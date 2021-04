Le problème de Meghan avec Kate et William remonte à la dispute de Nottingham Cottage | Royal | Nouvelles

Meghan et Harry ont choqué le monde avec leur interview d’Oprah Winfrey. Maintenant, Piers Morgan, qui a quitté Good Morning Britain après une immense riposte contre ses critiques du couple, a réitéré cette semaine sa position. Il a dit à Tucker Carlson de Fox News qu’il ne «croyait toujours pas ce qu’ils disaient».

M. Morgan a ajouté: « En particulier, je ne crois pas ce que disait Meghan Markle. »

Alors que la querelle de Meghan et Harry avec M. Morgan est plus évidente, des retombées plus petites et à huis clos se seraient produites entre eux et le reste de la famille royale.

Le plus remarquable est le mauvais sang rapporté avec Kate et William.

Dans les mois qui ont suivi le mariage de Meghan, des allégations ont émergé selon lesquelles Kate et elle s’étaient disputées, la duchesse de Cambridge ayant fini par pleurer – ce qui, selon Meghan, s’était produit dans l’autre sens lors de l’interview d’Oprah.

Même avant cela, la pression s’était accrue entre Harry et William après que le frère aîné l’ait «offensé» en appelant Meghan «cette fille».

Cela est venu lorsque William a semblé offrir son soutien, disant à Harry: « Ne vous sentez pas obligé de vous précipiter. »

Tom Quinn, un auteur royal, s’exprimant dans le documentaire de Channel 5, « Meghan & Harry: Two Troubled Years », a suggéré que la véritable animosité est venue après que le couple a emménagé à Nottingham Cottage dans le palais de Kensington.

Il a identifié la nouvelle résidence – une petite maison – comparée à celle de William et Kate – un grand appartement – comme ayant « conduit à des frictions ».

«Dans le monde de Meghan, si vous êtes suffisamment déterminé, vous pouvez atteindre le sommet.

« Mais Meghan ne peut pas, elle ne peut pas atteindre le sommet quoi qu’elle fasse. »

Fin 2018, le palais de Kensington a confirmé que Meghan et Harry quitteraient le chalet l’année suivante.

Les rapports avaient initialement suggéré qu’ils emménageraient dans l’appartement de 21 chambres à côté de Kate et William.

Cependant, il est apparu plus tard qu’ils déménageraient à Frogmore Cottage.

Après avoir dépensé 2,4 millions de livres sterling de l’argent des contribuables pour rénover Frogmore, Meghan et Harry ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale, se partageant entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni – optant plus tard pour un déménagement permanent aux États-Unis.

Cela a déclenché la fureur du public.

Le couple a ensuite remboursé la somme après avoir obtenu des contrats lucratifs avec Spotty et Netflix.

Pendant ce temps, dans une déclaration répondant aux allégations faites contre eux dans l’interview d’Oprah, la reine a déclaré que la famille était « attristée » d’apprendre les difficultés de Meghan et Harry.

On y lisait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

« Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »