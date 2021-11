Le problème de la sécurité des travailleurs de l’industrie du poulet

À partir des années 1960, les consommateurs américains ont commencé une histoire d’amour avec le poulet. Les protéines préférées des Américains étaient autrefois le bœuf et le porc, jusqu’à ce que l’industrie de la volaille trouve un moyen de produire beaucoup de poulet, le rendant bon marché et abondant. Les travailleurs humains ont payé le coût de cette productivité car, au cours des dernières décennies, les vitesses des lignes de transformation de la volaille ont augmenté pour répondre à cette demande. Mais cela s’est produit en tandem avec le déclin des syndicats et la déréglementation de l’industrie. Le résultat est un taux élevé de blessures au travail et de troubles des mouvements répétitifs, avec des lacunes dans la surveillance de la sécurité au travail.

Pour cette vidéo, nous avons contacté Tyson Foods Inc. et le National Chicken Council pour commentaires. Le National Chicken Council (NCC), le lobby de l’industrie avicole qui a demandé à plusieurs reprises des augmentations de vitesse de ligne, a écrit que des vitesses de ligne plus rapides n’affectent pas le rythme de travail car les usines ajouteront du personnel et des lignes supplémentaires pour s’adapter à l’augmentation des vitesses. Grâce à nos rapports et à nos sources, nous n’avons pas été en mesure de justifier cette affirmation, et la CCN n’a pas répondu lorsque nous avons demandé un exemple du moment où cela s’est produit ou toute autre preuve qu’il s’agit de la norme de l’industrie.

La NCC a également mentionné que d’autres pays appliquent également des vitesses de ligne de volaille aussi rapides, sinon plus rapides, que les États-Unis. Il est difficile de faire une comparaison pomme à pomme avec d’autres pays en raison du cadre réglementaire et des questions syndicales que nous couvrons dans la vidéo. Claire Kelloway, journaliste et chercheuse pour OpenMarkets, a noté qu’en Europe, par exemple, les usines sont généralement plus petites que les usines américaines, et il y a des taux de syndicalisation plus élevés et plus de réglementation de la sécurité dans l’industrie. Les agences de régulation imposent des pauses plus longues et des changements de poste pour éviter les répétitions, par exemple. Même ainsi, les conditions de travail dans les usines avicoles y sont toujours critiquées.

Alors que la CCN cite une baisse des blessures au travail, les experts et les défenseurs disent que ces données ne sont pas fiables. Il repose sur le fait que les travailleurs signalent les blessures à l’agence gouvernementale qui réglemente la sécurité au travail, l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un travailleur avicole peut ne pas signaler une blessure ou une maladie, notamment les barrières linguistiques ou les craintes quant à son statut de citoyen. Nous mentionnons que les enquêtes menées par les travailleurs et les défenseurs montrent des niveaux élevés de blessures et incluent un exemple, mais il y en a beaucoup plus.

Tyson Foods Inc. conteste, sans preuve, la pétition que Magaly Licolli a présentée au nom des travailleurs de l’usine de volaille Berry Street à Springdale, Arkansas. L’entreprise a déclaré qu’elle avait été déformée auprès des travailleurs qui l’avaient signée et qu’il y avait eu des doubles signatures. Nous avons interviewé un travailleur qui a aidé à distribuer la pétition qui a dit le contraire. Tyson Foods a également noté qu’ils avaient offert des augmentations aux travailleurs de la volaille en 2021 en raison d’une pénurie de main-d’œuvre.

Nous avons également contacté l’OSHA pour commentaires. Dans leur réponse, ils ont indiqué qu’ils infligeaient des contraventions ou des amendes à tout lieu de travail jugé par les inspecteurs fédéraux comme ayant enfreint leurs normes de sécurité, mais ont confirmé qu’il relève de la compétence de l’USDA de déterminer les vitesses de ligne. Ils ont également déclaré qu’ils ne suivaient pas les données sur l’utilisation des produits chimiques que nous mentionnons dans la vidéo : le chlore, l’ammoniac et l’acide peracétique.

En rapportant cet épisode, j’ai lu The Meat Racket de Christopher Leonard, que je recommanderais si vous êtes intéressé par des reportages approfondis sur l’histoire de Tyson Foods et de l’industrie de la volaille.

J’ai aussi relu La Jungle d’Upton Sinclair. Plus d’informations sur l’impact de The Jungle ici.

Un rapport du Congrès a récemment révélé que le nombre de décès dus aux épidémies de Covid-19 dans les usines de transformation de la viande était trois fois plus élevé qu’on ne le pensait :

Lisez ceci pour plus d’informations sur la règle d’ergonomie échouée de l’OSHA.

Deborah Berkowitz, ancienne chef de cabinet de l’OSHA et directrice du programme de sécurité et de santé des travailleurs du National Employment Law Project, a été une source cruciale pour cette histoire. Voici son récent témoignage au Congrès sur la sécurité au travail pour l’industrie de la transformation de la viande.

Certains rapports indiquent si une plus grande automatisation pourrait aider à réduire les blessures au travail. En général, l’Europe a des niveaux d’automatisation plus élevés dans les usines de transformation de la viande qu’aux États-Unis.

Cette histoire porte sur l’histoire de la politique antisyndicale, en particulier dans l’Arkansas en ce qui concerne l’industrie avicole.

Vous pouvez retrouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.