage partiellement détruit. Un seul couloir est devenu le seul endroit sûr pour se protéger : une guerre se déroulait autour de lui. Il y avait du verre partout, à côté des portes baissées et des murs manquants. Rien de tout cela n’était aussi mauvais que le dernier étage, qui a vu le plus gros des dégâts.

« Il y avait deux personnes qui habitaient là-bas [that got] blessés, mais heureusement pour eux, ils ont survécu.

Et puis, la journée devait continuer.

« Mes parents nous ont obligés à aller à l’école, même s’il y avait une bataille à trois kilomètres de nous et que nous pouvions entendre tous les coups de feu », a-t-il déclaré. « Donc, nous attendions juste le bus, puis nous entendons [mimics explosion sounds]. «

Photo : Mounir « 33 Mony » Mkhallati

Lorsque ce genre de chose devient un événement presque quotidien, vous n’avez d’autre choix que de trouver des moyens de vivre avec les conditions horribles. Ce n’est pas une chose facile ou simple à demander à qui que ce soit, encore moins à un enfant.

« Depuis un an ou deux, il y avait aussi un tireur embusqué qui tirait dans la rue parce que c’était une très longue rue », a raconté Mony 33 lors de notre entretien. « [The sniper] essaierait de tirer sur les gens qui traversaient d’un côté à l’autre de la route. Donc, ce que nous ferions, c’est courir, et si vous courez, le gars assis à cinq miles de là ne pourrait pas vous frapper.

« Un jour, mon ami s’est dit ‘J’en ai marre de ça, j’en ai fini’ et il a juste commencé à marcher. Pendant une semaine entière, le sniper ne lui a pas tiré dessus et il s’est dit ‘Regardez, il ne me tire pas dessus. Il ne va pas me tirer dessus. Et puis un jour, il marchait et [the sniper] a décidé de lui tirer dessus et [my friend] a été touché au cou.

« Ils l’ont emmené à l’hôpital, [where] ils ont laissé le choix à ses parents : soit [he was going to] mourir ou il vivrait toute sa vie complètement paralysé. Il ne serait pas en mesure de contrôler quoi que ce soit. Ils lui ont parlé et ils ont fini par le laisser reposer en paix.

Photo : Mounir « 33 Mony » Mkhallati

Ceci, parallèlement à l’explosion au sommet de sa maison, a secoué l’ensemble du complexe et a secoué 33 Mony. Au fur et à mesure que les choses se déroulaient, il a couru voir ses parents, qui dormaient à ce moment-là, pour s’assurer qu’ils allaient bien. Mais tout ce qu’il ressentait était la peur.

« Je n’arrêtais pas de penser que je voulais quitter la maison », a déclaré Mony 33 sobrement lors d’un entretien téléphonique avec Kotaku. « C’était vraiment dangereux là-bas. »

Partir, bien sûr, n’a pas été simple. Obtenir des choses comme de l’argent ou les documents de visa appropriés était un processus de sept ans. 33 Mony a réussi à sortir de la cacophonie des armes à feu et des explosions vers 2015, après avoir pris un bus pour le Liban depuis la Syrie. Sa destination était la Turquie, mais il ne pouvait pas s’y rendre directement, car il risquait de rencontrer des groupes terroristes sur le terrain. Après avoir sauté dans un avion depuis le Liban, 33 Mony sont finalement arrivés en Turquie.

« Je n’avais pas Internet en Syrie », a déclaré Mony 33.

La Turquie était une amélioration pour ces nécessités de base, mais plus que cela, c’était une source d’inspiration. Être connecté à Internet signifiait avoir un pipeline pour envisager différentes possibilités.

«En Turquie, j’avais Internet, mais je n’avais pas d’ordinateur, donc je regardais les gens jouer à Minecraft, et l’esport était quelque chose qui m’intéressait. Je me suis dit : « Si je peux rivaliser avec d’autres personnes en ligne, cela pourrait être amusant. » Et j’y ai vu un peu d’avenir.

Alors que la Turquie était un répit bienvenu d’une vie chaotique, il n’y est pas resté longtemps. Sa famille a utilisé la Turquie comme intermédiaire avant de se rendre aux États-Unis quand il avait environ 14 ans. Alors qu’il est arrivé en 2016, il faudrait un an pour économiser suffisamment d’argent pour les bons outils de jeu. Finalement, il est passé d’un ordinateur portable à un PC de jeu à part entière. Le matériel a été partagé avec son frère et les deux ont commencé à jouer à tour de rôle à Minecraft.

« J’ai vu un peu d’avenir dans [Fortnite]. «

En juin 2020, le mode bataille royale de Fortnite a été abandonné. 33 Mony s’est immédiatement lancé dans le jeu, tombant amoureux de sa mécanique de construction et de sa conception de gameplay.

Au début, il n’était pas si bon que ça. Mais il s’est mis au travail, faisant parfois des journées de 12 heures juste pour s’entraîner à viser. D’autres fois, il chargeait des vidéos d’autres joueurs talentueux pour étudier leurs techniques de construction et les armes de leur choix.

Autrefois Fortniter rapide, construisant et se déplaçant le plus rapidement possible, 33 Mony a appris à être plus stratégique avec son jeu. Ce changement d’approche l’a incité à s’inscrire à la Coupe du monde de Fortnite 2019. Bien qu’il soit à deux points de se qualifier pour l’événement principal, c’est à ce moment-là qu’il a commencé à gagner de l’argent lors des compétitions Fortnite à travers le monde. Mony verrait 100 $ ici, 200 $ là-bas. Il se levait même à 2 heures du matin juste pour participer à des tournois situés en Asie qui n’étaient pas limités à une région. Après avoir joué toute la matinée, il a gagné près de 1000 $ en une seule journée.

«Je me souviens que je ne pouvais pas dormir à cause de mon excitation», a déclaré 33 Mony.

Mais ce qui a consolidé l’esport en tant que carrière viable pour 33 Mony, c’est de tuer le joueur pro Fortnite Tyler « Ninja » Blevins après l’avoir rencontré un an plus tôt. Pouvoir se vanter sur les réseaux sociaux a fait une énorme différence, car cela a aidé à faire connaître son nom.

« J’ai posté la vidéo sur YouTube et elle a été vue 5000 », a déclaré 33 Mony. « J’ai mis en ligne beaucoup de vidéos avant cela et elles obtiendraient [maybe] 50 vues [or] quelque chose comme ca. Alors quand j’ai tué Ninja, j’ai eu 5000 [views] et était comme ‘Qu’est-ce que c’est? Je pourrais être célèbre grâce à ça. Alors j’ai juste continué à moudre.

Photo : Jeux épiques

Un autre élément clé de l’ascension de 33 Mony était ses pairs et ses collègues pros de Fortnite. Il jouerait avec Kyle « Bugha » Giersdorf, désormais célèbre pour avoir remporté la première Fortnite World Cup, et Nate « Kreo » Kou, un autre compétiteur de haut niveau. Des années plus tard, entre quelques disputes et un ping atroce, les trois ne sont plus aussi proches, mais Mony a définitivement grandi grâce à l’expérience.

Il est possible que vous n’ayez pas encore vu l’équipe Fortnite de l’équipe 33 faire quoi que ce soit. (Le plus gros titre du gang était de recruter un enfant de huit ans pour jouer à Fortnite.) C’est parce que, selon 33 Mony, tout le monde est nouveau. En fait, ils ont été assemblés cette année, avec des personnes toujours ajoutées à la liste. La vie est différente maintenant, grâce à Fortnite. Vivant hors des États en 2021, 33 Mony peut se concentrer davantage sur les jeux et l’école sans craindre de se faire bombarder ou tirer. Mony peut maintenant dire qu’il se sent « plus à l’aise et plus en sécurité » ces jours-ci. Il était également libre de se concentrer sur son programme d’entraînement, devenant finalement un des 15 meilleurs joueurs de la division nord-américaine de Fortnite. C’est ce qui a attiré l’attention du PDG de Team 33, Tyler Gallagher, qui, après avoir entendu son histoire, a recruté 33 Mony en août dernier.

Il joue désormais environ quatre heures par jour « pour rester dans la méta et évoluer » avec le jeu. Il va également à l’école à temps plein, étudie l’ingénierie dans un collège communautaire dans l’espoir d’être transféré à Cal Poly Pomona ou à UC Riverside. Et puis il y a l’objectif final : fusionner sa formation d’ingénieur et son amour de la mécanique du bâtiment de Fortnite et le mettre dans la création de machines ou les sports mécaniques. En fin de compte, il veut juste construire des trucs et vivre sa meilleure vie.

« J’essaie juste de diffuser », a déclaré 33 Mony. « J’étudie les actions parce que j’investis mon argent. Je socialisais plus, j’allais à des événements automobiles, des trucs comme ça. Mais une fois la saison commencée, c’est à ce moment-là que la mouture recommence. »