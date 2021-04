Le procès de Derek Chauvin ne rendra pas les flics eux-mêmes

Lundi, le procureur Steve Schleicher a mené une série de questions qui constituent peut-être le cas le plus fort de son équipe contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin jusqu’à présent – non pas parce que le témoignage du témoin était particulièrement fascinant, mais parce qu’il provenait du chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo.

Le fait que l’officier le plus haut gradé du ministère ait témoigné contre un membre de l’équipe a immédiatement mis le procès à part. En fait, neuf autres agents du département de police de Minneapolis ont témoigné contre Chauvin la semaine dernière. Alors qu’Arradondo, le premier chef noir du département, a déjà témoigné contre un officier (en tant que chef adjoint dans une affaire très médiatisée en 2019 qui impliquait le meurtre d’une femme non armée), il est rare que tant d’agents prennent la position contre un ancien collègue.

Au cours de son témoignage, Arradondo a été interrogé sur la nature des formations que reçoivent les agents du MPD, une attention particulière étant accordée aux politiques et au protocole du MPD comme le recours à la force, la désescalade, la justice procédurale et l’intervention en cas de crise. Et Arradondo ne s’est pas retenu.

Lorsqu’on lui a demandé si la force utilisée par Chauvin contre George Floyd était conforme à la politique du MPD qui autorise le recours à une force raisonnable, il a répondu: «Ce n’est pas le cas» et a poursuivi en disant à propos du comportement de Chauvin: «Ce n’est pas ce que nous enseignons et cela devrait être toléré. » À une question similaire, Arradondo a déclaré qu’il était «absolument» d’accord que la retenue de Chauvin violait la politique puisque Chauvin n’appliquait pas de «pression légère à modérée» sur le cou de Floyd. «Ce n’est en aucune façon, forme ou forme, ce qui relève de la politique. Cela ne fait pas partie de notre formation. Cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs.

Le moment a représenté un triomphe pour l’accusation, soutenu par d’autres témoignages de la police jusqu’à présent. La veille, trois officiers – dont l’ancien superviseur de Chauvin, ont pris leur retraite le Sgt. David Ploeger; le plus ancien officier du MPD, le lieutenant Richard Zimmerman; et l’inspecteur Katie Blackwell, qui a dirigé le programme de formation du ministère lorsque Floyd a été tué – tous ont témoigné contre la nuque de Chauvin de Floyd, affirmant que c’était «injustifié» et «totalement inutile». Et dans les jours qui ont suivi la prise de position du chef de la police, d’autres agents ont témoigné pour l’accusation.

Le rare témoignage de plusieurs officiers a conduit les téléspectateurs à se demander si le «mur bleu du silence» – une règle non écrite entre les officiers pour se regrouper et garder le silence quand l’un des leurs est sous le feu pour inconduite – commençait à s’effondrer, un instant d’espoir qui signale un changement selon lequel davantage d’agents pourraient désormais être disposés à intervenir lorsqu’ils observent leurs collègues commettre des actes répréhensibles.

Mais un différent la réalité est probablement en jeu. Bien que le témoignage des agents puisse être interprété comme une marée changeante dans une culture opaque, il est plus probable que la nature très médiatisée du procès les oblige à faire de Chauvin la pomme pourrie – le seul officier qui ne représente pas le département au sens large. et le système de police, celui qu’ils doivent rejeter – comme moyen d’éviter un examen plus approfondi de la police.

“Ils jettent Chauvin sous le bus parce que cela garde le bus intact”, a déclaré Justin Hansford, professeur de droit à l’Université Howard, à Vox. «Pour chaque officier qui s’est manifesté, cette affaire déterminera son héritage.»

Le «mur bleu» ne concerne pas la camaraderie amicale – il s’agit de dissimuler les méfaits

L’un des piliers les plus respectés du maintien de l’ordre est la loyauté, a écrit la spécialiste en sciences politiques Roberta Ann Johnson dans «Whistleblowing and the Police». «La loyauté est exigée par un code d’honneur qui oblige les officiers à ne pas« se moquer »,« dénoncer »ou dénoncer d’autres officiers. Le respect et la loyauté des policiers envers leur groupe de pairs les encouragent à respecter le code d’honneur et à respecter l’obligation de silence », a-t-elle écrit.

Le silence lorsqu’un collègue se livre à des pratiques illicites comme l’usage excessif de la force est une norme dans les services de police, qui a empêché la réforme. À la suite du passage à tabac brutal de Los Angeles Rodney King en 1991 qui a été filmé, par exemple, la ville a formé la Christopher Commission pour enquêter sur le département de police de Los Angeles, y compris les pratiques de formation du département et les cas impliquant une force excessive. Les conclusions critiques de la commission, publiées dans un rapport, ont souligné à quel point le code du silence parmi les agents était «peut-être le plus grand obstacle à une enquête et à un règlement efficaces des plaintes».

La commission a noté le devoir de la police d’être transparent avec le public: «Les agents ont des pouvoirs spéciaux, uniques dans notre société, pour utiliser la force, même mortelle, dans l’exercice de leurs fonctions. Avec ce pouvoir, cependant, doit venir la responsabilité de loyauté d’abord envers le public que les officiers servent. Cela exige que le code du silence ne soit pas utilisé comme un bouclier pour cacher les fautes. »

Les agents hésitent à enfreindre ce code parce qu’il y a des conséquences à s’exprimer. Par exemple, en 2012, le détective de Baltimore, Joe Crystal, a signalé que deux collègues officiers dont il a été témoin ont agressé un suspect de drogue, bien que son sergent lui ait averti de ne pas le faire. Après que Crystal se soit avancé, ses collègues l’ont nargué et harcelé, ont ignoré ses demandes de sauvegarde, l’ont menacé de poursuites pour parjure dans l’affaire pénale contre les agents qu’il avait dénoncés et ont laissé un rat mort sur le pare-brise de son véhicule. Il existe de nombreux cas documentés comme celui-ci.

Il n’est donc pas surprenant qu’il soit rare que des agents témoignent contre un pair. Une analyse du Washington Post de 2015 a révélé que depuis 2005, 54 policiers du pays avaient été inculpés de meurtre ou d’homicide involontaire coupable pour avoir tiré et tué quelqu’un dans l’exercice de ses fonctions. L’étude a révélé qu’un collègue policier avait fait des déclarations ou témoigné contre le tireur dans seulement 12 de ces cas.

Et même lorsque les agents témoignent pour l’accusation, il n’est pas toujours certain qu’ils agiront avec intégrité. Les agents peuvent se livrer à des «témoignages» – un terme spécifique pour les agents fournissant un faux témoignage devant le tribunal. Lors du procès de Ray Tensing en 2016, l’ancien officier accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable pour avoir tiré sur Samuel DuBose lors d’un arrêt de la circulation en juillet 2015, certains experts ont conclu que deux agents qui ont témoigné contre Tensing étaient mensongers sur le stand dans un effort pour se conformer à la code du silence. Dans leur témoignage, les agents ont soutenu qu’ils n’avaient pas vu la rencontre fatale, bien qu’ils soient présents sur les lieux. Après deux annulations de procès, les procureurs ont rejeté l’acte d’accusation pour meurtre contre Tensing.

C’est pourquoi il peut être rafraîchissant que les collègues de Chauvin témoignent contre lui, affirmant qu’il n’a pas suivi la procédure. “Il est vrai que nous n’avons pas beaucoup d’exemples de témoignages de la police, en particulier le chef de la police qui témoigne contre l’un des leurs, car il y a le mur bleu et les syndicats de la police qui créent une atmosphère dans laquelle vous n’êtes pas censé vous exprimer,” Hansford a dit à Vox. «Nous pensons souvent au mur bleu du silence comme une sorte de mouvement de solidarité ou de pacte de loyauté, mais il s’agit souvent en réalité d’un mouvement de CYA – couvrez-vous votre propre« queue ».»

Le nombre d’agents qui se présentent pour témoigner a moins à voir avec la gravité du meurtre de Floyd et plus à voir avec la nature très médiatisée de l’affaire, a déclaré Hansford. «Ces officiers ont déjà vu des personnes tuées», a-t-il dit. «Il s’agit de l’ampleur de cette affaire. L’affaire Mike Brown, par exemple, était importante, mais elle n’a pas créé ce niveau de réponse. Ces officiers ne veulent pas être associés à ces photos de Chauvin sur le cou de Floyd.

Christopher Brown, avocat principal de la Brown Firm, qui a poursuivi des policiers dans des affaires de force excessive, est d’accord. «Nous voyons une telle dépendance sur d’autres officiers dans la poursuite en raison de la nature infâme de la mort de George Floyd. Lorsque vous avez des manifestations internationales contre la mort d’un homme entre les mains d’un officier, nous avons un scénario unique, malheureusement, où les officiers veulent vraiment se distancier de ce comportement », a-t-il déclaré. «Personne ne veut entrer dans l’histoire comme étant associé ou essayant de défendre ou de défendre Chauvin. Ils en profitent pour protéger leur propre héritage. »

Hansford reconnaît l’instinct des médias de dire qu’il s’agit d’une démonstration sans précédent d’officiers se retournant seuls, mais nous ne verrons pas les trois anciens officiers directement impliqués dans le meurtre du 25 mai témoigner dans ce procès.

Tou Thao, J. Alexander Kueng et Thomas K. Lane, tous licenciés après la mort de Floyd, font face à leurs propres accusations et ont chacun présenté une version différente des événements dans des documents judiciaires. Ils sont en désaccord sur qui était en charge de l’arrestation de Floyd, renforçant l’idée que chaque ancien officier tente de se sauver.

«Je ne peux pas vraiment dire que c’est le perçage du mur jusqu’à ce que nous entendions les gens qui étaient là, jusqu’à ce que nous entendions les personnes proches de Chauvin dans le département», a déclaré Hansford à Vox. «Je ne sais pas ce que les agents qui étaient sur les lieux ont à dire et les agents qui étaient là à ce moment-là dans le cadre de la réponse.

L’exonération de Chauvin serait désastreuse pour les services de police

Hansford et Brown voient le témoignage des agents contre Chauvin comme un effort pour s’accrocher à la croyance toxique «une pomme pourrie» – que ce n’est pas tout le système de police qui est corrompu mais juste quelques agents qui sont des acteurs isolés.

«C’est certainement l’idée que le service de police de Minneapolis essaie de peindre – que« ce n’est pas ce que fait notre service »et« ce n’est pas ainsi que notre service forme ses agents »,« ce n’est pas comportement que nous tolérons », a déclaré Brown.

Et bien que le témoignage de l’agent puisse sembler créer une ouverture pour une plus grande responsabilité lorsqu’il s’agit de dénoncer un pair, cela pourrait ne pas se produire à une plus grande échelle en dehors de ce procès.

«Malheureusement, je ne m’attends pas à voir des agents faire la queue pour témoigner contre d’autres agents, mais je m’attends à voir une plus grande concentration sur le traitement, la réévaluation et la mise à jour des politiques et des procédures au sein des départements», a déclaré Brown à Vox.

Et même lorsque le code du silence est remis en question, la culture demeure. Le meurtre brutal par la police de Laquan McDonald, âgé de 17 ans, noir en 2014 et les années suivantes, d’une prétendue dissimulation de la part du département de police de Chicago (un juge a déclaré que les agents n’étaient pas coupables d’avoir dissimulé la fusillade) a secoué le code du département. de silence en mettant en lumière les efforts coordonnés de la ville et des officiers pour retenir la vidéo qui montre des officiers abattus 16 fois sur McDonald. Malgré cela et d’autres défis au fil des ans, le service de police de Chicago reste en proie à l’usage systémique d’une force excessive. Une enquête du ministère de la Justice de 2017 a révélé que Chicago avait reçu plus de 30000 plaintes pour inconduite de la police entre 2011 et 2016, mais il n’y avait pas de discipline pour les policiers dans 98% des cas.

Pour Hansford, l’acquittement de Chauvin serait préjudiciable aux policiers car cela signifierait plus de protestations et plus de pression pour changer. «Ce serait cataclysmique. Nous ne savons pas si ce sera une autre situation avec Rodney King. Et s’il est disculpé, beaucoup de gens diront que c’est quelque chose qui est autorisé dans les règles. Ils vont avoir plus de pression pour changer les règles, et la police ne veut pas que ces règles soient modifiées. »