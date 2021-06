Le problème du DRS explique une partie du déficit de qualification intimidant de Norris · .

Charles Leclerc était satisfait de sa performance en qualifications pour le Grand Prix de Styrie mais déçu par son déficit par rapport à Lando Norris de McLaren.

“Je suis content de mon tour, en fait très content de mon tour”, a déclaré Leclerc. « J’ai tout mis en place. J’ai fait un bon tour. Je n’ai commis aucune erreur, j’ai réalisé tous mes meilleurs virages en un seul tour.

“Mais d’un autre côté”, a-t-il expliqué. “Quand je regarde l’écart entre moi et Lando, c’est assez… je n’irais pas aussi loin que” effrayant “, mais c’est un peu.”

Norris s’est qualifié quatrième. Son 1’04.120 était 0,352 seconde plus rapide que le meilleur tour de Leclerc en Q3. Le pilote Ferrari pense qu’une partie de son déficit se produit lorsqu’il utilise le DRS.

« Nous perdons pas mal dans le premier secteur, qui est principalement les trois zones DRS, pour une raison quelconque. Nous ne comprenons pas encore tout à fait pourquoi car c’est principalement là que nous ouvrons le DRS et les autres semblent être beaucoup plus forts avec le DRS activé. Donc ce n’est pas dans toutes les lignes droites, c’est surtout dans ces trois lignes droites.

“Ensuite, l’adhérence globale, probablement, un peu, mais nous ne sommes pas si mauvais dans les virages en fait si vous comparez aux autres.”

Le rythme de course de Ferrari était médiocre au Paul Ricard et les deux pilotes ont chuté en dehors des points pendant la course. Mais Leclerc dit que Ferrari peut être plus optimiste quant à son potentiel pour le grand prix de dimanche.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Nous devons travailler dur pour demain”, a-t-il déclaré. « Je pense que notre rythme de course est meilleur que notre rythme de qualification ce week-end, ce qui est assez inhabituel.

Galerie : les qualifications pour le Grand Prix de Styrie 2021 en images« Parfois, nous n’avons pas maintenu le rythme que nous avions vendredi jusqu’à la course de dimanche. Nous devons donc vraiment nous assurer de bien travailler ce soir, essayer de nous préparer de la meilleure façon possible pour demain et faire une bonne course à partir de là. »

Leclerc a admis qu’un « tout petit peu » du rythme de qualification avait été sacrifié afin d’améliorer le rythme de course de Ferrari, qui avait été gravement compromis par l’usure des pneus au Grand Prix de France. Cependant, il a déclaré que ce n’était “pas autant que l’écart le dit”.

Ferrari a entamé une enquête sur les problèmes rencontrés en France. Leclerc a déclaré qu’ils n’avaient pas “trouvé la solution” au Red Bull Ring mais que certaines améliorations ont été apportées.

« Nous avons trouvé quelques choses et nous avons essayé différentes choses pour ce week-end. Notre rythme de qualification est un peu plus facile, un peu moins fort, mais j’espère que cela nous aidera dans la course.

« Que nous ayons trouvé la solution complète, je ne pense pas. Nous devons donc encore le faire. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Styrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Styrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :