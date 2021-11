Le procès de Kim Potter se profile alors que les dirigeants du Brooklyn Center envisagent de modifier le processus de couvre-feu

Les dirigeants de la banlieue de Minneapolis, à Brooklyn Center, envisagent de réorganiser le processus utilisé pour déclarer un couvre-feu alors que la ville se prépare pour le début du procès de l’un de ses anciens policiers accusé de la mort de Daunte Wright.

Le conseil municipal du Brooklyn Center a discuté lundi d’une résolution visant à créer des critères pour donner au directeur municipal le pouvoir de déclarer un couvre-feu pour permettre aux résidents de planifier à l’avance.

TIR DE DAUNTE WRIGHT : LE PROCÈS POUR homicide involontaire coupable de l’ex-flic du Minnesota KIM POTTER SOULÈVE DES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Daunte Wright, à gauche, a été tué lors d’un contrôle routier en avril. Kim Potter, à droite, est accusé d’homicide involontaire dans son meurtre. Broolyn Center, les dirigeants de la ville du Minnesota envisagent une résolution pour donner au directeur municipal le pouvoir de déclarer un couvre-feu alors que Potter se prépare à subir son procès. (Facebook/Shérif du comté de Hennepin)

« Le personnel et la communauté ont été vraiment mis au défi par notre capacité à indiquer en temps opportun le moment où un couvre-feu entrerait en vigueur et à permettre aux gens de prendre les dispositions appropriées s’ils avaient su à l’avance le moment où cela se produirait », a déclaré le directeur municipal Reggie Edwards. le conseil lors de la séance de lundi soir.

L’ancien officier de police du Brooklyn Center, Kim Potter, fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort par balle de Wright lors d’un contrôle routier le 11 avril. Son procès doit commencer le 30 novembre.

L’incident a provoqué des troubles et a incité les autorités à déclarer un couvre-feu alors que les manifestants se heurtaient à la police.

La résolution proposée est limitée dans le temps à quatre jours et exige un couvre-feu le jour où un verdict est annoncé. Le directeur municipal aurait la possibilité de l’étendre en fonction des critères proposés.

Des membres de la communauté du Brooklyn Center manifestent après la fusillade mortelle de Daunte Wright au Brooklyn Center, dans le Minnesota, le 15 avril. (Crédit obligatoire : Jasper Colt-USA TODAY)

Edwards a ajouté que le maire pouvait toujours déclarer un couvre-feu et que les critères n’entraîneraient pas un couvre-feu automatique. Certains membres du conseil et le maire Mike Elliott ont dit qu’ils voulaient plus de précisions avant de voter.

« Je ne suis pas vraiment sûr du message que nous envoyons si nous passons cela avant le procès », a déclaré la conseillère municipale Marquita Butler.

Le chef des pompiers Todd Berg a mentionné la nécessité de se coordonner avec Metro Transit afin que les résidents puissent rentrer chez eux et vaquer à leurs occupations quotidiennes en cas de couvre-feu.

« Nous avons entendu de la communauté que les couvre-feux de dernière minute étaient difficiles », a déclaré Berg. « Ce que nous demandons, c’est que la pré-publicité à 13 heures serait la partie importante de la participation de la communauté et de la sensibilisation de la communauté et de leur donner le temps nécessaire pour planifier ou se préparer à un couvre-feu ce soir-là. »

Le gaz poivré est utilisé derrière les périmètres clôturés du département de police du Brooklyn Center, alors que les manifestations se sont poursuivies quelques jours après que l’ancien officier de police Kim Potter a abattu Daunte Wright. (.)

Le conseil réexaminera la proposition le 29 novembre, la veille du début du procès de Potter. La résolution doit être approuvée à l’unanimité pour être adoptée.