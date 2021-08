Le procès allègue que Bob Dylan a agressé sexuellement une fille de 12 ans en 1965

Bob Dylan vend son catalogue de musique à Universal Music 0:43

. – Un procès intenté à New York affirme que le légendaire auteur-compositeur-interprète Bob Dylan a abusé sexuellement d’une fillette de 12 ans en 1965, selon des documents judiciaires déposés vendredi.

La femme, aujourd’hui âgée de 68 ans, identifiée dans le procès comme JC, allègue que “sur une période de six semaines”, la chanteuse “est devenue amie et a établi un lien émotionnel” avec elle et, finalement, l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises entre avril et Mai 1965 alors qu’elle avait 12 ans.

Dans une déclaration à USA Today, un porte-parole de Dylan a déclaré lundi que “l’affirmation de 56 ans est fausse et sera vigoureusement défendue”. CNN a contacté deux publicistes représentant Dylan pour commentaires.

Les avocats de JC affirment que Dylan s’est lié d’amitié avec JC “pour réduire ses inhibitions afin de l’abuser sexuellement, ce qu’il a fait, en plus de lui fournir de la drogue, de l’alcool et des menaces de violence physique, la laissant avec des cicatrices émotionnelles et des dommages psychologiques à ce jour “. dit le procès.

Le procès affirme en outre que Dylan a utilisé son statut de musicien de célébrité en “soignant JC pour gagner sa confiance et son contrôle” et allègue qu’il l’a agressée sexuellement “à certains moments” dans son appartement de l’hôtel Chelsea à New York.

Contactée par CNN, une avocate de JC a refusé de dire comment elle avait connu Dylan et n’a pas précisé la nature des allégations d’abus sexuels.

“La plainte parle d’elle-même. Nous vérifierons toutes les allégations devant un tribunal”, a déclaré l’avocat Daniel Isaacs. “La plainte a été déposée après de nombreuses enquêtes et un examen minutieux et il ne fait aucun doute qu’elle était avec lui à l’hôtel Chelsea.”

JC, qui réside maintenant à Greenwich, dans le Connecticut, a déclaré dans le procès qu’il avait souffert et continue de souffrir “d’angoisse mentale, d’humiliation et d’embarras, ainsi que de pertes financières graves et graves” et demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs à Dylan.

La plainte a été déposée un jour avant l’expiration de la loi de New York sur les enfants victimes, le 14 août 2021. L’avocat de JC a déclaré à CNN que la plainte avait été déposée conformément à la loi et qu’elle lui donnait « la possibilité de demander réparation ».

Dylan, né Robert Allen Zimmerman à Duluth, Minnesota, a eu 80 ans le 24 mai.

Il a vendu plus de 125 millions de disques au cours de sa carrière. Certaines de ses chansons les plus célèbres incluent “The Times They Are a-Changin'”, “Like a Rolling Stone” et “Blowin’ in the Wind”.

En 2008, Dylan a remporté une mention spéciale du prix Pulitzer pour « son impact profond sur la musique et la culture populaires américaines, marquées par des compositions lyriques d’une puissance poétique extraordinaire ». En 2016, il a reçu le prix Nobel de littérature pour « créer de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ».

Toby Lyles et Brian Vitagliano de CNN ont contribué à ce rapport.