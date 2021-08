Le procès de Jeff Bezos retarde le contrat de l’atterrisseur Artemis Moon de la NASA avec SpaceX

La NASA a accepté de suspendre de dix semaines son contrat d’atterrisseur lunaire SpaceX afin de faire face au récent procès intenté par le soumissionnaire perdant Blue Origin, tout en garantissant que la NASA manquera son objectif de 2024 pour le retour de l’humanité sur la Lune.

“La NASA a volontairement interrompu le travail avec SpaceX pour le contrat Option A du système d’atterrissage humain (HLS) en vigueur du 19 août au 1er novembre”, selon un communiqué de la NASA envoyé par courrier électronique à Gizmodo.

Blue Origin, dirigé par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a déposé une plainte la semaine dernière devant un tribunal fédéral exigeant que l’attribution du contrat de la NASA à SpaceX soit annulée et qu’un nouveau processus d’appel d’offres ait lieu.

La poursuite de Blue Origin est sous ordonnance de protection, donc les détails de la poursuite ne sont pas spécifiquement connus, mais Blue Origin, et Bezos en particulier, n’ont pas fait taire leurs objections.

Lors des protestations présentées au Government Accountability Office plus tôt cette année, Blue Origin a fait valoir que l’offre de contrat initiale de la NASA indiquait que plusieurs atterrisseurs seraient construits, mais qu’un seul a finalement été sélectionné, le vaisseau spatial de SpaceX.

Une infographie de Blue Origin critiquant la proposition d’atterrisseur lunaire de SpaceX comme étant inacceptablement complexe et risquée. (Crédit image: Blue Origin)

Bezos a même proposé de payer 2 milliards de dollars sur son offre initiale de 5,9 milliards de dollars dans le but de convaincre la NASA, mais la NASA a déclaré qu’en raison des contraintes budgétaires imposées par le Congrès, elle n’avait le financement que pour une proposition d’atterrisseur.

Le GAO a rejeté l’argument de Blue Origin le 30 juillet, donnant à la NASA le feu vert pour commencer à travailler avec SpaceX sur le système de lancement humain (HLS) qui ferait atterrir des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

Maintenant, ce travail a été suspendu pendant que la NASA règle ce dernier procès de Blue Origin. “En échange de cette suspension temporaire du travail, toutes les parties ont convenu d’un calendrier de litige accéléré qui se terminera le 1er novembre”, a déclaré la NASA. “Les responsables de la NASA continuent de travailler avec le ministère de la Justice pour examiner les détails de l’affaire et attendent avec impatience une résolution rapide de cette affaire.”

(Crédit image: Blue Origin)

Analyse : plus qu’un simple ego blessé de milliardaire

Aussi tentant que cela puisse être pour certains de considérer la protestation de Blue Origin comme la plainte d’un milliardaire particulièrement amer, la proposition de Blue Origin n’a pas été faite par Blue Origin seul.

En raison de l’expérience certes limitée de Blue Origin dans les vols spatiaux réels – malgré l’escapade de Jeff Bezos au-delà de la ligne Kármán – la société s’est associée à de gros frappeurs de l’industrie aérospatiale : Northrop Grumman et Lockheed Martin.

En tant que membres fondateurs du complexe militaro-industriel, Northrop Grumman et Lockheed Martin ont longtemps bénéficié d’un flux constant de contrats gouvernementaux avec peu ou pas de concurrence réelle.

Peu incitées à proposer l’offre la plus basse possible pour décrocher un contrat, bon nombre de ces entreprises se sont habituées à ce que le gouvernement n’ait tout simplement pas d’autre choix que d’accepter les seules offres qualifiées sur la table – qui se trouvent être de grande taille.

SpaceX a perturbé cela en proposant des offres incroyablement compétitives et en fournissant constamment des résultats. Il est à noter que même avec l’offre de Bezos de couvrir 2 milliards de dollars de l’offre de sa propre entreprise, l’offre de Blue Origin était toujours supérieure de 1 milliard de dollars aux 2,9 milliards de SpaceX.

S’il ne fait aucun doute que Jeff Bezos aimerait voir l’atterrisseur lunaire avec équipage de sa société être le premier à atterrir sur la lune depuis plus de 50 ans, les véritables moteurs de ce procès sont plus probablement Northrup Grumman et Lockheed Martin, qui ont vu leurs revenus de Les contrats de la NASA commencent à glisser.

Bien que les entrepreneurs militaires ne soient pas susceptibles de faire faillite de si tôt à cause de SpaceX, ils pourraient se retrouver de plus en plus exclus des contrats de vol spatial, qui ont un certain prestige que les bombes et les avions de chasse ne peuvent tout simplement pas égaler.