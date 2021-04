Le procès contre Kim Kardashian et sa famille va de l’avant et Blac Chyna est “ ravi ”

Selon Page Six, le procès pour le procès de Blac Chyna contre les Kardashian devait commencer le 29 novembre de cette année, mais la procédure commencera maintenant le 18 octobre. Chyna, de son vrai nom Angela White, a porté plainte pour agression. , voies de fait, violence domestique, diffamation et ingérence dans les relations économiques potentielles, la poursuite étant intentée contre la famille à la fois en raison d’incidents signalés de “honte de salope, de vengeance pornographique et de meurtre de l’émission de Chyna après sa rupture avec Rob”.

L’avocat de Chyna a confirmé qu’elle était actuellement “ravie” du procès qui se déroulait plus tôt. Et, il est logique qu’elle le soit, après avoir attendu quatre ans avant que l’affaire soit jugée, pour enfin pouvoir régler cette question devant le tribunal.