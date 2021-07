Le problème de monopole de l’Amérique n’est pas seulement Big Tech. Le décret de Biden vise à y remédier.

Je me sens rarement plus pressé en tant que consommateur que lorsque je prends l’avion. Pour une raison quelconque, je dois maintenant payer pour choisir un siège. Acheter le wifi en vol équivaut à jeter de l’argent à la poubelle. L’assurance vol semble être une arnaque, mais je ne sais jamais si des frais d’annulation ou de modification surprise pourraient en valoir la peine. Les frais pour enregistrer les bagages, ou même les apporter dans l’avion avec moi, augmentent toujours de manière inexplicable. Il y a quelques années, United a perdu mon sac pendant presque la totalité d’un voyage de 10 jours au Nicaragua. (À la fin, ce voyage était très dégoûtant.) Il m’a fallu plusieurs semaines et plusieurs e-mails juste pour récupérer l’argent que j’avais payé pour vérifier le sac à dos qui est arrivé à destination littéralement la veille de mon retour à la maison.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles voler est nul. Mais un problème majeur et constant est la concurrence, ou plutôt son absence. La semaine dernière, le président Joe Biden a signé un décret visant à accroître la concurrence. Les gros titres ont largement porté sur la façon dont cela affecte les grandes entreprises technologiques, mais la vérité est qu’il existe des monopoles et des oligopoles dans toutes sortes d’industries.

Les «quatre grandes» compagnies aériennes – Delta, American, United et Southwest – contrôlent une grande majorité des voyages de passagers intérieurs aux États-Unis. Ils fixent les règles de l’air, qu’il s’agisse d’une augmentation des frais de bagages (parfois en tandem) ou d’une augmentation du prix des billets ou de la fin du service pour les petits aéroports. Et parce qu’il n’y a pas assez de petits joueurs qui peuvent vraiment rivaliser avec eux – ou des règles plus strictes qui, à tout le moins, les rendent modestement moins terribles – il n’y a pas grand-chose que les gens ordinaires peuvent faire à ce sujet. Une expérience de vol de merde est le seul jeu en ville.

C’est une bonne affaire pour les compagnies aériennes; pas tellement pour les passagers. Les compagnies aériennes ont perçu 8,6 milliards de dollars de frais de bagages et de change en 2019, six fois les 1,4 milliard de dollars qu’elles ont perçus en 2007.

Les compagnies aériennes ne sont pas le seul exemple de concentration d’entreprise rendant chaque vie plus difficile et plus coûteuse. Industrie à travers l’industrie, une seule ou une poignée d’entreprises contrôlent. Et cela se traduit souvent par une situation loin d’être idéale pour les consommateurs. Selon une estimation de l’économiste de l’Université de New York Thomas Philippon, les monopoles et les oligopoles coûtent au ménage américain moyen quelque 5 000 dollars par an.

Les compagnies aériennes ont perçu 8,6 milliards de dollars de frais de bagages et de change en 2019, six fois les 1,4 milliard de dollars qu’elles ont perçus en 2007

L’antitrust n’est pas le sujet le plus sexy pour beaucoup de gens, mais c’est un sujet qui apparaît partout. Et si vous commencez à y penser, il devient évident que, oui, c’est un peu moche. Peut-être que votre service Internet est lent et irrégulier, mais vous n’avez qu’une seule option, donc la société de télécommunications n’a pas à lever le petit doigt pour améliorer quelque chose et peut vous facturer ce qu’elle veut. Ou le médicament dont vous avez besoin est devenu extrêmement cher, mais vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs une option générique ou alternative. Ou vous voulez changer de banque, mais déplacer toutes vos informations d’une institution à une autre est trop un casse-tête. Ou peut-être avez-vous simplement regardé de près l’étiquette de la bière que vous achetez et remarqué que la brasserie locale à laquelle vous pensiez remettre votre argent appartient en réalité à Anheuser-Busch InBev, tout comme la moitié des autres étiquettes du magasin.

Au cours des dernières décennies, l’économie américaine a connu une baisse inquiétante de la concurrence dans de multiples secteurs. Les consommateurs ont peu d’options sur tout, du chocolat aux lunettes en passant par les uniformes de pom-pom girl. Les grandes entreprises prétendent aider les petites entreprises tout en retardant souvent leur croissance ou en trouvant des moyens de leur soutirer de l’argent.

Une concurrence accrue ne peut pas résoudre tous les problèmes de l’économie américaine, ni même la plupart d’entre eux. Mais les monopoles et le pouvoir des entreprises imprègnent d’innombrables aspects de la vie des consommateurs. C’est ridicule à quel point il est difficile de réparer les gadgets technologiques que vous possédez sans passer par l’entreprise qui vous les a vendus, qui, parce qu’elle sait que vous n’avez pas d’autre choix, peut vous facturer ce qu’elle veut. Il en va de même pour un agriculteur qui essaie de réparer son tracteur.

Pour citer le président Biden, allez, mec.

Du point de vue anti-monopole, le décret exécutif de Biden sur la concurrence est un gros problème

Le 9 juillet, le président Biden a signé un décret sur la concurrence (Sara Morrison de Recode en a fait un compte rendu ici) qui – si vous êtes une personne qui se soucie des antitrust et des entreprises trop puissantes – est un gros problème. Il comprend 72 initiatives abordant un large éventail de questions et de secteurs. Il ordonne au ministère de la Santé et des Services sociaux d’émettre des règles autorisant la vente en vente libre d’appareils auditifs. Il pousse la Federal Communications Commission à interdire aux fournisseurs de services Internet de conclure des accords d’exclusivité avec les propriétaires pour offrir aux locataires une option Internet. Il dit que si une compagnie aérienne perd le sac que vous avez payé pour vérifier, le ministère des Transports devrait l’obliger à vous rembourser. Il en va de même pour le wifi en vol s’il ne fonctionne pas. L’ordre donne un grand coup d’accélérateur aux régulateurs qui examinent l’industrie agricole consolidée, et il cherche à donner du mordant au mandat de la Federal Trade Commission, où la nouvelle présidente Lina Khan devrait faire des vagues.

“Le cœur du capitalisme américain est une idée simple : une concurrence ouverte et loyale”, a déclaré Biden dans un discours discutant de l’ordre. « Cela signifie que si vos entreprises veulent gagner votre entreprise, elles doivent sortir et elles doivent améliorer leur jeu ; de meilleurs prix et services ; de nouvelles idées et de nouveaux produits.

L’ordre indique que la concurrence n’est pas un problème mineur mais plutôt un élément majeur de l’agenda politique de la Maison Blanche, a déclaré Sarah Miller, directrice exécutive de l’American Economic Liberties Project, qui soutient les efforts antitrust. « Le but de ce décret était de le situer dans ce contexte », a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose que nous avons appris, et nous réorganisons notre approche de notre façon de penser l’économie de manière fondamentale. »

« Si vos entreprises veulent gagner votre business, elles doivent sortir et elles doivent améliorer leur jeu »

L’idée est que les politiques proposées, si elles sont adoptées, rendront les choses moins chères, augmenteront potentiellement les salaires et uniformiseront les règles du jeu pour les consommateurs, les travailleurs et les entreprises.

« Le capitalisme sans concurrence n’est pas le capitalisme ; c’est de l’exploitation », a déclaré Biden dans son discours sur le décret. Il a averti que sans une saine concurrence, les plus gros joueurs peuvent « changer et facturer ce qu’ils veulent et vous traiter comme ils le veulent ».

L’attention portée aux préoccupations antitrust autour d’Amazon, de Google, d’Apple et de Facebook a en quelque sorte aspiré tout l’air de la pièce sur le front des monopoles ces dernières années, ce qui peut obscurcir les manières moins marquantes que la concurrence décroissante peut affecter la vie des gens. C’est aussi un signal de la puissance d’une vision plus agressive et progressiste de l’antitrust au sein de l’administration Biden, comme le note John Cassidy dans le New Yorker. Des personnalités telles que Khan, l’ancien professeur de droit de Columbia Tim Wu et l’ancien assistant d’Elizabeth Warren Bharat Ramamurti travaillent tous maintenant dans l’administration et critiquent depuis longtemps les entreprises trop puissantes. Khan s’est fait connaître en écrivant « Amazon’s Antitrust Paradox », qui expose le cas selon lequel l’entreprise constitue une menace monopolistique, en tant qu’étudiant à la faculté de droit de Yale. Wu a inventé le terme « neutralité du net » et a beaucoup écrit sur les pièges potentiels d’une concentration industrielle excessive.

Certes, il reste à voir comment le décret de Biden se comportera dans le monde réel. Certains aspects de celui-ci nécessiteraient une législation du Congrès. La plupart des règles que cela appelle prendront des mois ou des années à mettre en place par les agences. Et il y aura probablement des contestations devant les tribunaux, qui sont devenus plus indulgents dans les affaires antitrust au cours des dernières décennies.

Une fois que vous voyez le problème du monopole de l’Amérique, vous ne pouvez pas le voir

L’économie américaine est caractérisée par des inégalités croissantes. On a de plus en plus l’impression que ceux qui sont au sommet gagnent constamment de l’argent et du pouvoir, tandis que tout le monde se bat pour des miettes. La concentration des entreprises et la baisse de la concurrence y contribuent. Les consommateurs et les travailleurs doivent composer avec les conditions que les entreprises leur imposent.

Dans un monde idéal, le marché favoriserait fondamentalement suffisamment de concurrence pour se débrouiller seul sans une tonne d’intervention gouvernementale. La théorie économique de base est que si les profits dans une certaine industrie deviennent très élevés, de nouveaux opérateurs historiques sont incités à entrer dans cette industrie pour essayer d’obtenir une part du gâteau. Idéalement, ils concurrenceraient ces profits excédentaires. Mais ce n’est pas ce qui se passe dans l’économie en ce moment, ou ce qui s’est passé ces dernières années. Au lieu de cela, une ou une poignée d’entreprises ont été autorisées à capturer d’énormes parts de marché dans une litanie d’industries, puis à utiliser le pouvoir qui accompagne cette part de marché pour tenir les concurrents à distance.

« De manière générale, au cours des 20 dernières années aux États-Unis, nous voyons les bénéfices des opérateurs historiques devenir plus persistants, car ils sont moins contestés, leur part de marché est devenue à la fois plus importante et plus stable, et en même temps, nous voyons beaucoup de le lobbying des opérateurs historiques, en particulier pour faire approuver leurs fusions ou pour protéger leurs loyers », m’a confié Philippon, économiste à NYU et auteur de The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets, en 2019.

Bien qu’il y ait souvent des appels à démanteler les Big Tech ou à démanteler complètement les grandes entreprises, comme ce qui s’est passé avec AT&T dans les années 1980, il est également possible d’augmenter la concurrence en mettant simplement en place des règles différentes et en appliquant mieux les règles en place, ce qui L’équipe de Biden arrive.

Biden ne fait pas pression pour l’éclatement des « gros appareils auditifs » ; il fait pression pour que les fabricants d’aides auditives soient en concurrence

Prenons l’exemple du marché des appareils auditifs, qui selon l’Open Markets Institute est largement contrôlé par quatre sociétés. On estime qu’une personne sur huit aux États-Unis a une perte auditive, ce qui représente environ 30 millions de personnes. Pourtant, la grande majorité de ces personnes n’ont pas d’appareils auditifs, en partie parce qu’ils sont chers (environ 5 000 $), ne sont souvent pas couverts par une assurance et nécessitent une visite chez un médecin ou un spécialiste. Biden ne fait pas pression pour l’éclatement des « gros appareils auditifs » ; il fait pression pour que les fabricants d’aides auditives soient plus compétitifs en autorisant la vente des appareils en vente libre.

Le Congrès a adopté une loi donnant son feu vert il y a quatre ans; ce n’est tout simplement pas encore arrivé. Si et quand c’est le cas, l’espoir est qu’il permette à davantage de concurrents d’entrer dans l’espace avec des offres à moindre coût auxquelles les gens pourront plus facilement accéder. Cela semble petit, mais il a le potentiel d’améliorer de manière significative la vie de millions de personnes. Les fabricants d’aides auditives aux commandes continuent d’exister, juste sur un pied d’égalité.

C’est un gros problème que le président attire davantage l’attention sur ce problème et d’autres comme celui-ci – et, espérons-le, que plus de gens y prêtent également attention. La prochaine fois que vous appelez pour vous plaindre de votre service Internet, ou que vous réservez un vol et que vous vous demandez comment diable ces frais supplémentaires s’accumulent, une partie de la réponse est que la compagnie avec laquelle vous faites affaire n’a aucune incitation à agir différemment. . Et le gouvernement, au nom des citoyens, devrait être incité à changer cela.