Le procès Black Widow de Scarlett Johansson vient de recevoir une réponse cinglante de Disney

Après l’ouverture record de Black Widow de Cate Shortland plus tôt ce mois-ci et sa baisse choquante au box-office au cours de son deuxième week-end, il y a eu beaucoup de discussions récemment sur la décision de sortir simultanément le film sur grand écran et via Premier Access. sur Disney+. Cela a surtout aggravé le conflit en cours entre le cinéma et le streaming – mais cela a considérablement changé ce matin lorsqu’il a été annoncé que Scarlett Johansson avait déposé une plainte contre la Walt Disney Company. La nouvelle a envoyé une onde de choc à travers l’industrie, mais maintenant la société a répondu à la nouvelle et, ce faisant, a catégoriquement nié la légitimité des affirmations de Johansson.

La Walt Disney Company a publié une déclaration officielle à la suite des nouvelles de ce matin concernant le procès Black Widow de Scarlett Johansson, et vous pouvez la lire dans son intégralité ci-dessous :

Il n’y a aucun mérite à ce dépôt. Le procès est particulièrement triste et désolant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et, en outre, la sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour.

