Le problème avec PlayStation Now – et comment le résoudre

PlayStation Now devrait être la réponse de Sony au Xbox Game Pass, mais pour le moment, il est largement dépassé par le service d’abonnement de Microsoft et (pire encore) ignoré par la propre base de joueurs de PlayStation.

En janvier 2021, les derniers chiffres officiels partagés par Microsoft montraient que le Xbox Game Pass avait accumulé plus de 18 millions d’abonnés – un chiffre qui a probablement été éclipsé maintenant grâce aux fortes ventes de Xbox Series X et Xbox Series S tout au long de l’année.

Le service PlayStation Now de Sony, quant à lui, compte un peu plus de trois millions d’abonnés. C’est malgré le fait que la PS4 et la PS5 accumulent une base d’installation beaucoup plus importante que les consoles de dernière génération et de génération actuelle de Microsoft. PS Now avait également une longueur d’avance de deux ans sur le Xbox Game Pass, qui est arrivé deux ans plus tard en 2017.

Alors, pourquoi y a-t-il un si grand écart entre les abonnés PS Now et les abonnés Xbox Game Pass ? PlayStation Now est-il vraiment si peu attrayant ? Fondamentalement, non, mais l’exécution fait défaut.

PS Now fonctionne presque exactement de la même manière que Xbox Game Pass : vous payez un abonnement mensuel qui vous permet de télécharger et de jouer à des centaines de jeux. Vous pouvez même diffuser des jeux sur la plate-forme de Sony, ce qui est actuellement un avantage du service de Sony par rapport au Xbox Game Pass – bien que cela puisse changer lorsque Microsoft apportera Xbox Cloud Gaming à son matériel de console dans un avenir proche.

Mais pour le moment, il est difficile de justifier le service de Sony en raison de quelques défauts frustrants. Cependant, ce n’est pas au-delà de la rédemption – en fait, c’est un problème qui est en fait assez facile à résoudre, si Sony est prêt à apporter les modifications suivantes.

Il est temps d’ajouter des jeux PlayStation 5

(Crédit image : Capcom)

L’une des plus grandes différences entre PlayStation Now et Xbox Game Pass est que le service de Microsoft vous permet de jouer aux jeux Xbox Series X et Xbox Series S. Vous pouvez jouer à d’innombrables titres qui tirent pleinement parti de la puissance des nouvelles consoles Xbox, et j’ai trouvé que c’était un excellent moyen de découvrir des titres de nouvelle génération comme Dirt 5, Doom Eternal et Sea of ​​​​Thieves.

En fait, il existe actuellement 62 jeux optimisés Xbox Series X|S sur Xbox Game Pass (merci, Game Pass Counter), ce qui signifie que si vous possédez l’une des nouvelles consoles Xbox de Microsoft, il y a beaucoup de nouveaux jeux brillants à jouer dès maintenant.

Sur PlayStation Now, aucun jeu PlayStation 5 n’est disponible. Rien. Nada. Zéro. Le service de Sony n’inclut que les jeux PS4, PS2 et PS3, ces derniers ne pouvant être que diffusés et non téléchargés.

Lorsque Marvel’s Avengers et Borderlands 3 ont été ajoutés à PS Now en avril, cela semblait être une grande victoire pour le service de Sony. Mais, malgré la disponibilité de mises à niveau PS5 gratuites pour les deux titres, les abonnés ne pouvaient jouer qu’à la version PS4, ce qui ne serait pas le cas si ces jeux étaient sur Xbox Game Pass.

Sony doit donc commencer à proposer des jeux PS5 dans sa bibliothèque PS Now, car il ne fait aucun doute qu’une telle décision apparemment simple attirerait d’innombrables nouveaux abonnés.

Créez un niveau premium PlayStation Plus

(Crédit image : Sony)

Le Xbox Game Pass n’est pas la seule offre de Microsoft dans son service d’abonnement. Il propose également aux consommateurs le Xbox Game Pass Ultimate à valeur ajoutée, qui comprend un embarras de richesses et d’avantages.

Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate obtiennent Xbox Game Pass, Xbox Game Pass pour PC, EA Play (qui comprend des centaines de jeux d’EA), Xbox Live (qui comprend Games with Gold), Xbox Cloud Gaming (disponible sur mobile et PC) et divers avantages pour des frais mensuels légèrement plus élevés. C’est de loin la meilleure offre de jeu en ce moment, et j’ai expliqué comment cela a donné à la PS5 l’impression que ce n’était pas un bon rapport qualité-prix dans le passé.

Sony devrait proposer une version de niveau supérieur de ses services d’abonnement pour concurrencer le Xbox Game Pass Ultimate, et une version qui inclut de manière cruciale PS Now. PlayStation Plus semble être la seule avenue où Sony est prêt à offrir des titres PS5, alors pourquoi ne pas créer un niveau PlayStation Plus Platinum ?

Ajoutez PS Now, tous les avantages PlayStation Plus habituels et ajoutez un abonnement à la plate-forme de streaming d’anime en ligne Crunchyroll (récemment achetée par Sony) pour adoucir l’affaire.

Cela pourrait ne pas correspondre tout à fait à la proposition de valeur du Xbox Game Pass Ultimate, mais ce serait au moins un début. Je serais certainement intéressé par un niveau qui me donnerait à la fois PS Now, PS Plus et des extras pour un prix plus attractif que l’option actuelle de souscrire aux deux sans avantages supplémentaires.

Accrocher un jour une version

(Crédit image : Sony)

Bien qu’il n’y ait aucune chance que Sony propose un jour ses exclusivités propriétaires sur PlayStation Now comme le fait Microsoft avec ses titres, ce serait bien de voir PlayStation Now s’emparer un jour des sorties de jeux tiers pour son service d’abonnement et ajouter des versions plus récentes en général.

Il est difficile de nier l’attrait d’un jeu fraîchement sorti qui est disponible “gratuitement” dans le cadre de votre abonnement existant. J’ai joué à tellement de jeux sur Xbox Game Pass que je n’aurais jamais jeté un coup d’œil auparavant à cause de cela, donc je pense que Sony manque une grande opportunité de décrocher des sorties un jour sur PS Now.

PlayStation a toujours eu une grande histoire dans la prise en charge des jeux indépendants, alors au lieu de les laisser à la merci du PlayStation Store, pourquoi ne pas offrir aux développeurs une aubaine bien nécessaire en payant pour mettre certains titres directement dans PS Now ? Cela aiderait également à pimenter la bibliothèque de jeux de PlayStation Now, qui peut avoir tendance à se sentir dépassée par rapport à la gamme de Game Pass.

Un peu irait un long chemin

Il est donc clair que PlayStation Now n’a pas vraiment besoin d’une refonte, mais quelques ajustements intelligents inspirés par la concurrence feraient des merveilles de service de Sony. À ce jour, PS Now ne fait pas assez pour attirer les abonnés sur la plate-forme, et seul Sony a le pouvoir de changer cela. Espérons qu’il agisse le plus tôt possible.