Aux termes de l’accord de règlement, qui a été divulgué récemment dans un dossier auprès de la SEC (via Variety), AMC Networks versera à Frank Darabont et à l’agence artistique CAA un total de 200 millions de dollars, et ils continueront à recevoir une partie des bénéfices futurs du streaming. offres pour The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Le procès initial a été déposé en 2013, donc ce règlement a été très long à venir.