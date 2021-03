Le procès de 1,6 milliard de dollars de Dominion contre Fox News pourrait gravement nuire à Fox

Peu de temps après les élections de novembre dernier, et avant même que tous les votes ne soient comptés, une étrange théorie du complot a commencé à se répandre dans les régions les plus trompeuses des médias sociaux. Cette fausse théorie du complot s’est répandue dans les médias conservateurs, alimentée par les alliés proches de Trump et même par l’ancien président lui-même. Et il a été vanté à plusieurs reprises sur Fox News.

La théorie alléguait que Dominion Voting Services, une entreprise qui fournit des centaines de millions de dollars de machines à voter et de services connexes à plus de deux douzaines d’États, appartenait en fait à une autre société, Smartmatic, et que Smartmatic a été créée afin de «Fixer les élections» au Venezuela. Alors que les premières pistes de Trump dans plusieurs États clés ont disparu après le décompte d’un plus grand nombre de bulletins de vote, les théoriciens du complot ont blâmé Dominion, affirmant que les machines de l’entreprise volaient en quelque sorte des votes à Trump et les donnaient au président actuel Joe Biden.

Rien de tout cela n’est vrai. Smartmatic ne possède pas Dominion et, en fait, est en concurrence avec Dominion pour les affaires. Aucune des deux sociétés n’a été formée pour truquer les élections (bien que Smartmatic ait fourni des machines à voter pour l’élection de 2004 au Venezuela, des audits indépendants ont déterminé que ces machines étaient «très précises»). Et il n’y a aucune preuve crédible que les machines à voter de Dominion aient fait autre chose que compter avec précision les votes exprimés sur ces machines.

En effet, après que Dominion ait poursuivi Sidney Powell, un avocat proche de Trump et un grand vulgarisateur de la théorie du complot contre Dominion, les avocats de Powell ont fait valoir qu’elle ne devrait pas être tenue responsable de diffamation car les allégations contre la société de machines à voter sont si invraisemblables que «des personnes raisonnables n’accepterait pas de telles déclarations comme des faits. »

Mais le caractère extravagant des mensonges contre Dominion n’a pas empêché Fox News d’accueillir des invités qui vantaient ces mensonges – y compris Powell elle-même. Cela n’a pas non plus empêché de nombreux hôtes de Fox de répandre des mensonges.

La décision de Fox de diffuser ces mensonges pourrait s’avérer très coûteuse pour la société de médias conservatrice. Vendredi, Dominion a déposé une plainte en diffamation de 1,6 milliard de dollars contre Fox, et cette poursuite reflète une affaire similaire de 2,7 milliards de dollars intentée par Smartmatic. Pour mettre ces chiffres en perspective, la Fox Corporation est évaluée à environ 23 milliards de dollars. Ainsi, les deux sociétés avec droit de vote recherchent près d’un cinquième de la valorisation totale de Fox.

Même si Fox perd ces affaires, il est loin d’être clair qu’elle sera condamnée à payer des milliards de dollars. Mais la plainte récemment déposée dans US Dominion v. Fox News Network expose une plainte en diffamation inhabituellement forte.

Comme la Cour suprême l’a jugé dans New York Times c.Sullivan (1964), lorsqu’un défendeur est accusé d’avoir fait de fausses allégations au sujet d’une personnalité publique concernant une question d’intérêt public, ce défendeur ne peut être tenu responsable à moins d’avoir fait cette fausse déclaration «avec sachant que c’était faux ou avec un mépris insouciant quant à savoir si c’était faux ou non.

Mais les avocats de Dominion ont fourni des preuves considérables que certains des principaux dirigeants, rédacteurs en chef et animateurs de Fox savaient qu’ils le faisaient, mais l’ont fait quand même. C’est le genre de comportement qui peut causer de graves problèmes à une entreprise de médias, même sous les très fortes protections du premier amendement énoncées dans New York Times v. Sullivan.

Fox n’a pas eu assez de temps pour répondre officiellement à la plainte légale de Dominion, nous ne savons donc pas encore avec certitude comment elle se défendra contre les preuves présentées dans la plainte de Dominion. Mais dans le procès intenté par Smartmatic, Fox a avancé l’argument audacieux selon lequel il devrait être autorisé à diffuser des allégations contre cette société parce que ces allégations étaient «objectivement dignes d’intérêt».

L’affaire Smartmatic, cependant, a été déposée devant les tribunaux de l’État de New York, et les avocats de Fox s’appuient fortement sur les décisions des tribunaux de New York pour exposer leur argumentation. L’affaire Dominion a été déposée au Delaware.

Et cette affaire contre Fox n’est qu’une partie d’une stratégie de litige plus large visant à effacer le nom de Dominion – ou, à tout le moins, à obtenir une compensation pour les dommages que de nombreux partisans de Trump ont causés à la réputation de Dominion. La société a également poursuivi Powell, l’avocat de Trump Rudy Giuliani et le PDG de MyPillow, Mike Lindell, un autre vulgarisateur de la théorie du complot. Et il a averti d’autres organes de presse conservateurs, y compris Newsmax et One America News, que des poursuites supplémentaires pourraient être à venir.

Les allégations contre Fox

La plainte dans le procès Dominion compte 137 pages et une partie importante est consacrée aux citations de personnalités de Fox et d’invités réguliers qui ont vanté la théorie du complot contre Dominion.

Le 8 novembre, par exemple, peu de temps après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection de 2020, l’animatrice de la Fox, Maria Bartiromo, a interviewé Sidney Powell.

«Sidney, nous avons parlé du logiciel Dominion. Je sais qu’il y a eu des irrégularités de vote », a déclaré Bartiromo à Powell. Powell a ensuite affirmé que le logiciel de Dominion «retournait des votes dans le système informatique, ou ajoutait des votes qui n’existaient pas».

De même, lors d’une apparition le 16 novembre avec Lou Dobbs, alors hôte de Fox Business, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a faussement affirmé que « nous avions une situation dans le Michigan où un comté avait un basculement de 6000 voix de Biden à Trump à cause de ce vote du Dominion. machine. »

Dans un troisième segment – et, encore une fois, Fox a présenté de nombreux segments faisant la promotion de déclarations fausses ou non prouvées à propos de Dominion; Je vais juste en décrire trois ici par souci de brièveté – L’animatrice de Fox, Jeanine Pirro, a vanté une affirmation, qu’elle attribuait aux «avocats du président», selon laquelle Dominion est une «entreprise criminelle organisée» qui a été «lancée au Venezuela. avec de l’argent cubain »et qu’elle utilise un logiciel« capable de faire basculer les votes ».

Sous le New York Times c. Sullivan, le simple fait que les hôtes et invités de Fox aient fait ces déclarations et des déclarations similaires ne suffit pas pour que Dominion l’emporte dans sa poursuite. Encore une fois, pour surmonter les obstacles aux poursuites en diffamation énoncées dans cette affaire, Dominion doit démontrer que Fox a fait une fausse déclaration «en sachant qu’elle était fausse ou en ignorant de manière imprudente si elle était fausse ou non».

Mais cela nous amène à l’autre moitié de l’affaire Dominion contre Fox.

La plainte de Dominion fait état de nombreuses fois où elle a contacté Fox News pour les informer que le réseau ne disait pas la vérité. Dominion affirme avoir «eu une conversation directe avec le président et rédacteur en chef de Fox News, Jay Wallace, au cours de laquelle Dominion a détaillé les mensonges diffamatoires de Fox sur Dominion et expliqué comment et pourquoi ils sont faux. Il renvoie également à plusieurs courriels «RÉGLER LES ENREGISTREMENTS STRAIGHT» qu’il a envoyés aux employés de Fox, et à deux lettres à Fox qui demandaient formellement au réseau de retirer ses déclarations.

De plus, Fox n’avait pas simplement besoin de croire la parole de Dominion. Des hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris le procureur général de l’époque Bill Barr et le directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Chris Krebs ont fait des déclarations publiques selon lesquelles, selon les termes de Barr, il n’y a aucune preuve de «fraude à une échelle qui aurait pu avoir un effet différent. résultat de l’élection » – bien que ces déclarations parlent généralement de l’absence de fraude lors de l’élection de 2020 et pas spécifiquement de Dominion.

Et les personnalités clés de Fox semblaient parfaitement conscientes qu’il n’y avait pas eu de fraude significative lors des élections. L’une des raisons pour lesquelles les revendications contre Dominion ont pris racine est que de nombreux électeurs de Trump ont vu les premières pistes de Trump dans plusieurs États s’évaporer à mesure que des bulletins de vote supplémentaires étaient comptés. Mais Arnon Mishkin, directeur du bureau de décision de Fox, a averti des mois avant les élections que «le soir des élections, nous examinons peut-être des États où il semble que le président Trump soit en tête, mais il y a encore 20 ou 30% des votes en suspens. «

Mishkin (avec de nombreux observateurs électoraux) a compris que les électeurs de Biden étaient plus susceptibles de voter par correspondance que les électeurs de Trump et que, dans de nombreux États, les bulletins de vote par la poste seraient comptés après les votes en personne.

De même, la plainte du Dominion fait état de plusieurs cas où les hôtes de Fox ont correctement déclaré que les allégations de fraude électorale en 2020 étaient fausses ou exagérées. Dans une chronique du 19 novembre adaptée de l’un des monologues d’ouverture de son émission, par exemple, l’animateur de Fox Tucker Carlson a écrit que Powell n’avait «jamais démontré qu’un seul vote réel avait été déplacé illégalement par un logiciel d’un candidat à un autre. Pas une. »

En toute honnêteté, le fait qu’au moins certaines personnalités de Fox aient contredit les mensonges sur Dominion pourrait potentiellement réduire le montant des dommages que Dominion est en mesure de collecter auprès de Fox, car les déclarations vraies auront tendance à réduire l’impact des mensonges. Mais de vraies déclarations telles que celles de Carlson suggèrent également que Fox savait que les allégations contre Dominion étaient fausses.

Il semble, en d’autres termes, que Fox ne s’est pas simplement comporté de manière imprudente quand il a répandu des mensonges sur des machines à voter truquant les élections pour Biden. Au contraire, les personnalités clés de Fox étaient parfaitement conscientes que ces affirmations sont des mensonges.

Et pourtant, le réseau les a vantés de toute façon.

Alors, combien cela pourrait-il coûter à Fox?

La règle générale est qu’un défendeur qui commet une diffamation est responsable de tout dommage financier causé par une déclaration diffamatoire. Si votre oncle est sur le point de vous faire un cadeau de 5 000 $, mais que votre frère lui dit un mensonge qui enrage tellement l’oncle qu’il annule le cadeau, alors votre frère vous devra 5 000 $ dans une poursuite en diffamation.

Dominion signale des dépenses relativement modestes qu’il a engagées en raison des théories du complot à son encontre. Il affirme avoir «dépensé plus de 600 000 dollars en sécurité privée pour la protection de son peuple» après que ses employés ont commencé à recevoir des menaces de mort. Il affirme également avoir dépensé environ 700 000 dollars pour une campagne de relations publiques «pour atténuer les dommages causés à son entreprise».

Le plus gros problème, cependant, est que Dominion pourrait perdre de précieux contrats – soit parce que les représentants de l’État républicain croiront les mensonges sur l’entreprise et refuseront de faire affaire avec eux, soit parce que les représentants de l’État qui ne croient pas aux mensonges choisiront néanmoins de ne pas faire d’affaires. avec Dominion de peur de déclencher une réaction brutale parmi les électeurs qui croient aux théories du complot.

Dominion affirme que ses contrats avec les gouvernements des États et locaux «sont généralement des contrats pluriannuels et vont de dizaines de milliers de dollars à plus de cent millions de dollars», et il affirme qu’il perd déjà des affaires à cause de la campagne de dénigrement contre lui. Une commission du comté de l’Ohio, par exemple, a voté en faveur du rejet d’un contrat de 6,45 millions de dollars avec Dominion.

Dans l’ensemble, «les projections actuelles de Dominion font état d’une perte de profits de plus de 600 millions de dollars au cours des huit prochaines années»; la société affirme également que «la campagne de désinformation virale a irrémédiablement endommagé Dominion et détruit la valeur d’entreprise d’une entreprise qui valait potentiellement plus d’un milliard de dollars».

Il reste à voir si ces pertes catastrophiques se concrétiseront, mais la suggestion de Dominion selon laquelle la campagne de diffamation contre elle aurait pu ruiner l’entreprise est à tout le moins plausible. Encore une fois, même les responsables électoraux pleinement rationnels, qui sont parfaitement conscients que les mensonges sur Dominion sont en fait des mensonges, peuvent être réticents à traiter avec les légions d’électeurs républicains qui pourraient s’élever de colère si un État ou un gouvernement local signe un contrat avec Dominion. .

Donc, Fox, en d’autres termes, pourrait être dans un monde de souffrance.