Le problème de pantalon de Trump est la chose préférée de Twitter à propos de son discours ⋆ 10z viral

S’il y a une chose sur laquelle on peut compter sur les réseaux sociaux, c’est de se moquer de Donald Trump. Se moquer d’un homme de 70 ans pour avoir apparemment du mal à mettre son pantalon serait un faux pas social dans la plupart des cas, mais quand il a présidé à plus d’un demi-million de morts à une pandémie qu’il a minimisée, s’est enrichi aux dépens de la nation, et favorisé la discrimination et la xénophobie, les gens semblent s’y retrouver très bien.

[Screenshot via CSPAN]

Dans ce cas, Donald Trump a prononcé un discours devant les républicains de Caroline du Nord – un discours que lui et sa campagne avaient promu comme un événement « présidentiel » – et quelque chose ne semblait pas aller bien avec son pantalon.

D’autres le notent, mais on ne le partage jamais assez : Donald Trump a prononcé son grand discours aujourd’hui avec son pantalon à l’envers. Regardez de près et dites-moi que je me trompe.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 – Brandon Friedman (@BFriedmanDC) 6 juin 2021

Les utilisateurs de Twitter ont beaucoup de théories sur les pantalons de Trump : il n’a pas pu les fermer, alors il a épinglé la braguette dans le dos, ce sont des pantalons à taille élastique sans braguette, il les a retournés pour cacher quelque chose (un accident d’incontinence ou autre) , il a fait une erreur et n’a pas pu l’admettre, et ainsi de suite.

Trump porte peut-être son pantalon à l’envers parce qu’il a pris trop de poids pour le fermer. Ils pourraient être épinglés ensemble à l’arrière. Ou ils se sont peut-être séparés juste avant qu’il n’entre. Il est suffisamment vaniteux pour ne pas s’attendre à avoir besoin d’une paire supplémentaire. – Mme Lothiana #BlackLivesMatter🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@circlestarSC) 6 juin 2021

Donald Trump portait son pantalon à l’envers lors de son discours samedi à la convention du GOP de Caroline du Nord. Alors voilà… pic.twitter.com/cG5DLdO6YK – Travis Akers (@travisakers) 6 juin 2021

Son pantalon semble avoir été taillé par quatre hommes différents aux yeux bandés qui ont tous reçu des descriptions très différentes du corps de Trump. pic.twitter.com/GffUOaoXYg – Le centième singe (@BirthdayWolves) 6 juin 2021

Je pense que Jason Miller fait un travail de merde en repassant le pantalon de Trump à Mar-a-Lago. pic.twitter.com/Cgci2EicBy – M. Newberger (@jeremynewberger) 6 juin 2021

Trump n’a-t-il pas eu un seul membre du personnel avec le courage de lui dire qu’il avait mis son pantalon à l’envers la nuit dernière ? pic.twitter.com/92LPkg6lWz – Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) 6 juin 2021

Pas de braguette sur le pantalon de Trump ? Je pense que je sais où il est allé. pic.twitter.com/awYKdoxVFT – Keaton Patti (@KeatonPatti) 6 juin 2021

De nombreuses théories s’appuient sur des histoires partagées par Noel Casler, qui a déjà travaillé sur le tournage de Celebrity Apprentice, et affirme que Trump est un toxicomane qui a un problème de contrôle des fonctions corporelles.

Quelqu’un d’autre a dit que les plis provenaient du pantalon mouillé. Donc sa couche a probablement échoué quand il a pissé son pantalon, et ils l’ont fait porter à l’envers parce que le devant était trempé. – 0grestrom (@0grestrom) 6 juin 2021

1) Trump portait-il une couche ?

2) Trump avait-il son pantalon à l’envers ?

3) Sa fermeture éclair manquait-elle ?

4) Est-ce qu’il se passait autre chose ?

5) Où était Hope Hicks quand Trump avait besoin d’elle ?

“Obtenez la machine!”🔥#SundayMorning #TrumpSpeech #FUPA pic.twitter.com/JPru9Of374 – Don Lewis (@DonLew87) 6 juin 2021

Quant à Casler, il était prêt à défendre la moquerie, rappelant aux critiques à quel point Trump a travaillé dur pour nuire à la démocratie.

Qu’a jamais fait ce gentil vieil homme à part tricher sur ses impôts, ses femmes, blanchir de l’argent pour des truands, ignorer une pandémie, tuer 600 000 Américains, promouvoir le racisme, le fascisme, les manifestants de gaz lacrymogène, mentir sur une élection et attaquer le Capitole américain que vous ‘tous besoin de se moquer de son pantalon? – NoelCaslerComedy (@CaslerNoel) 6 juin 2021

Notamment, ce n’est pas la première fois que Trump attire l’attention du public pour l’apparence de son pantalon – en novembre, #DiaperDon a fait une tendance, amenant le président de l’époque à tweeter et à se plaindre que Twitter inventait de fausses tendances.

La vidéo complète est disponible ici sur CSPAN.