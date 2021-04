Le procès contre le porno Revenge de Katie Hill contre RedState.com rejeté ⋆ .

Pour la deuxième fois ce mois-ci, un juge californien a condamné l’ancien représentant Katie Hill (D), rejetant le procès de Hill pour des photos nues et compromettantes publiées en ligne.

En octobre 2019, le blog conservateur RedState.com a publié un article contenant un lien vers une photo de Hill brossant les cheveux d’une employée. Hill a poursuivi Salem Media Group, le propriétaire de RedState.com, affirmant que la photo constituait un «porno de vengeance» publié sans son consentement.

Selon la plainte de Hill, l’affaire «concerne un homme, défendeur Kenneth Heslep, ne s’arrêtant devant rien pour détruire la vie de son ex-femme. Lorsque Hill «a osé mettre fin à leur relation après plus de quinze ans d’abus physiques, sexuels, verbaux, émotionnels et psychologiques qui ont commencé alors qu’elle n’avait que seize ans et qu’il en avait vingt», Heslep aurait augmenté son comportement abusif présumé. Hill a allégué que Heslep avait commencé à «la menacer avec des armes à feu, à contrôler son sommeil, son apparence, ses médicaments et ses voyages, à l’isoler de sa famille et de ses amis, à surveiller ses appels, à exiger des mots de passe pour ses comptes de messagerie et de médias sociaux et à ses et abuser de ses animaux de compagnie, interférer avec les soins vétérinaires pour ses animaux de compagnie, coercition sexuelle et suffocation. »

Selon Hill, une fois qu’elle a déménagé à Washington, DC pour rejoindre le Congrès, elle a quitté Heslep pour de bon; cependant, en représailles, “il a enrôlé des politiciens et des sites Web de droite” qui “ont aidé Heslep à maximiser les blessures infligées à Hill, amplifiant et publiant largement des informations confidentielles profondément privées et dégradantes et de fausses déclarations.”

Plus précisément, Hill a déclaré que RedState.com avait publié un article disant qu’elle et Heslep avaient eu une relation sexuelle consensuelle avec un membre du personnel de la campagne. L’article comprenait un lien intitulé «image explicite» vers une photo nue de Hill brossant les cheveux d’une femme.

En fin de compte, l’incident a abouti à une enquête sur l’éthique du Congrès et à la démission de Hill du Congrès.

Plus tôt en avril, le juge Yolanda Orozco a rejeté la demande de Hill contre le Daily Mail, estimant que la publication était protégée par le premier amendement. Orozco a rejeté le procès de Hill contre RedState.com mercredi en concluant de la même manière que la photo de brossage des cheveux était une «déclaration» ou «une autre conduite en faveur» du droit à la liberté d’expression.

Orozco a en outre précisé que «les images intimes publiées par (RedState.com) parlaient du caractère et des qualifications de la plaignante pour son poste, car elles auraient représenté la plaignante avec un membre du personnel de campagne avec lequel il était allégué qu’elle avait eu une liaison sexuelle.»

Hill a réagi à la décision sur Twitter, qualifiant la publication de la photo par RedState de «retrait politique».

Un juge a décidé aujourd’hui que RedState – un blog partisan dans le but d’attaquer les démocrates, ne rapportant PAS la nouvelle – exerçait son droit de premier amendement en publiant des photos nues de moi lors d’un retrait politique. (1/3) – Katie Hill (@ KatieHill4CA) 22 avril 2021

L’ancien représentant a poursuivi en tweetant que la décision du juge Orozco «annule pratiquement les lois sur la cyber-exploitation de CA et est trop dangereuse pour être abandonnée». Elle a ensuite indiqué qu’elle avait l’intention de faire appel.

La décision annule pratiquement les lois sur la cyber-exploitation de CA et est trop dangereuse pour être abandonnée. Il n’y a aucun «intérêt public» raisonnable à publier du porno vengeur, quelle que soit la victime. À moins que nous ne fassions appel, toute femme qui pourrait jamais être sous les yeux du public est en danger. (2/3) – Katie Hill (@ KatieHill4CA) 22 avril 2021

«Ce ne sera pas facile», a poursuivi Hill. «C’est un territoire juridique inexploré, et ce combat est nécessaire pour protéger les femmes de la vengeance pornographique, une fois pour toutes.»

Ça ne va pas être facile. C’est un territoire légal inconnu, et ce combat est nécessaire pour protéger les femmes de la vengeance pornographique, une fois pour toutes. Aidez-nous aujourd’hui https://t.co/qKaSPpC2nq (3/3) – Katie Hill (@ KatieHill4CA) 22 avril 2021

Le tweet de Hill s’est terminé par un appel à «nous aider aujourd’hui» et a inclus un lien où les donateurs peuvent contribuer directement à son équipe juridique.

Les avocats de RedState.com et Katie Hill n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

