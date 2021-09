Le problème du milieu de terrain de Man United et les quatre joueurs seniors qui peuvent le résoudre – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit faire preuve de créativité et de flexibilité dans les positions des joueurs s’il veut tirer le meilleur parti de son équipe 2021/22 et les garder heureux.

Comme cela a été largement documenté dans les médias, l’arrivée cet été de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo a laissé le patron de United dans l’embarras des richesses en défense et, en particulier, en attaque, tandis que la zone du milieu de terrain défensif semble fragile et exposée.

Il y a des points d’interrogation sur la façon dont le Norvégien pourra éviter que l’ego et les frustrations n’entravent l’harmonie de l’équipe au fur et à mesure que la saison avance. Avec un minimum de quatre défenseurs et deux milieux de terrain centraux défensifs ou semi-défensifs, lorsque toute l’équipe est en forme, Solskjaer devra en choisir quatre parmi Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Donny van de Beek, Jesse Lingard, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Juan Mata, Anthony Martial, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo dans les positions offensives.

Sans parler de la nécessité de donner du temps de jeu aux diplômés de l’académie comme Hannibal, Anthony Elanga et Shola Shoretire, par exemple.

L’image du milieu du dos est presque aussi compliquée. Malgré le prêt d’Axel Tuanzebe à Aston Villa, il y a six joueurs en lice pour deux places, avec Harry Maguire et Raphael Varane les titulaires probables et Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones et Teden Mengi tous à la recherche de minutes.

Pendant ce temps, dans cette zone de milieu de terrain ou semi-holding, il n’y a que trois joueurs – Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic, en compétition pour deux places.

On a beaucoup parlé du passage de Solskjaer à une formation en 4-3-3 cette saison, mais même s’il le fait, l’un des trois milieux de terrain devrait être défensif et un autre au moins capable d’aider défensivement.

Solskjaer a essayé d’employer Paul Pogba dans un rôle plus approfondi à plusieurs reprises mais, dans l’ensemble, cela n’a pas fonctionné. Pogba est capable de superbes passes de style quart-arrière depuis les profondeurs, mais sa créativité est généralement gaspillée plus loin et briser le jeu, protéger la défense et tacler ne sont pas les premières choses que vous associez au vainqueur de la Coupe du monde.

Surtout si Ronaldo mène la ligne, qui, comme indiqué ici hier, est par nature un joueur de luxe qui n’a pas tendance à intervenir défensivement, Solskjaer doit trouver une solution autre que « McFred » – le double pivot de Fred et McTominay.

La question est de savoir qui pourrait être redéployé au milieu de terrain défensif et/ou central ? En plus des suspects habituels, il y a en fait quatre stars de United avec beaucoup d’expérience dans le rôle :

Victor Lindelof

The Peoples Person a rapporté hier que les fans sur les réseaux sociaux demandaient que Lindelof soit utilisé comme milieu de terrain défensif, et c’est un poste dans lequel il a de l’expérience – bien qu’il y ait longtemps. Lindelof a joué 22 matchs chez DM pour l’équipe B de Benfica entre 2013 et 2015 et a été capitaine de la Suède une fois au niveau des moins de 19 ans dans ce rôle.

Donny van de Beek

Le Néerlandais est le candidat le plus évident pour un rôle plus profond et en fait, malgré l’insistance de Solskjaer pour qu’il soit joué plus haut sur le terrain, il a passé plus de temps en tant que CM ou DM dans sa carrière.

Solskjaer lui-même l’a affronté 14 fois en CM et une fois en DM, les Reds remportant quatre des cinq matchs au cours desquels il a disputé les 90 minutes.

Van de Beek a joué 14 fois en tant que DM pour l’Ajax et 90 fois en tant que CM. En revanche, il n’a joué en tant que milieu de terrain offensif qu’à 68 reprises.

Bruno Fernandes

Beaucoup de gens oublient que le talisman de United a passé une grande partie de sa carrière dans un rôle central de milieu de terrain. Il y a joué régulièrement pendant son séjour à l’Udinese et en fait, 30 de ses 137 matchs pour le Sporting étaient dans cette position. Cela n’a pas fait grand-chose pour émousser sa capacité de création de buts, marquant 11 buts et fournissant 8 passes décisives du milieu du parc.

Il semble presque impossible d’imaginer Bruno jouer derrière, disons, Paul Pogba ou Jesse Lingard ou dans un milieu de terrain plat derrière des attaquants jumeaux dans un 4-4-2, mais l’histoire nous dit qu’il est plus que capable de le faire très efficacement.

Phil Jones

Un peu une option générique pour le moins, mais quelqu’un qui, dans le passé, s’est bien acquitté dans un rôle de DM est Phil Jones. Jones a joué 30 fois pour United dans la position et sept pour Blackburn. Ses 30 apparitions dans le rôle ont été confiées à Sir Alex Ferguson entre 2011 et 2013 et à David Moyes en 2013/14.

Certes, aucun des acteurs ci-dessus ne serait à son meilleur dans le rôle, mais il peut être nécessaire pour Solskjaer de sortir des sentiers battus et de tourner davantage en utilisant ce type d’approche créative. La rotation de l’équipe n’a pas été le fort du patron dans son mandat jusqu’à présent et c’est quelque chose qu’il doit adresser de toute urgence cette saison pour tirer le meilleur parti du personnel à sa disposition.