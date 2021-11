Le procès de Kyle Rittenhouse se dirige-t-il vers un jury Hung ?

La décision du juge Schroeder de ne pas séquestrer les jurés pourrait contribuer aux délibérations prolongées.

W

orsque vous êtes obstinément déterminé à jouer avec le feu, vous vous brûlez souvent. Le juge Bruce Schroeder est en train de se brûler.

Le juge a refusé de séquestrer le jury dans l’affaire Kyle Rittenhouse – même après que la publicité sur l’affaire s’est intensifiée alors que le dossier de l’accusation se dérobait et que l’accusé témoignait ; alors même que les choses atteignaient un crescendo alors que le juge réprimandait les procureurs pour leur inconduite et que des sommations se profilaient; et même lorsque la phase de délibération du jury a entraîné des protestations bruyantes et ignobles, des explosions occasionnelles de violence et une activité policière frénétique sur les marches du palais de justice.

Et maintenant, Schroeder a été contraint de prendre des mesures drastiques parce que le jury apparaît…

