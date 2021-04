Le problème avec le «  net zéro  »

Les compensations sont un espace précieux et doivent être utilisées avec parcimonie – uniquement dans les situations où il est difficile de réduire les émissions.

Par Mahua Acharya

Les derniers mois ont vu une vague d’annonces «net zéro». Les pays, les entreprises et même les villes annoncent des plans ambitieux pour parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre. Ce que ce terme signifie vraiment n’est pas clair ou, au mieux, signifie des choses différentes pour différentes personnes.

En termes techniques, le zéro net fait référence à un équilibre entre la quantité de gaz à effet de serre produite et la quantité retirée de l’atmosphère. Nous atteignons le zéro net lorsque le montant que nous ajoutons n’est pas supérieur au montant retiré, où l’intention ultime est d’éliminer complètement les émissions. Mais les annonces récentes ne rendent pas non plus cette affirmation claire, elles ne rendent pas non plus la définition facile d’accès.

Au début de 2021, Brookfield Asset Management, une société d’investissement de 600 milliards de dollars, a annoncé qu’elle était nette zéro. Cette annonce est intervenue après que l’entreprise a acquis une entreprise d’énergie renouvelable, mais est restée investie dans les combustibles fossiles sans l’effort évident de suppression progressive.

Brookfield a dû plus tard reprendre leurs déclarations après la répression de la communauté climatique, affirmant que le simple fait d’avoir un fonds d’énergie renouvelable ne signifie pas que les émissions sont nettes.

Des entreprises aussi diverses que 3M, Shell ou Tetra Pak se sont fixées des objectifs «net zéro» pour 2050. L’absence d’un cadre de reporting normalisé rend impossible la comparaison des objectifs d’une entité avec ceux des autres. Peut-être que les IFRS (International Financial Reporting Standards) ou un organisme de normalisation similaire devraient envisager d’instituer des critères de reporting normalisés pour les utilisateurs.

Certains objectifs prolongent même les ambitions jusqu’en 2060. Ces objectifs lointains soulèvent le soupçon que la direction aimerait avoir plus de temps pour trouver comment y parvenir, ou pire, ne sont pas vraiment sérieux au sujet du changement climatique et ne font que gagner du temps. Les objectifs sans cibles intermédiaires à court terme en disent peu.

Ensuite, il y a la question de la portée. Certains objectifs ne couvrent que les émissions opérationnelles – par exemple, avec les compagnies pétrolières, celles produites par l’extraction et le raffinage – ou les émissions en amont. Soit dit en passant, cela ne représente que 15% des émissions du pétrole et du gaz. Naturellement, la surveillance des émissions en aval échappe au contrôle des compagnies pétrolières, mais ne pas traiter 85% des émissions d’un produit serait une échappatoire tragique, voire glissante, à exploiter.

Et, plus fondamentalement, la question est de savoir quels gaz? Le dioxyde de carbone est la principale cause de la hausse des températures mondiales, il s’accumule et dure des centaines d’années, et dont l’évitement offre des options commercialement viables. Le méthane, un autre gaz à effet de serre, dure des décennies. Mais les éliminer complètement est actuellement impossible.

Et qu’en est-il des compensations? De nombreux objectifs reposent sur l’hypothèse que l’achat de compensations compenserait les émissions réelles. Si la communauté mondiale du climat estimait que cela était si facilement acceptable, nous avons peut-être tous vu une plus grande part d’objectifs de conformité utilisant des compensations – il est, après tout, moins cher d’acheter des crédits que d’investir dans la réduction des émissions chez nous.

Les compensations sont importantes car elles permettent aux entités d’apporter des contributions positives au changement climatique pour annuler l’effet des émissions qu’elles sont en fait incapables de réduire. L’augmentation du financement que cela crée peut changer la vie des gens, faire des investissements dans des technologies qui sont actuellement sous-commerciales et, ce faisant, investir de manière importante dans la création d’un marché d’échange de droits d’émission.

Mais beaucoup craignent que l’achat de compensations ne permette aux entreprises de renoncer à apporter des changements importants, et parfois coûteux ou difficiles, à leurs opérations.

Les compensations sont un espace précieux et doivent être utilisées avec parcimonie – uniquement dans les situations où il est difficile de réduire les émissions.

S’il est louable et bienvenu de fixer des ambitions de zéro net, à moins que la voie pour y parvenir n’implique réellement une tendance à la baisse des émissions réelles, ces efforts pourraient être vains. Après tout, prévenir un changement climatique catastrophique signifie en premier lieu limiter le montant total des émissions de gaz à effet de serre – un concept est venu à être connu sous le nom de «budget carbone».

Alors, qu’est-ce qui devrait compter exactement comme zéro net? Et que doit-il se passer?

L’objectif de zéro net devrait signifier de réduire les émissions à zéro dès que possible. Naturellement, il y aura différentes voies et différents horizons temporels pour différentes entités, et pour cette seule raison, ces voies doivent être claires et transparentes. Les cibles doivent spécifier quels gaz sont couverts (tous devraient l’être), quand le zéro net sera atteint et si l’intention est de réduire, d’éliminer ou de compenser les émissions.

Il y a actuellement beaucoup de confusion sur la possibilité de réduire réellement les émissions par rapport à leur compensation jusqu’à ce qu’une telle réduction ou élimination soit possible. La transparence et la justification de l’utilisation des compensations contribueraient grandement à dissiper le scepticisme.

Un effort mondial vers l’établissement de normes doit être fait. Les règles entourant un objectif de zéro net crédible doivent préciser que les émissions seront d’abord réduites et que les entités qui annoncent les émissions portent des raisons clairement énoncées et justifiées d’émissions résiduelles. C’est là que les décalages sont le tampon.

Cet effort mondial pourrait être fait par les nombreuses organisations internationales qui se réunissent pour créer une entente de facto. Le moment choisi pour le faire est probablement en leur faveur également: le Royaume-Uni travaille d’arrache-pied pour parvenir à une COP climatique réussie, l’administration américaine rallie de manière agressive les pays autour des ambitions relatives au changement climatique, et de nombreux pays en développement, dont l’Inde, sont en fait en avance. leurs engagements climatiques et ont l’autorité morale pour prendre des positions de leadership dans l’élaboration des politiques internationales.

À moins que cela ne soit résolu rapidement, la communauté internationale risque de menacer l’élan politique généré et peut-être de détruire des années d’efforts déployés par de nombreux acteurs sérieux pour établir des normes de crédibilité. De vagues engagements nets zéro ne servent à personne.

L’auteur est directeur général et chef de la direction, Convergence Energy Services Limited. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.