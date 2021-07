Le procès de «Black Widow» s’intensifie alors que de plus en plus d’acteurs envisagent de s’attaquer à Disney

Les dernières 24 heures ont été un tourbillon pour les fans de Marvel du monde entier. Jeudi, la star de Black Widow Scarlett Johansson et Disney ont lancé une bataille juridique étonnamment publique lorsque Johansson a révélé qu’elle avait déposé une plainte pour rupture de contrat. Johansson dit que Disney est revenu sur sa parole en publiant Black Widow en ligne et dans les salles simultanément.

La réponse de Disney a été étonnamment franche. La société a qualifié la poursuite de “triste et pénible dans son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19”. L’équipe juridique de Johansson a clairement reçu le mémo et n’a pas attendu longtemps pour riposter contre Disney.

L’équipe de Johansson contrecarre la réponse vicieuse de Disney

L’agence représentant Scarlett Johansson n’a pas tardé à se battre pour l’actrice. Voici ce que Bryan Lourd, coprésident de la Creative Artists Agency, a déclaré dans un communiqué (via Variety) :

«Je veux parler de la déclaration de la Walt Disney Company qui a été publiée en réponse au procès intenté contre eux hier par notre client Scarlett Johansson. Ils ont accusé sans vergogne et faussement Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’ils et je sais qu’elle n’est pas. L’entreprise a inclus son salaire dans son communiqué de presse dans le but d’armer son succès en tant qu’artiste et femme d’affaires, comme si c’était quelque chose dont elle devait avoir honte. Scarlett est extrêmement fière du travail auquel elle et tous les acteurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs et l’équipe créative de Marvel ont participé depuis plus d’une décennie.

Comme le note Lourd, Disney a révélé que Johansson avait gagné 20 millions de dollars pour jouer dans Black Widow. Annoncer les salaires des acteurs sans leur permission n’est certainement pas une pratique courante à Hollywood. Lourd a poursuivi en disant qu’il est « en dessous de l’entreprise » d’attaquer le caractère de son client.

Le costume Black Widow n’est que le début

Que Johansson ait ou non une affaire gagnable, la sienne pourrait être la première d’une longue série. Vendredi, l’ancien rédacteur en chef de THR, Matthew Belloni, a envoyé la dernière édition de sa newsletter What I’m Hearing…. Dans ce document, il a noté que la star de Cruella, Emma Stone, évaluait ses options pour affronter Disney. Cruella a également été lancée sur Disney + Premier Access et dans les salles le même jour. De plus, Belloni a laissé entendre que la star de Jungle Cruise, Emily Blunt, pourrait suivre l’exemple de Stone et Johansson. Disney a clairement choisi sa voie. Désormais, les stars des plus grandes sorties de Disney en 2021 devront choisir la leur.

