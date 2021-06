Le problème inattendu que la couleur naturelle du grand chien rouge Clifford a causé à l’équipe du film

Soit dit en passant, non seulement c’était un défi créatif de l’obtenir, mais le rouge en tant que couleur, technologie et dans le monde du numérique, ne tient pas parfaitement. Donc, si vous avez déjà regardé un film, sur un DVD ou même sur… directement sur Netflix ou quelque chose du genre, que si les titres sont en rouge, ils saignent un peu. Vous savez, il y a ça, et Walt et moi avons dû faire beaucoup de recherches, bien avant de commencer le tournage. Ils ont dû le retirer de nos mains froides et mortes, en gros, en affinant chaque coup. Et pour avoir la technologie, Paramount a été très utile en nous aidant à trouver la technologie qui tiendrait le rouge que nous avons choisi sur les écrans de cinéma et sur les iPad et sur les téléphones et sur les ordinateurs, sur la télévision domestique. C’était donc très important d’avoir le bon rouge de manière créative, puis de le tenir comme s’il restait là.