Le problème du manque de transparence dans le commerce social est résolu

Le trading social est l’une des solutions de choix pour les nouveaux arrivants dans le secteur du crypto trading depuis un certain temps maintenant. Attirés par des prix croissants et un intérêt accru, de nombreux commerçants de détail se précipitent vers l’opportunité d’investir dans la crypto sans vraiment savoir comment négocier, autre que d’acheter à bas prix et de vendre haut.

Cependant, le trading est plus compliqué que cela et nécessite de la patience, de la discipline, une stratégie solide et une vigilance constante. Sans parler des tonnes de recherches, de dévouement, d’essais et d’erreurs, et plus encore. Étant donné que beaucoup pensent que l’opportunité est maintenant, et qu’ils n’ont pas le temps de prendre un long chemin, ils se tournent vers le copy-trading, qui leur permet de copier les mouvements des plus performants et, espérons-le, d’obtenir des résultats similaires.

Malheureusement, la plupart des plateformes de trading social ont tendance à ne pas fonctionner pour un certain nombre de raisons, qui incluent principalement certains des problèmes courants et persistants. Cependant, les problèmes ont été examinés par certains projets, et la plate-forme DTrade de Decoin semble avoir trouvé la clé pour faire disparaître ces problèmes.

Copy-Trading: problèmes et solutions

Le plus gros problème avec le commerce de copie est le manque de transparence. Bien sûr, vous pouvez voir qui sont les plus performants dans le crypto trading et vous pouvez faire ce qu’ils font, mais la plupart des gens ne sont pas prêts à risquer leur argent s’ils ne comprennent pas pourquoi le trader fait ce qu’ils font. Pire encore, vous ne savez même pas si les traders savent vraiment ce qu’ils font ou s’ils ont juste eu de la chance.

Les plates-formes elles-mêmes sont à blâmer ici, car elles n’offrent pas une transparence suffisante et n’effectuent pas de contrôles actifs rigoureux. Tout cela entraîne une perte de confiance des traders de copie dans les meilleurs traders et de la confiance dans les plates-formes, finissant simplement par être déçus par la crypto.

DTrade fait les choses différemment. Il se concentre sur ce niveau élevé de transparence et vous permet non seulement de voir qui sont les meilleurs joueurs, mais aussi ce qu’ils font, comment ils le font, combien de bénéfices ils réalisent, et il propose même des sessions de trading enregistrées en direct pour éducation des utilisateurs.

La meilleure façon de gagner est par l’exemple, mais de cette façon, vous n’avez pas à risquer votre propre argent. Au lieu de cela, voyez comment les professionnels gèrent les situations difficiles et apprenez de leur exemple.

La plate-forme est encore jeune, mais elle a développé un plan pour se développer et attirer les utilisateurs grâce à un modèle commercial très sensé.

Stratégie de croissance de DTrade

Comme l’industrie de la cryptographie l’a montré, le meilleur moyen d’attirer les gens sur votre plate-forme est de fournir des incitations, et c’est donc ce que fait DTrade. La société a un modèle commercial à multiples facettes qui consiste à diviser les bénéfices, à augmenter la demande de pièces de monnaie de la plate-forme et à offrir des récompenses.

Sur DTrade, les bénéfices des sessions de trading terminées sont répartis entre trois parties: Decoin lui-même, le trader qui est copié et la personne qui suit le meilleur trader. La plate-forme vise également à augmenter la demande pour sa pièce, et cela se fait en accordant une réduction de 50% sur les frais de négociation pour ceux qui utilisent le jeton natif lors des transactions.

Bien sûr, la plate-forme vise également à augmenter le nombre d’utilisateurs au plus grand nombre possible, et avec autant de nouveaux commerçants venant dans le secteur, cela ne devrait pas être trop difficile. D’autant que DTrade propose un système de récompense valant 70% des frais de trading pour les utilisateurs référés.

Enfin, DTrade vise également à amener des traders professionnels influents à travailler sur la plateforme. Étant donné que ces personnes ont déjà un large public qu’elles ont réussi à rassembler sur des réseaux sociaux comme Twitter et Reddit, les attirer va probablement attirer une bonne partie de leurs communautés.

