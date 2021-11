Le procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel commence aujourd’hui

Contrairement à son partenaire dans l’horreur prédatrice Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell a survécu à la prison jusqu’à présent. Et l’Associated Press rapporte qu’aujourd’hui est le jour et qu’un jury commencera à entendre des preuves et des arguments pour savoir si Ghislaine n’était ou non qu’un pion idiot du monstre pervers de l’enfer, ou si elle savait parfaitement et l’a aidé à recruter des filles mineures pour avoir sexe avec ses amis. La goule délirante doit être nerveuse. Probablement la seule personne qui est plus nerveuse qu’elle est la meilleure amie d’Epstein et accusée d’enfant-enculeur Prince André qui doit attendre de voir s’il se fait retirer son nom. Deux endroits où vous ne voulez jamais de nom : une piste de diss et un procès pour crimes sexuels.

Ghislaine est en prison depuis l’année dernière après avoir été accusée de complot de trafic sexuel, trafic sexuel d’un mineur, un chef de transport d’un mineur avec l’intention de se livrer à des actes sexuels illégaux, un chef d’incitation d’un mineur à voyager pour se livrer dans des actes sexuels illégaux, et deux autres accusations de complot. Les accusations découlent d’allégations de quatre femmes différentes qui ont affirmé que Jeffrey et Ghislaine les avaient victimisées alors qu’elles étaient adolescentes entre 1994 et 2004. L’une des victimes présumées, Sarah Ransome, a déclaré à Panorama de la BBC que Ghislaine était l’une des principales personnes impliquées et a déclaré: «Ghislaine contrôlait les filles. Elle était comme madame. Elle était comme les rouages ​​de l’opération de trafic sexuel. Mais depuis son arrestation, Ghislaine a nié les accusations et a plaidé non coupable, qualifiant les allégations de « poubelles absolues ». Son équipe juridique a également dénoncé ses conditions de détention, mais personne ne s’en soucie.

Douze jurés et six suppléants entendront les déclarations liminaires aujourd’hui dans une salle d’audience de la ville de New York après avoir été choisis parmi un bassin de 40 à 60 potentiels. Les procureurs ont affirmé avoir la preuve que Ghislaine savait que les victimes (y compris un adolescent de 14 ans) étaient mineures et qu’elle avait quand même organisé un voyage pour qu’elles rencontrent Jeffrey à son domicile et dans d’autres résidences. Les procureurs prévoient de montrer des preuves et le plan de la défense d’essayer d’attaquer la crédibilité des témoins et suggèrent qu’ils ont un motif financier de se manifester. Appel difficile à qui croire.

Il n’y aura pas de diffusion en direct du procès, car les caméras ne sont pas autorisées dans le tribunal fédéral où Ghislaine est jugée. Mais il y a plein de drames à l’extérieur du palais de justice, comme ce type qui fulmine Chrissy Teigenles tweets « Satanic » de et sa supposée implication dans cela.

Guy est à l’extérieur du tribunal fédéral de Manhattan, affirmant que Chrissy Teigen est dans une conspiration satanique. Il a dit que Maxwell est également impliqué. Hillary Clinton aussi. pic.twitter.com/XzkYvMtwzB – Kate briquelet (@kbriquelet) 29 novembre 2021

Eh bien, je vais vous dire une chose, le procès de Ghislaine Maxwell va faire des merveilles pour l’industrie des mégaphones portatifs. Beaucoup de fous avec des choses qu’ils veulent être entendus très fort !

Photo : Michael Carpenter/Wenn.com