Le procès civil contre Lesley Groff abandonné

Une poursuite civile alléguant que l’un des Jeffrey Epstein d’anciens assistants de direction ont aidé le délinquant sexuel aujourd’hui décédé à recruter des jeunes filles pour son programme présumé de trafic sexuel a été volontairement licencié. Avocats représentant Lesley Groff a annoncé que la plaignante de Jane Doe avait volontairement rejeté son affaire contre Groff avec préjudice, ce qui signifie que l’action ne peut pas être à nouveau déposée.

« Nous ne sommes pas surpris que l’affaire ait été volontairement abandonnée. Nos cœurs se brisent vraiment pour toute personne victime d’Epstein, mais la vérité est que Lesley n’avait aucune connaissance ni aucune participation à aucun des comportements illégaux allégués dans le procès », a déclaré les avocats de Groff. Michael Bachner et Jon Whitcomb dit dans un communiqué. « Après une enquête de plus de deux ans menée par le ministère de la Justice sur la conduite de Jeffrey Epstein, qui comprenait de longs entretiens avec des témoins et un examen approfondi des communications pertinentes, nous avons été informés qu’aucune accusation pénale ne sera portée contre Lesley Groff. »

Le procès, qui a été déposé devant le tribunal de district américain du district sud de New York en octobre, alléguait que Groff avait joué un rôle essentiel dans l’organisation de la prétendue opération de trafic sexuel d’Epstein. En plus de Groff, les défendeurs étaient Darren K. Indyke et Richard D. Kahn, les exécuteurs testamentaires de la succession d’Epstein.

« Groff, le bras droit d’Epstein basé à New York de longue date, a facilité le trafic et les abus sexuels d’Epstein sur Jane, notamment en achetant des billets d’avion, en envoyant de l’argent, en prenant des rendez-vous et en envoyant diverses communications depuis New York », indique la plainte. « Groff savait ou ignorait imprudemment les faits et les informations qui montraient clairement qu’Epstein trafiquait Jane à Paris à des fins sexuelles commerciales, et qu’Epstein le faisait par la force, les menaces de force, la fraude, la coercition et/ou une combinaison de de tels moyens.

Selon ses avocats, Groff travaillait pour le personnel professionnel d’Epstein et ses tâches comprenaient la prise de rendez-vous, la prise de ses messages et « l’organisation de réunions de haut niveau avec des PDG, des chefs d’entreprise, des scientifiques, des politiciens, des célébrités, des organisations caritatives et des universités ». Son équipe juridique a également noté qu’une autre poursuite civile liée à Epstein nommant Groff en tant qu’accusé avait également été abandonnée l’année dernière et a souligné qu’aucune accusation pénale n’avait jamais été déposée contre elle.

Le rejet de l’action en justice intervient un jour après qu’un jury fédéral a reconnu mercredi Ghislaine Maxwell coupable de trafic sexuel et de complot visant à attirer des mineurs pour la prédation de Jeffrey Epstein.

Maxwell a été jugé pour six infractions fédérales pour conduite s’étalant de 1994 à 2004, se décomposant grosso modo en violations présumées de la loi Mann et d’une loi fédérale distincte contre le trafic sexuel. Elle a été reconnue coupable de cinq d’entre eux, ajoutant à la possibilité de plusieurs décennies d’emprisonnement pour Maxwell.

Le dernier chef d’accusation à lui seul, le chef d’accusation de trafic sexuel substantiel, est passible d’une peine maximale de 40 ans d’emprisonnement, en fait une peine à perpétuité pour une femme qui a eu 60 ans le jour de Noël.

