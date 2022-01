Le procès allègue que Google a payé des milliards à Apple pour rester en dehors des recherches

Google paie près de 15 milliards de dollars à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari. (Crédits : .)

Un recours collectif a été déposé contre Apple et Google pour violation des lois antitrust américaines.

La poursuite allègue que les paiements de plusieurs milliards de dollars de Google à Apple faisaient partie d’un accord selon lequel le fabricant d’iPhone ne serait pas en concurrence dans le secteur de la recherche sur Internet.

Ce n’est pas un hasard si les produits Apple utilisent par défaut le moteur de recherche Google.

L’année dernière, il a été rapporté que Google versait à Apple près de 15 milliards de dollars (11 milliards de livres sterling) pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari.

Selon le procès, l’accord de non-concurrence signifiait que Google partagerait ses bénéfices de recherche avec Apple tandis qu’Apple accorderait un traitement préférentiel à Google pour tous les appareils Apple.

Il a également révélé que l’accord avait été conclu et maintenu en place par des réunions secrètes régulières entre les dirigeants des deux sociétés.

En 2017, Tim Cook et Sundar Pichai, les PDG d’Apple et de Google, ont été photographiés en train de dîner ensemble dans un restaurant vietnamien haut de gamme.

Les entreprises sont en difficulté pour « la suppression de la concurrence de concurrents plus petits et l’exclusion de concurrents du marché de la recherche », ainsi que pour l’acquisition de concurrents réels et potentiels.

La plainte allègue que l’accord rend les tarifs publicitaires plus élevés qu’ils ne le seraient dans un système concurrentiel.

La plainte demande la révocation de l’accord entre les sociétés de mille milliards de dollars afin que les paiements d’un milliard de dollars par Google à Apple s’arrêtent.

La plainte demande également une injonction interdisant l’accord de non-concurrence entre Google et Apple, l’accord de partage des bénéfices, le traitement préférentiel de Google sur les appareils Apple et le paiement de milliards de dollars par Google à Apple.

Comparant la grande industrie technologique au grand pétrole, le procès a appelé à la scission des deux géants de la technologie en sociétés distinctes et indépendantes similaires à la scission de la société Standard Oil en Exxon, Mobile, Conoco, Amoco, Sohio, Chevron et autres.

Apple détient respectivement moins de 50 % et 10 % du marché mobile et informatique aux États-Unis. (Crédits : EPA)

« Ces puissantes entreprises ont abusé de leur taille en bloquant et en monopolisant illégalement les principaux marchés qui, dans un système de libre entreprise autrement, auraient créé des emplois, baissé les prix, augmenté la production, ajouté de nouveaux concurrents, encouragé les innovations et amélioré la qualité des services à l’ère numérique, » a déclaré Joseph M. Alioto du cabinet d’avocats Alioto, qui représente les plaignants.

La Standard Oil contrôlait 91 % de la production pétrolière et environ 84 % des ventes finales de pétrole et de produits pétroliers aux États-Unis au moment du procès. Google détient 87,58 % du marché américain des moteurs de recherche et Apple contrôle respectivement moins de 50 % et 10 % du marché mobile et informatique aux États-Unis.

Il n’y a eu que quelques réunions documentées entre les PDG d’Apple et de Google en personne au cours de la dernière décennie. Google et Apple ont tous deux affirmé que les paiements pour que Google soit le moteur de recherche standard sur iOS sont innocents et que les utilisateurs peuvent sélectionner d’autres moteurs s’ils le souhaitent.

Apple a sa propre entreprise de publicité qui est utilisée dans l’App Store. Il possède également son propre moteur de recherche Internet qu’il utilise pour les recherches Siri et Spotlight, mais il n’est pas accessible sur le Web.

Metro a contacté Apple et Google pour commentaires.



