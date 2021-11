Le problème de la batterie CMOS PlayStation 5 aurait été résolu maintenant, garantissant la fonctionnalité du jeu

Lorsque la batterie CMOS de votre PlayStation 5 finira par mourir, vous pourrez toujours y jouer, selon un nouveau rapport.

D’après une nouvelle vidéo de Hikikomori Media, une PS5 avec une batterie CMOS expirée ou manquante n’invalidera pas le lancement des jeux PS4 et PS5 sur la console. La batterie CMOS est utilisée pour alimenter l’horloge interne d’une PlayStation. Ainsi, lorsqu’un jeu est lancé dessus, l’horloge interne vérifie la date et l’heure sur un serveur distant pour s’assurer que vous pouvez y jouer.

Auparavant, lorsque la batterie CMOS était morte ou retirée, la console PlayStation vous demandait de saisir manuellement la date et l’heure, puis essayait de les synchroniser en ligne. Cependant, si le PlayStation Network ne fonctionnait pas correctement, votre console ne s’y connectera pas, rendant tous les jeux injouables. Cela s’appliquait à tous les jeux numériques, ainsi qu’aux jeux physiques PS4 et à certains jeux PS5. Mais maintenant, heureusement, ce n’est plus un problème.

En théorie, le problème signifiait que si le PlayStation Network s’arrêtait définitivement à l’avenir, vous ne pourriez plus jouer à aucun jeu si la batterie CMOS était morte. Sony a envoyé une mise à jour en septembre qui corrigeait ce problème sur PS4.

Ce problème a été mis au premier plan plus tôt cette année lorsque Sony a annoncé qu’il fermerait les magasins numériques PS3 et Vita, ce qu’il a ensuite annulé. Des années plus tard, si vous voulez jouer sur votre PS4 ou PS5, vous pourrez toujours le faire.