Le pro de tennis Taylor Townsend accueille son premier enfant, son fils Adyn ⋆ .

La joueuse de tennis professionnelle s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer la nouvelle et partager son lot de joie avec le monde, par People. Selon la jolie photo, Townsend a accueilli son fils, Adyn Aubrey Johnson, le dimanche 14 mars.

WHITE SULFUR SPRINGS, WEST VIRGINIA – 01 AOÛT: Taylor Townsend des Philadelphia Freedoms est présenté avant les demi-finales du World TeamTennis au Greenbrier le 1er août 2020 à White Sulphur Springs, Virginie-Occidentale. (Photo par Streeter Lecka / .)

«Je suppose que je vous ai tous fait attendre assez longtemps !! Je ne peux pas dire à quel point je suis heureux de présenter l’amour de ma vie !! Il est parfait! » a écrit la jeune fille de 24 ans à côté d’une photo tenant son petit garçon. «Devinez combien il pesait à la naissance pour une surprise spéciale!»

La native de Chicago a documenté son parcours de grossesse sur Instagram pour que ses amis et sa famille puissent en profiter. En octobre, elle s’est rendue sur la plate-forme de médias sociaux et a publié une vidéo mentionnant l’accomplissement qu’elle a accompli avant la maternité.

La vidéo commence par:

«À quatre ans, on m’a dit que je n’y arriverais jamais et que je devrais arrêter. À 12 ans, je suis devenu le plus jeune à remporter les qualifications de l’État de Géorgie », déclare la star du tennis. «À 15 ans, je ne pensais pas être assez bon, mais je me suis trompé en remportant l’Open d’Australie junior en simple et en double.

Townsend a annoncé sa grossesse en octobre, un mois après avoir participé à l’US Open. Elle a participé aux tournois de simple et de double et occupe actuellement la 90e place au classement de l’Association de tennis féminin.

La vidéo continue avec Townsend en disant: «Toute ma vie, toute ma carrière, j’ai entendu dire que vous ne pouvez pas, vous ne le ferez pas et je l’ai utilisée comme une raison de me battre dur et comme une motivation pour continuer à jouer.»

Tel que rapporté par theGrio, champion de tennis Naomi Osaka prend une pause.

Osaka s’est retiré de la Open de Stuttgart après avoir avoué avoir le mal du pays et ne pas être sûr de longues distances sur la route.

Osaka, qui est actuellement classée deuxième joueuse de tennis au monde, s’est retirée de la compétition WTA sur terre battue qui devrait débuter les 17 et 15 avril dans le sud-ouest de l’Allemagne. Les jeux servent de préparation à l’Open de France qui doit débuter le 23 mai.

Les organisateurs ont confirmé qu’elle commencerait la saison européenne plus tard en mai.

Naomi Osaka a été nommée ambassadrice de la marque Louis Vuitton. (.)

Osaka vient de remporter son premier titre du Grand Chelem de 2021 après avoir battu les États-Unis Jennifer Brady lors de la finale de l’Open d’Australie en janvier. Cependant, elle a déclaré aux journalistes à Miami qu’elle n’avait pas envie de voyager autant et de participer à autant de tournois, a rapporté Yahoo News.

« Eh bien pour moi, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu’est un calendrier normal, mais je ne me suis jamais considéré comme le joueur qui jouerait semaine après semaine », a déclaré Osaka. «Personnellement, j’ai le mal du pays assez souvent et cela me rend parfois un peu triste.»

«J’aimerais voyager quelque part et me concentrer sur ce tournoi.»

La superstar japonaise et haïtienne a ajouté qu’elle serait plus sélective dans les matchs qu’elle a choisi de jouer en 2021.

Reportage supplémentaire de Stephanie Guerilus

