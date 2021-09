Le procès contre les tatouages ​​de Randy Orton dans les jeux WWE 2K est à nouveau retardé

La question des tatouages ​​​​de Randy Orton tels qu’ils apparaissent dans les jeux WWE 2K devra attendre un peu plus longtemps, car le procès les concernant a de nouveau été retardé. PWInsider rapporte que le procès de la tatoueuse Catherine Alexander contre la WWE, Take-Two Interactive Software, Inc., 2K Games, Inc., 2K Sports, Inc., Visual Concepts Entertainment, Yuke’s Co., Ltd. et Yuke’s LA Inc a a été reporté une fois de plus en raison de la pandémie.

Un juge a statué en septembre de l’année dernière que la WWE et Take-Two avaient copié cinq des conceptions originales d’Alexander sur lesquelles elle détient des marques valides, mais a refusé un jugement sommaire pour Alexander, renvoyant l’affaire à un procès devant jury.