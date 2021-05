Le problème du Parti démocrate ⋆ .

ARTICLE MEMBRE NRPLUS

les méricains n’ont jamais beaucoup aimé Kamala Harris. Bien qu’elle soit théoriquement bien placée pour dominer la primaire démocrate de 2020, elle a abandonné la course en décembre 2019 avec seulement 3% de soutien à l’échelle nationale et environ 7% de soutien dans son État d’origine, la Californie. Maintenant occupant la vice-présidence, Harris reste incroyablement mécontent. Selon un récent sondage YouGov, sa cote d’approbation nette est de dix points sous l’eau parmi tous les électeurs et de 25 points sous l’eau parmi les indépendants, dont 44% disent avoir une opinion «très défavorable». Pour qu’un vice-président suscite de tels sentiments – surtout à ce stade de…