Le problème de la migration inverse des MPME doit être résolu par la cartographie des clusters, le développement des compétences basé sur les clusters : étude

Le nombre estimé de 25 à 40 lakh de travailleurs était retourné dans leur ville natale du Gujarat entre avril et juin. (Source de la photo : IE)

Compétences, travail, talent pour les MPME: Afin de relever le défi de la migration inverse des travailleurs migrants pour les MPME, qui a émergé pendant la pandémie de Covid, une cartographie des clusters et une approche majeure de développement des compétences basée sur les clusters sont nécessaires, a déclaré lundi une étude de Grant Thornton Bharat et SIDBI que réalisé un profil rapide de la main-d’œuvre migrante dans 11 États pour proposer des solutions. Le rapport a souligné la numérisation des services financiers et non financiers, la mise en place de plates-formes numériques pour fournir un accès aux services de commerce électronique aux entreprises existantes, la participation d’institutions techniques en tant que centres de solutions, entre autres recommandations.

« Une compétitivité accrue, un renforcement progressif et une transformation rapide de l’écosystème devraient contribuer à multiplier la contribution du secteur des MPME. Pour que l’Inde émerge en tant que leader mondial de la chaîne de valeur, le renforcement de la chaîne de valeur de l’entreprise est essentiel », a déclaré Sivasubramanian Ramann, président et directeur général de SIDBI dans un communiqué.

Le comité britannique Sinha sur les MPME avait recommandé un engagement plus ciblé du SIDBI avec les gouvernements des États pour lesquels il s’était associé à Grant Thornton Bharat en tant qu’unité de gestion de projet (PMU). Le rapport a noté que PMU, à travers sa gamme de services de soutien et de facilitation, travaille avec les États respectifs pour renforcer leur écosystème d’entreprise. « Ces États représentent 56 % du total des MPME du pays. Les unités PMU créées par Grant Thornton Bharat sous l’égide du SIDBI travaillent avec les gouvernements des États respectifs sur la convergence de divers programmes du gouvernement central », a-t-il déclaré. Le rapport a cité la qualification, la reconversion et l’amélioration des compétences comme des aspects importants pour fournir des emplois et des opportunités d’entreprise aux travailleurs migrants.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Le rapport vise à combler les écarts entre les MPME et les gouvernements centraux et étatiques, à acquérir une compréhension approfondie des défis au niveau du terrain auxquels sont confrontées les MPME et à les aider à créer un écosystème idéal. Le profilage rapide de 11 États est effectué pour faciliter et aider les décideurs politiques et autres parties prenantes à planifier l’action pour aider ces travailleurs migrants à créer leurs propres entreprises/options de moyens de subsistance », a déclaré Kunal Sood, partenaire, Grant Thornton Bharat.

Le nombre estimé de 25 à 40 lakh de travailleurs était retourné dans leur ville natale du Gujarat entre avril et juin, a noté le rapport. « De même, un rapport du département des transports de Delhi a suggéré que plus de huit travailleurs migrants lakh ont quitté la capitale nationale au cours des quatre premières semaines du verrouillage imposé lors de la deuxième vague de la pandémie. Au Rajasthan, plus de 58 lakh de travailleurs migrants ont été touchés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.