Le problème des Brooklyn Nets concernant la vaccination

La vaccination suit un rythme beaucoup plus lent que ce qui est souhaitable aux États-Unis, et même pas une ville de New York n’est à l’abri de mesures sévères visant à augmenter le nombre de personnes vaccinées. Dans ce sens s’encadre la règle édictée par le maire de la ville, qui interdit à toute personne non vaccinée d’entrer dans une zone fermée pour participer ou assister à un spectacle. Dans les mots recueillis par SportsYahoo, le directeur de Filets de Brooklyn Il a reconnu que certains joueurs de l’équipe ne seraient pas en mesure de s’entraîner, d’aller au gymnase ou de concourir en ce moment, ils devraient donc leur parler afin qu’ils puissent se faire vacciner le plus tôt possible.