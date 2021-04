Le problème invisible de la pollution de l’air intérieur et pourquoi nous devons le prendre au sérieux

Les purificateurs d’air réduisent les risques de problèmes de santé aigus et chroniques causés par les polluants intérieurs en rafraîchissant l’air vicié.

Par Kartik Singhal,

Selon Cardiovascular Research publié en mars 2020 par la Société européenne de cardiologie, l’espérance de vie moyenne a diminué de 3 ans dans le monde, 8,8 millions de personnes décédant chaque année en raison de l’exposition à la pollution de l’air ambiant – peut-être beaucoup plus mortelle que le tabagisme. Et le cas en Inde est encore pire puisque 21 villes indiennes font partie des 30 villes les plus polluées du monde, selon le World Air Quality Report 2019.

Les statistiques mentionnées ci-dessus indiquent les dommages potentiels que la pollution de l’air intérieur peut causer et pourquoi il est important de la contrôler avant qu’elle ne se métastase en une apocalypse à part entière.

Défis de la pollution de l’air intérieur

Bien que le problème de la pollution de l’air extérieur soit bien compris dans le monde entier, il y a un manque de compréhension sur les polluants atmosphériques invisibles à l’intérieur et à quel point ils peuvent être pauvres. Certains effets néfastes sur la santé comprennent une réactivité accrue des voies respiratoires aux allergènes, une toux, une oppression thoracique, une irritation des muqueuses, une incidence accrue de maladies respiratoires aiguës, l’asthme, etc. croissance, susceptibilité accrue aux maladies pulmonaires obstructives chroniques, etc. La probabilité de réactions aux pollutions de l’air intérieur dépend de divers facteurs, y compris les conditions médicales préexistantes et l’âge.

En outre, il existe une incertitude quant à la période d’exposition nécessaire pour produire des problèmes de santé spécifiques, car différentes personnes réagissent différemment. Par conséquent, il est prudent de prendre des mesures importantes pour améliorer la qualité de l’air intérieur de votre maison même si les symptômes ne sont pas perceptibles.

Quelles sont les causes de la pollution de l’air intérieur?

La qualité de l’air intérieur est influencée par les habitudes des résidents – combustibles utilisés pour le chauffage et la cuisine, coutumes, traditions et habitudes; concentrations de polluants de l’air extérieur; espace de vie mal ventilé et confiné; et les caractéristiques du bâtiment. De plus, la pollution de l’air intérieur peut provenir de cuisinières à gaz ou d’appareils à bois mal installés, de l’utilisation de feux ouverts ou de la combustion de combustibles issus de la biomasse; les matériaux de construction tels que les produits de préservation du bois, l’amiante et le ciment; produits du tabac; composés organiques volatils libérés par les peintures, colles, matériaux de polissage, propulseurs en aérosol, parfums et agents de nettoyage; revêtement de sol ou tapis nouvellement installé; systèmes de refroidissement et de chauffage centraux et dispositifs d’humidification; et les sources extérieures telles que les pesticides et la pollution de l’air extérieur.

L’importance relative et le potentiel d’une seule source dépendent de la quantité de pollution qu’elle émet et du degré de dangerosité de ces émissions. Dans certains cas, des facteurs tels que le maintien de la source ou son âge sont importants. Par exemple, une cuisinière à gaz mal entretenue émet beaucoup plus de monoxyde de carbone qu’une cuisinière neuve ou correctement entretenue.

Certaines des interventions visant à réduire les polluants atmosphériques nocifs mais invisibles comprennent des cuisinières améliorées, des combustibles plus propres, l’utilisation de couvercles de casseroles, le maintien des enfants loin de la fumée, les trous de ventilation et les fenêtres, les hottes et les cheminées, etc.

Pourquoi avons-nous besoin de purificateurs d’air?

Les purificateurs d’air réduisent les risques de problèmes de santé aigus et chroniques causés par les polluants intérieurs en rafraîchissant l’air vicié. Ils peuvent nous garder en bonne santé en éliminant les produits chimiques nocifs des environnements intérieurs, en neutralisant les odeurs désagréables, en éliminant le radon nocif, en réduisant les risques de maladies en suspension dans l’air, en éliminant les particules d’amiante dangereuses et en augmentant finalement l’espérance de vie. Les purificateurs d’air se popularisent car il y a un manque croissant de ventilation dans les maisons. Outre l’installation de purificateurs d’air, vous pouvez prendre diverses autres mesures pour améliorer la qualité de votre air intérieur, telles que la culture de plantes d’intérieur, le nettoyage régulier, l’utilisation de déshumidificateurs et le maintien d’une ventilation adéquate. L’une des technologies de purification active les plus avancées que nous connaissons est REME PHI – La technologie de photo-hydro-ionisation décrit le processus d’oxydation avancé utilisé dans la cellule PHI dans laquelle des ions peroxyde d’hydrogène ionisé, superoxyde et hydroxyle sont générés.

En résumé!

La pollution de l’air intérieur est un problème aussi grave que la pollution de l’air extérieur et il est grand temps de faire quelque chose avant qu’elle ne devienne la crise climatique et sanitaire de demain. Nous devons fournir des conseils et organiser des programmes pour aider à renforcer la capacité des communautés à comprendre les impacts sur la santé intérieure et extérieure afin qu’elles puissent prendre des mesures importantes pour améliorer la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments où elles vivent, apprennent et travaillent.

(L’auteur est le fondateur d’O2 Cure. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

