Le problème du Brexit de Nicola Sturgeon : les Écossais malades de l’obsession de l’UE se retournent contre l’indépendance | Politique | Des nouvelles

La nouvelle année devrait entraîner de nouveaux appels à l’Écosse pour qu’elle organise une deuxième campagne d’indépendance, le vote précédent approchant de son huitième anniversaire. Selon certains critiques, le SNP est surtout freiné par son programme politique au-delà de celui de soutenir l’indépendance.

Le SNP pourrait encore, après deux années difficiles, occuper une position ferme à la fois à Holyrood, au Parlement écossais et à Westminster.

Mais Tom Harris, du Telegraph, affirme qu’il est peu probable que le parti réalise son rêve d’arracher l’Écosse au reste du Royaume-Uni.

Cela est dû en partie à l’obsession du parti pour l’UE, qu’il aimerait que l’Écosse rejoigne s’il quittait le Royaume-Uni.

Il a écrit : « La principale raison pour laquelle l’indépendance n’a pas encore fait la percée attendue par les Remainers et les Rejoiners à travers le pays est une raison que peu d’entre eux seraient prêts à reconnaître.

« Les Ecossais en général, même ceux qui regrettent notre départ de l’UE, considèrent l’Union sociale, politique et économique vieille de 300 ans comme plus importante et plus précieuse qu’un accord commercial vieux de 50 ans. »

M. Harris est un ancien député travailliste.

Il a également dirigé la campagne écossaise pour le Brexit.

Le Premier ministre Boris Johnson a exclu un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse en novembre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il accorderait un autre vote, il a répondu : « Non, je ne veux pas, je ne veux pas en avoir un. »

Mme Sturgeon a critiqué la décision de bloquer un deuxième référendum comme « insoutenable ».

Bien qu’on lui ait dit que l’Écosse n’aurait pas la possibilité de quitter le Royaume-Uni, le chef du SNP a continué au cours de l’année dernière à faire pression pour l’indépendance.

Même à la COP26, lorsque les dirigeants mondiaux se sont réunis pour placer l’action climatique au-dessus de l’action politique, Mme Sturgeon a été accusée d’avoir plaidé pour que l’Écosse aille de l’avant par elle-même.

Bien que le SNP ne soit peut-être pas en mesure de pousser l’Écosse vers l’indépendance dans les années à venir, M. Harris a fait valoir qu’il est susceptible de conserver son emprise sur le pays.

Il a écrit : « Il n’y a absolument aucune chance que l’emprise de son parti sur la politique écossaise se relâche de si tôt.

« La plus grande menace pour elle vient des membres de son propre parti, qui ne sont pas prêts à attendre toute une génération avant de réaliser leur rêve de se séparer du Royaume-Uni. »