Le problème de Ronaldo derrière la décision de Solskjaer exaspérant la légende de Man Utd Keane

Un rapport a suggéré qu’un inconvénient de jouer Cristiano Ronaldo est derrière l’insistance d’Ole Gunnar Solskjaer à prendre une décision que Roy Keane ne peut pas comprendre.

Le vaste éventail d’anciens joueurs de Manchester United qui travaillent maintenant dans les médias ont généralement choisi de ne pas critiquer Solskjaer. Cependant, le vent a maintenant commencé à tourner. Rio Ferdinand a récemment déclaré qu’il était peut-être temps pour le Norvégien de passer le relais à un autre manager.

Cela est venu après que Keane a exprimé son incrédulité face à l’insistance de Solskjaer à sélectionner Fred dans son milieu de terrain.

Après la défaite 2-0 contre Manchester City le week-end dernier, Keane fulmine contre le Brésilien. L’Irlandais a fait rage : « Milieu de terrain… Fred. Fred joue pour Manchester United. Fred !

« Quiconque me dit que Fred est assez bon pour Manchester United vit au pays des coucous. Et c’est une partie importante du terrain de football. Si Ole entrait ici maintenant, je l’attraperais et je dirais, ‘Pourquoi joues-tu Fred ?’

« Car tous les managers doivent prendre leurs propres décisions, ils travaillent avec les joueurs jour après jour, je le regardais et je disais » pourquoi joues-tu Fred au milieu du parc « , une position énorme pour Manchester United. »

Un rapport de Sky Sports (via le Mirror) a maintenant offert une raison derrière l’insistance de Solskjaer à sélectionner Fred. De plus, cela peut être directement lié à un inconvénient bien médiatisé de la sélection de Ronaldo.

Ils révèlent que Fred domine United dans la catégorie statistique des pressions par match sur 51,7. Le suivant est Bruno Fernandes (47,4), suivi par Edinson Cavani (43,5), Jadon Sancho (37,7) et Marcus Rashford (35,6).

Plus révélateur, cependant, est le numéro de Ronaldo. L’icône portugaise est en moyenne la plus basse de tous les attaquants de United avec seulement 14,5 pressions par match.

Le manque d’effort défensif de Ronaldo est devenu l’objet d’un vif débat ces derniers mois. Bien qu’il ne puisse pas faire la course que les attaquants de Liverpool ou de Man City réussissent, une chose ne peut être contestée, il contribue là où cela compte le plus devant le but.

Mais avec son rythme de travail si bas, le Mirror suggère que Fred est continuellement sélectionné pour ajouter de l’équilibre. Un autre facteur qui authentifierait cette théorie vient de l’absence de tout autre milieu de terrain titulaire dans le top cinq de United pour la statistique des pressions.

L’article qualifie leur théorie en reconnaissant une autre statistique qui ne fait pas une bonne lecture pour Fred. Le Brésilien a dribblé 26 fois en championnat cette saison. Ce chiffre est juste derrière Allan d’Everton (33).

En tant que tel, il ne semble pas que la mélodie de Keane changera de si tôt si Fred reste une sélection automatique sous Solskjaer.

Brendan Rodgers le favori alors que Man Utd envisage le limogeage de Solskjaer

Man Utd et Liverpool ciblent un ultimatum

Pendant ce temps, une cible de milieu de terrain de Liverpool, Man Utd et Tottenham a reçu un ultimatum de l’Inter Milan sur son statut de contrat actuel, alors qu’une sortie de transfert gratuite se profile en 2022.

Selon La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic semble de plus en plus susceptible de quitter l’Inter en tant qu’agent libre à la fin de la saison

L’international croate voit son contrat existant de 3,5 millions d’euros expirer à la fin de la saison. Mais bien que le PDG de l’Inter, Beppe Marotta, soit convaincu que Brozovic finira par mettre le stylo sur papier pour rester, l’Inter manque de temps pour conclure l’accord.

Le joueur de 28 ans a déjà un certain nombre de clubs faisant la queue pour sa signature, dont le trio de Premier League.

Les Nerazzurri veulent que Brozovic signe un nouvel accord d’ici la fin de l’année. S’il ne le fait pas, ils supposeront qu’il attendra jusqu’à l’été pour sortir. Cependant, le rapport se termine en déclarant que l’Inter n’est pas intéressé par une bonne vente en janvier.

