Le problème d’authentification Microsoft 365 entraîne l’arrêt de Microsoft Teams et d’autres services

Microsoft enquête un problème d’authentification impactant plusieurs services cloud Microsoft 365, y compris Microsoft Teams, ainsi que Xbox Live.

La société a déclaré que le problème avait commencé juste après midi PT lundi et pourrait affecter les utilisateurs du monde entier. Mettre à jour: Microsoft mentionné il annule une mise à jour de son système d’authentification pour atténuer l’impact. Mise à jour n ° 2: Microsoft a déclaré qu’il traitait «des difficultés techniques tout en annulant la mise à jour problématique. Nous travaillons à la résolution de ces problèmes tout en explorant des options de correction supplémentaires en parallèle. » Mise à jour 3: Microsoft dit il a identifié la cause sous-jacente du problème et prend des mesures pour en atténuer les effets.

Microsoft fournira des mises à jour sur la page d’état d’Azure, sur la page d’état d’Office et sur Twitter.

De nombreux utilisateurs ont signalé des problèmes.

Je viens de perdre mon cours de 5e période après @MicrosoftTeams écrasé. La 7e période est en danger… https://t.co/ynYAUvyxUt – Anneau de Su (@Motley_Su) 15 mars 2021

… Et voilà les gens… @MicrosoftTeams est en panne! En tant que directeur informatique de mon organisation. Je peux honnêtement dire … mes niveaux d’anxiété sont légèrement augmentés. pic.twitter.com/dcT7Lllz9e – Le juge P. Sikakane, Sr. ???????? (@JusticeSikakane) 15 mars 2021

L’utilisation des équipes a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée – atteignant 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en octobre – alors que les entreprises, les districts scolaires et d’autres s’appuient sur l’outil de communication au milieu de la pandémie.

Microsoft fait face à une attaque de cybersécurité généralisée contre ses serveurs Exchange. On ne sait pas si la panne d’aujourd’hui est connectée. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.