Le problème de l’utilisation des hashtags Black Lives Matter sur les applications de rencontres ⋆ .

Quiconque a déjà utilisé une application de rencontre saura que vous ne devriez pas croire tout ce que vous lisez.

6 « 1 signifie généralement 5 » 10. L’âge indiqué comme 33 signifie souvent qu’ils sont plus près de 40 ans.

Mais quand il s’agit de croyances politiques et de questions d’égalité raciale, ces petits mensonges blancs prennent une signification plus pertinente. Et ils peuvent être beaucoup plus dommageables.

Depuis la croissance du mouvement Black Lives Matter l’été dernier, la prévalence des hashtags BLM, des déclarations antiracistes et des photos de manifestations a considérablement augmenté sur les applications de rencontres et les sites Web. Sur Tinder, les mentions « BLM » ont augmenté de 55x, dépassant le terme « branchement » d’ici la fin de 2020.

Au départ, les utilisateurs de Tinder ont signalé qu’ils étaient supprimés de l’application et que leur profil était suspendu pour avoir manifesté leur soutien à BLM, mais la société a rapidement fait marche arrière et a commencé à permettre aux gens de collecter des fonds et de partager leur allégeance sur leur profil.

D’autres applications ont rapidement soutenu ce virage vers l’activisme, encourageant les utilisateurs à afficher fièrement leurs croyances et à entamer des conversations politiques avec des dateurs potentiels.

«Nous encourageons tous nos utilisateurs à parler ouvertement et honnêtement des causes sociales qui leur tiennent à cœur», a déclaré Marine Ravinet, responsable des tendances chez Happn à Metro.co.uk.

« Non seulement c’est un moyen simple de comprendre où se situe votre béguin sur certains sujets, mais cela aide également les célibataires à comprendre ce qu’ils ressentent eux-mêmes à propos de causes sociales qu’ils n’ont peut-être pas vécues de première main.

« Démontrer le soutien de mouvements comme BLM, par exemple, sur les profils des utilisateurs et dans les discussions avec leur béguin, est absolument accepté par tout le monde ici à happn – nous devons continuer à en apprendre davantage sur les choses que nous vivons ou que nous avons vues de côté. ».

Pour les Noirs et d’autres dateurs issus de communautés ethniques minoritaires, naviguer dans ces espaces – et voir des Blancs utiliser cette langue sur ces applications – peut être délicat.

À première vue, cela semble positif.

Si vous n’êtes pas blanc, pourquoi ne voudriez-vous pas sortir avec quelqu’un qui est fortement antiraciste? Quelqu’un qui partage publiquement à quel point il se soucie de l’égalité raciale?

Mais on ne sait pas toujours qui est sincère et qui utilise ces hashtags pour marquer des points, faire des alliances pour leurs propres raisons ou même attirer des partenaires qui correspondent à leur fétiche racial.

Comme la pêche au chat – où quelqu’un prétend être une autre personne afin d’attirer plus d’attention sur les applications de rencontres – la pêche au wokefishing est un type similaire de tromperie.

Inventé par Serena Smith pour Vice, le wokefishing est l’endroit où quelqu’un prétend avoir des opinions progressistes – ou « réveillé » pour inciter une autre personne à sortir avec eux.

Abi, une femme noire de Londres, dit qu’elle a été touchée en regardant des Blancs se réveiller face au racisme au cours de l’année écoulée et en le voyant se répandre dans le monde des rencontres. Elle dit que l’accent soudain sur la lutte contre le racisme de la part des Blancs sur ces applications la met en état d’alerte.

« Avant le tollé de 2020, il était très rare de voir un profil avec des commentaires politiquement chargés sur la race, en particulier de la part d’une personne non noire », a déclaré Abi à Metro.co.uk.

« Avant l’été dernier, je n’avais vu que des profils de personnes noires ou métisses qui incluaient des commentaires sur la race dans leurs profils. »

Pour Abi, voir #BLM ou similaire dans la biographie de quelqu’un doit être jugé dans le contexte de l’ensemble du profil. Elle dit qu’elle regarde toujours de plus près les photos d’une personne pour essayer de se faire une idée claire de ses intentions.

«Je peux en quelque sorte dire quand c’est performatif, avec un hashtag jetable», explique-t-elle. « Si vous portez un mini bonnet et que vous avez décidé de mentionner un rappeur noir, ou de lier votre section musicale à des tas de musiciens noirs, ou si vous êtes un chat cool de l’Est de Londres, je ne peux m’empêcher de penser, » on y va, un autre adepte de tendance ».

« Si quelqu’un a pris le temps de faire un vrai commentaire sur BLM et pas seulement le hashtag (et que les images ne grincent pas), alors j’aborderais peut-être la personne avec un peu plus d’intérêt. »

Au-delà de cela, un rapide coup d’œil sur les réseaux sociaux de quelqu’un donne à Abi une meilleure idée de qui ils sont vraiment en dehors de l’application de rencontres.

« J’ai vu tellement de collages d’images de personnes lors de marches et cela me fait penser qu’ils essaient juste d’être cool, et qu’ils n’ont clairement pris aucune mesure pour s’éduquer et ne sauraient pas par où commencer dans une conversation sur la race problèmes.

« Si je vois un carré noir sur les photos des profils, je n’oserais pas divertir cette personne. »

Pour Abi, afficher un carré noir représente faire le strict minimum – un geste vide et dénué de sens. Donc, voir cela sur le profil de quelqu’un est un signal d’alarme immédiat.

Abi dit que cela se résume à l’authenticité. À son avis, une grande partie de «l’activisme» en ligne dont elle a été témoin depuis l’été dernier a été, à son avis, davantage une question d’influence et de goûts que de changement réel de la conversation sur le racisme. Et être témoin de ce comportement de la part de futurs dateurs est à la fois choquant et épuisant.

L’impact de la navigation dans les discussions BLM sur les applications de rencontres

«Il est important d’avoir un partenaire engagé dans la lutte contre le racisme. Les Noirs veulent savoir que leur partenaire potentiel est conscient des impacts multiformes du racisme et qu’ils sont prêts à en parler, car la communication et l’honnêteté sont des facteurs relationnels clés », explique la psychologue Dr Roberta Babb.

«Cependant, ce n’est pas le seul aspect de l’identité d’une personne et il est donc important d’avoir un équilibre dans ce domaine.

«Se concentrer trop sur cet élément peut donner l’impression que la personne noire est réduite à une seule partie de son identité dont il est maintenant« à la mode »de parler.

Le Dr Babb dit que c’est la vitesse de ce changement de ton qui est si troublante pour de nombreux Noirs.

Avant qu’il ne devienne à la mode de parler de causes telles que Black Lives Matter, de nombreuses personnes de couleur ont dû supprimer les éléments racialisés de leur identité, ou ont été réduites au silence lorsqu’elles essayaient d’exprimer ces problèmes pendant leurs fréquentations. Donc, pour que la conversation soit soudainement acceptée, même encouragée, cela semble désormais creux.

« Les Noirs peuvent également se sentir utilisés, comme si leur rôle était de fournir des connaissances sur leurs expériences et pensées personnelles pour favoriser l’apprentissage de la personne non noire, plutôt que de développer une relation saine, solidaire et réciproque », ajoute le Dr Babb .

«Si le comportement est performatif et peu sincère, il peut avoir un impact néfaste sur la santé mentale et physique des Noirs.

«Le racisme est un acte d’agression et d’oppression. Il peut être épuisant et traumatisant de n’avoir que des conversations axées sur le racisme et son impact. S’il est performatif, des comportements nocifs peuvent être reproduits dans l’expérience de rencontre, ce qui peut laisser les Noirs se sentir vulnérables, exposés, anxieux, tristes, confus et en colère.

Cela peut également amener les gens à se demander qui ils sont et pourquoi leur expérience de rencontre est si difficile. Cela peut rendre les rencontres sans espoir et avoir un impact sur l’estime de soi. C’est ce que ressentait Abi, et en partie pourquoi elle a maintenant supprimé toutes ses applications de rencontres.

« J’ai jumelé avec un homme blanc qui a référencé BLM sur son profil », se souvient Abi. « La seule chose qu’il a dit sur le sujet a été de me demander si je me rendais aux marches, et m’a dit qu’il y était allé. Il a ensuite commencé à me demander quel était mon magasin de poulet préféré dans la région où je vivais – peut-être une tentative mal jugée d’être excentrique.

« Ma réponse généralement lorsque la conversation est évoquée, est de demander s’ils ont ces conversations avec leurs amis blancs et leur famille. Ces problèmes ne sont pas nouveaux pour moi et cela montre à quel point la personne s’en soucie vraiment.

Abi pense que voir plus de gens – en particulier plus de Blancs – parler d’antiracisme et de Black Lives Matter est une bonne chose dans l’ensemble. Elle pense que c’est formidable que de plus en plus de Blancs assument la responsabilité de s’éduquer et de s’exprimer.

Mais en ce qui concerne les fréquentations, elle dit que très peu de choses ont changé. Et la navigation dans ces réponses ajoute une autre couche de complexité à un monde qui était déjà incroyablement difficile pour les personnes de couleur.

Parler de racisme sur les applications de rencontres peut-il être une bonne chose?

«En tant que femme noire qui sort avec des personnes de toutes races, vous êtes déjà confrontée à des problèmes tels que les microagressions et la fétichisation», déclare Abi. «Avec le mouvement BLM, je ne pouvais pas m’empêcher de me demander si le« j’aime »de cette personne blanche était une triste tentative d’être antiraciste ou s’il s’était réveillé.

« Si je me retrouve à nouveau sur des applications de rencontres, je ne me vois pas donner à qui que ce soit des points en plus pour un hashtag BLM dans son profil.

«Vraiment, ce que le mouvement a fait, c’est donner aux Blancs un peu plus de confiance pour aborder le sujet. Et, dans le sens de la datation, si une personne se sent suffisamment ouverte pour mentionner les problèmes de race et est partie et a fait des recherches par elle-même et veut véritablement avoir une discussion, je serais ravie qu’elle soit.

Historiquement, les applications de rencontres ont été un terrain fertile pour le racisme et la discrimination – qui passent souvent sous le radar déguisé en « préférence ».

OK Cupid a constaté que les femmes noires reçoivent systématiquement le moins de correspondances sur les applications de rencontres, suivies de près par les hommes noirs. Les femmes de couleur rapportent fréquemment des expériences de fétichisation, de déshumanisation et d’hypersexualisation sur les applications et les sites de rencontres. De nombreuses applications ne font que supprimer les filtres qui vous permettent d’exclure les Noirs de votre potentiel de rencontres.

Une étude de 2016 a révélé que 96% des utilisateurs de Grindr avaient consulté au moins un profil qui incluait une sorte de discrimination raciale, et plus de la moitié ont déclaré avoir été victimes de racisme.

Encourager les utilisateurs à ajouter un hashtag antiraciste ou à publier un carré noir ne suffit pas pour lutter contre le racisme omniprésent et insidieux qui existe toujours dans ces espaces numériques.

Un progrès réel exigera un changement culturel beaucoup plus important, la reconnaissance du problème existant et des changements systémiques généralisés.

