La semaine dernière, le New York Times a publié un article d’opinion de Peter Coy intitulé « Un salaire minimum peut créer des emplois ».

Dans l’article, M. Coy reconnaît qu’« il est vrai à un certain niveau » qu’« un salaire plancher imposé par le gouvernement réduirait l’emploi ».

Cependant, il poursuit en affirmant que, dans la pratique, le salaire minimum ne tue pas réellement d’emplois – et, en fait, peut en créer – en raison d’un phénomène économique connu sous le nom de « monopsone ». Il écrit : « Contrairement à un monopole, dans lequel il n’y a qu’un seul vendeur sur un marché, dans un monopsone, il n’y a qu’un seul acheteur – dans ce cas, un seul acheteur de main-d’œuvre, comme cela pourrait être le cas dans une petite ville dans les bois. où tout le monde travaille pour la scierie locale.

Dans des conditions de monopsone, les entreprises peuvent s’en tirer en rémunérant les travailleurs à un niveau inférieur à leur taux du marché parce qu’il n’y a pas de concurrence, tout comme les entreprises monopolistiques peuvent s’en tirer en facturant des prix plus élevés que ceux du marché.

Par conséquent, si nous instituons un salaire minimum, soutient-il, le problème de la sous-rémunération des travailleurs disparaît sans nuire à l’emploi. Il écrit:

Le monopsoniste est malheureux [when the minimum wage is raised] parce qu’il doit payer les gens plus. Mais voici la torsion : il n’a plus d’incitation à supprimer l’emploi, car le montant qu’il paie par travailleur sera fixé au salaire minimum, quel que soit le nombre de personnes qu’il embauche. En raison du plancher salarial, sa courbe des coûts de main-d’œuvre est plate, tout comme dans un marché concurrentiel. Si le salaire minimum est bien choisi, l’employeur continuera à embaucher jusqu’à ce que les travailleurs soient entièrement payés pour la valeur qu’ils créent.

Il s’agit d’un argument de plus en plus courant avancé par les défenseurs du salaire minimum. Mais à quel point reflète-t-il la réalité ? Et quelles sont certaines des conséquences imprévues de la mise en place d’un salaire minimum sur cette base ?

Examinons.

Une analyse hors de contact

Si un monopsone est correctement défini comme une condition du marché où il n’y a qu’un seul acheteur de main-d’œuvre, de sorte que les travailleurs ont littéralement une option pour le lieu de travail, alors il est pratiquement inexistant aux États-Unis. C’est doublement vrai dans les professions peu qualifiées — en d’autres termes, les emplois qui sont touchés par le salaire minimum et donc pertinents dans l’analyse de M. Coy — parce que les travailleurs ont la possibilité de basculer entre les entreprises qui font des choses radicalement différentes sans avoir à être formellement formé à l’école.

Dans n’importe quel groupe de villes, il peut y avoir un Walmart, un Dunkin Donuts, deux stations-service, quelques magasins de détail, un cinéma, un centre de distribution Amazon, ainsi qu’un certain nombre de petites entreprises locales. De plus, il peut y avoir des opportunités de conduire pour Uber, Doordash ou une pizzeria locale. Il n’est pas rare qu’il y ait autant, et souvent plus, d’entreprises comme celle-ci à une distance raisonnable en voiture. Lorsqu’il s’agit du travailleur moyen peu qualifié, toutes ces entreprises sont en concurrence pour sa main-d’œuvre. Cette concurrence signifie qu’une entreprise donnée ne peut pas nécessairement sous-payer radicalement ses travailleurs parce que ces travailleurs ont en fait d’autres options.

Cela a du sens intuitivement, mais cela s’avère également être le cas lorsque l’on examine les preuves. Dans l’Amérique d’aujourd’hui, les deux exemples les plus évidents d’entreprises qui peuvent être accusées d’être des monopsones dans certains domaines sont Amazon et Walmart, la première comptant plus d’un million d’employés aux États-Unis et la seconde 1,6 million. S’ils étaient monopsones, on s’attendrait à ce que ces entreprises paient leurs travailleurs le moins possible car elles n’ont pas besoin de rivaliser avec d’autres entreprises. Mais en 2018, Amazon a accordé à plus de 500 000 employés une augmentation de salaire à 15 $ – ce qui en fait un minimum auto-imposé – sans intervention du gouvernement. Et en mars 2021, Walmart a augmenté son salaire moyen pour les travailleurs horaires américains à 15,25 $ l’heure.

Un article d’économistes de l’Université de Californie, de Berkeley et de l’Université Brandeis a révélé que « en contrôlant les tendances non liées des salaires au niveau de la profession et de la zone de navettage », l’augmentation volontaire des salaires d’Amazon a conduit à « une augmentation du salaire horaire moyen… de 4,7 % » parmi des employés similaires dans la même région et le même marché. Comme le dit le New York Times, « quand Amazon augmente son salaire minimum, les entreprises locales emboîtent le pas. »

Il y a deux choses cruciales à noter ici. Premièrement, le fait que les entreprises de la même région et du même marché ont augmenté leurs salaires après qu’Amazon l’ait fait montre qu’elles sont en concurrence pour les travailleurs. Deuxièmement, ni Amazon ni Walmart n’auraient aucun intérêt à augmenter leurs salaires s’ils n’étaient en concurrence avec personne d’autre ; après tout, ils seraient en mesure de payer leurs travailleurs quel que soit le salaire de leur choix. Mais les réalités de la concurrence ont fait en sorte que le seul moyen d’attirer la main-d’œuvre était d’augmenter les salaires.

Cela est devenu encore plus évident à l’arrière de la pandémie de COVID-19. Il y a actuellement plus de 10 millions d’emplois non pourvus et de nombreux employeurs offrent des primes et d’autres incitations afin d’attirer et de retenir les travailleurs plutôt que de les perdre au profit de leurs concurrents. Cela ne ressemble certainement pas à un monopsone généralisé, où les travailleurs sont paralysés par des salaires inférieurs par manque de concurrence.

Une solution large pour un « problème » étroit

Même si nous devions accepter les prémisses trompeuses de M. Coy sur les monopsones en Amérique, cela ne justifierait toujours pas une large mise en œuvre d’une augmentation du salaire minimum. Dans son article, il cite une étude qui a révélé que seulement 17 % environ des employés travaillent sur des marchés du travail qui peuvent être qualifiés de « hautement concentrés ». Pourtant, lorsque les gens plaident pour des augmentations du salaire minimum, ils font presque toujours référence à une augmentation du salaire minimum fédéral.

Cela signifierait que même si seulement 17 % des employés sont peut-être sous-payés en raison de leur travail sur un marché du travail non compétitif – une affirmation qui, comme indiqué ci-dessus, n’est probablement pas le cas – une solution supposée aurait un impact sur 100 % des travailleurs et des entreprises. Ce serait une solution radicale pour un « problème » assez étroit.

De plus, les différents États ont des coûts de la vie très différents. Par conséquent, la mise en œuvre d’une « solution » unique serait désastreuse, car elle ne prend pas en compte la complexité et la diversité de l’Amérique. Cela peut conduire à des résultats assez étranges. Par exemple, FEE a rapporté en janvier qu’« un salaire minimum de 15 $/heure à Porto Rico équivaut à un salaire minimum de 68 $/heure à Washington. La moitié de tous les États auraient un salaire minimum effectif supérieur à 20 $/heure. Le Mississippi coûterait plus de 30 $/heure. » Il est important de souligner que même s’il était vrai que les monopsones dominaient vraiment le marché, un salaire minimum pourrait encore être fixé à un niveau si élevé qu’il provoque du chômage. Ce serait certainement le cas dans de nombreux États.

La concentration du marché créée par le gouvernement : une conséquence inattendue

Cette « solution » proposée, une augmentation du salaire minimum, est également susceptible d’avoir des conséquences négatives à long terme qui conduisent en fait à une plus grande concentration du marché – ce qui signifie plus d’entreprises qui approchent du statut de monopole et de monopsone.

La raison a été parfaitement expliquée par Ron Paul dans un éditorial d’USA Today. Il a écrit:

Les monopoles et les cartels sont des créations du gouvernement, pas des marchés. Par exemple, la raison pour laquelle les médias sont dominés par quelques grandes entreprises est que personne ne peut exploiter une station de télévision ou de radio à moins d’obtenir l’approbation fédérale et de payer des droits de licence fédéraux. De même, toute personne souhaitant exploiter une entreprise de câblodistribution doit non seulement se conformer à la réglementation fédérale, elle doit également signer un accord de « franchise » avec son gouvernement local. (…) Les taxes et réglementations gouvernementales sont des moyens efficaces de limiter la concurrence dans une industrie. Les grandes entreprises peuvent se permettre les coûts de conformité aux réglementations gouvernementales, coûts qui paralyse leurs concurrents plus petits. Les grandes entreprises peuvent également se permettre d’embaucher des lobbyistes pour s’assurer que les nouvelles lois et réglementations favorisent les grandes entreprises.

En d’autres termes, les grandes entreprises favorisent les interventions gouvernementales qui rendent plus difficile l’entrée ou la croissance sur un marché parce que cela nuit à leurs plus petits concurrents, soit en les mettant en faillite avec le temps, soit en inhibant simplement leur capacité de croissance, d’une manière qui ne leur faire du mal. C’est la raison pour laquelle Amazon a utilisé son temps et son argent pour faire pression pour un salaire minimum fédéral de 15 $, par exemple. C’est aussi la raison pour laquelle Walmart a plaidé pour un salaire minimum plus élevé en 2005. Ces entreprises ne faisaient pas de plaidoyer par bonté de cœur ; ils l’ont plutôt fait parce que c’était une décision commerciale judicieuse.

La concentration du marché est le problème, selon M. Coy. Pourtant, ironiquement, une concentration accrue du marché est également le résultat des politiques qu’il préconise. Ces types de conséquences imprévues sont inévitables lorsque le gouvernement intervient. Il est peut-être temps de faire confiance au marché.