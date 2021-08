Le procès de Devin Nunes contre le Washington Post va de l’avant ⋆ 10z viral

Un juge fédéral a statué mercredi qu’un procès en diffamation intenté par Rep. Devin Nunes (R) pourrait continuer contre le Washington Post. Dans le procès, Nunes s’est plaint que le journal décrivait certaines de ses théories comme “sans fondement” et que les précédents articles du Post indiquaient que certaines de ces théories étaient, en effet, correctes. Les contradictions du Post ont conduit le juge à déclarer que Nunes avait une chance de se rétablir malgré une correction ultérieure par le journal.

Juge de district américain Carl J. Nichols, une Donald Trump personne nommée qui, le même jour, a accordé des victoires procédurales à la société de système de vote US Dominion dans le cadre d’un procès en diffamation contre des théoriciens du complot électoral Sidney Powell, Rudy Giuliani, Mike Lindell, et plusieurs organisations associées, ont également décidé que l’affaire Nunes devrait également rester en vie.

“Bien que la question soit proche”, a écrit le juge Nichols, “les allégations de Nunes suffisent pour survivre au rejet de sa plainte en diffamation, mais pas en ce qui concerne sa plainte pour négligence.”

Le procès s’articule autour d’un article du Washington Post du 9 novembre 2020 qui accusait Nunes d’avoir diffusé “des allégations sans fondement de l’administration Obama espionnant la Trump Tower”. Cette ligne est apparue dans une histoire qui était en grande partie centrée sur Michael Ellis, qui a été choisi comme avocat général de la National Security Agency après avoir été chef d’état-major de Nunes.

Le procès a longuement récapitulé les théories de l’espionnage de la Trump Tower et a expliqué pourquoi le procès en diffamation a été intenté :

Ce n’était pas la première fois que le Post (et d’autres organes de presse) rapportait des allégations selon lesquelles l’administration Obama avait espionné la Trump Tower ou que la collecte de renseignements avait été dirigée vers la campagne Trump. Ces rapports ont commencé trois ans et demi plus tôt. En mars 2017, le président Trump a tweeté que le président « Obama avait [Trump’s] « des fils sur écoute » dans la Trump Tower. » Par la suite, divers responsables ont fait des déclarations publiques pour savoir s’il y avait eu une écoute téléphonique sur les téléphones Trump Tower ou d’autres collectes de renseignements dirigées vers la campagne Trump. Pour sa part, Nunes a déclaré publiquement qu’il n’y avait jamais eu « d’écoute électronique physique de la Trump Tower » ni de « mandat de la FISA. . . pour exploiter la Trump Tower. Mais Nunes a également exprimé sa « préoccupation[] que d’autres activités de surveillance ont été utilisées contre le président Trump et ses associés », et qu’il pensait qu’il était « très possible » que Trump (ou d’autres à la Maison Blanche) ait été entraîné dans une surveillance visant des ressortissants étrangers sur le sol américain.

Comme particulièrement pertinent ici, au cours de cette période, le Post a publié au moins deux articles soulignant qu’une différence significative séparait les positions de Trump et de Nunes. Dans un article (publié le 15 mars 2017), le Post a dressé « une brève liste de personnes qui ont déclaré que l’allégation du président Trump selon laquelle le président Barack Obama avait ordonné une écoute téléphonique de la Trump Tower. . . n’est tout simplement pas vrai. Nunes était la première personne sur la liste ; le Post l’a identifié comme “l’un des rares défenseurs des affirmations de Trump”, mais a expliqué qu’il avait “clarifié . . . qu’il n’y a aucune preuve suggérant que la Trump Tower a été mise sur écoute. Dans un deuxième article, publié onze jours plus tard, le Post a décrit la situation comme la « plus notable[e]» exemple des « quelques cas » dans lesquels « Nunes [was] en désaccord avec Trump.

Mais l’article du Post du 9 novembre 2020 n’a pas fait cette distinction, et huit jours après sa publication, Nunes a informé le Post qu’il pensait que l’article était faux et diffamatoire. Il a également demandé qu’il supprime les déclarations selon lesquelles Nunes faisait des «affirmations sans fondement» et se rendait à la Maison Blanche «tard dans la nuit» et émettait une rétractation ou une correction.