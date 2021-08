Le procès de Guns N’ Roses vise à mettre fin à la contrefaçon de marchandises

GUNS N’ ROSESLa société de marchandisage a déposé une plainte pour obtenir une ordonnance du juge qu’elle peut utiliser pour diriger les commissaires fédéraux et autoriser la police locale et de l’État et les agents embauchés par la société à saisir des t-shirts contrefaits et des articles similaires pendant la tournée actuelle du groupe.

Marchandisage mondial a déposé la plainte dans le New Jersey trois jours avant le concert du groupe le 5 août au MetLife Stadium pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale contre divers défendeurs anonymes décrits dans la plainte comme « des parties qui vendent des marchandises sans licence et contrefaites portant la marque, les ressemblances et les logos du groupe musical connu sous le nom GUNS N’ ROSES. ” Les défendeurs allaient, selon la plainte, ” vendre des marchandises non autorisées portant les noms, logos, ressemblances, marques de commerce et œuvres d’art d’artistes musicaux sans leur autorisation et sans leur verser de redevances “.

La plainte a poursuivi en notant qu'”environ 400 000 personnes devraient assister à la GUNS N’ ROSES concerts de sa tournée actuelle.”

Kenneth Feinswog, un avocat pour Global Merchandising Services Ltd., a déclaré dans le dossier du tribunal : « Au cours des 35 dernières années de formidable croissance commerciale de la musique populaire, le public a non seulement acheté des millions de disques et de billets de concert pour se divertir, mais a également cherché à s’identifier et à déclarer allégeance à ses interprètes préférés. en achetant divers articles de marchandise, t-shirts, écussons, affiches, photographies, maillots, casquettes, boucles de ceinture, vestes et autres articles qui incarnent les noms, photos, ressemblances, logos, marques déposées et/ou illustrations de ces artistes. la déclaration publique susmentionnée d’identification et d’allégeance aux artistes interprètes ou exécutants et la valeur souvenir de la marchandise susmentionnée sont la raison pour laquelle les fans paieront plus de 35 $ pour un t-shirt portant le nom ou l’image de l’artiste, lequel t-shirt pourrait autrement être vendu au détail (sans nom ou ressemblance) pour 4,00 $.

« Parallèlement à la croissance de l’activité marchande légitime, une industrie illégale de plusieurs millions de dollars s’est développée aux États-Unis impliquant la fabrication, la vente et la distribution illégales de marchandises « de contrebande » portant les noms, marques, noms commerciaux, ressemblances ou œuvres d’art se rapportant aux artistes populaires.”

Il a poursuivi: “Les défendeurs sont des individus et des entreprises communément appelés” contrebandiers “de marchandises qui, sans autorisation ou autorisation, détournent les noms, les ressemblances, les logos, les symboles, les illustrations et/ou les marques d’artistes interprètes et de groupes musicaux pour les utiliser sur des marchandises que les défendeurs « bootlegger » colportent au grand public afin de tirer profit de l’énorme valeur commerciale et de la réputation de l’artiste musical, le tout en violation des droits des individus et des entreprises qui possèdent le droit exclusif de se livrer à une telle activité commerciale .

“Pour ajouter l’insulte à l’injure, la marchandise que les contrebandiers fabriquent et vendent est, dans la plupart des cas, de qualité inférieure et non seulement viole les droits des plaignants, mais affecte négativement le grand public et nuit irrémédiablement à la réputation d’excellence et d’intégrité des artistes interprètes ou exécutants dans le poursuite de leur carrière professionnelle.

« La surabondance de marchandises de contrebande sur le marché prive les artistes, dont les noms, les ressemblances, les symboles, les logos et les dessins apparaissent sur les marchandises illicites contrefaites, des gains et du crédit qu’ils (les artistes) méritent de l’investissement de leur capital et de leur énergies créatives dans le développement de leur carrière. Ces artistes ont autorisé d’autres entreprises à s’engager dans des activités de marchandisage légitimes au nom desdits artistes (comme Services de marchandisage mondiaux, Ltd.) et ces sociétés souffrent également des effets concurrentiels des activités illégales menées par les défendeurs.”

Feinswog a ajouté: “Les défendeurs empêchent ces artistes de contrôler la manière dont les artistes souhaitent être présentés au grand public et ont donné au public la fausse impression que leur marchandise illicite et inférieure était soit parrainée, soit approuvée par ces artistes.

“De plus, étant donné que les bootleggers ne paient pas de redevances, ni de frais au stade ou à la salle de concert où leur produit illégal est colporté, et sur information et croyance, pas de taxes en relation avec la vente de ladite marchandise, les bootleggers (défendeurs ici) sont en mesure de sous-coter les prix des vendeurs légitimes qui respectent la loi dans la conduite de leurs



activités commerciales au détriment substantiel des demandeurs.

“Ces contrebandiers sont, clairement et simplement, des parasites qui profitent à tort des énergies et de la réputation formidables des artistes de l’industrie du divertissement, et qui entravent de manière flagrante et illégale ces artistes dans leur avancement personnel et professionnel.”

Marchandisage mondial a déposé une plainte similaire il y a trois ans avant le début de TUEURtournée d’adieu.

En août 2010, Pays vivant a déposé une plainte contre plusieurs « John Does » avant le mois Ozzfest à Devore, en Californie. (“John Doe” est un terme utilisé dans les poursuites judiciaires pour des personnes dont les noms réels ne sont pas encore connus.) Pays vivant tentait d’obtenir une ordonnance du tribunal qui obligerait les autorités fédérales et locales chargées de l’application des lois à saisir et à mettre en fourrière les équipements de contrefaçon de marque à Ozzy Osbourne‘s festival itinérant. AC DC a également déposé une plainte similaire avant sa tournée américaine de 2016.