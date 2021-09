Le procès de la SEC contre Ripple Labs est une boîte de Pandore

Pendant plusieurs années, les partisans de la crypto-monnaie considéraient Laboratoires d’ondulation en tant que promoteur d’une expérience révolutionnaire. À travers le XRP (CCC :XRP-USD) actif numérique, Ripple tente essentiellement de créer un nouveau paradigme pour les transactions financières. L’idée : les virements transfrontaliers ne doivent plus être aussi coûteux et chronophages.

Heck, grâce aux technologies décentralisées, l’innovation blockchain qui sous-tend le XRP et d’autres cryptos ne nécessite même pas d’intervention humaine au-delà du point d’introduction. Cela seul pourrait économiser d’énormes coûts de main-d’œuvre. Mais bien sûr, le gouvernement ne peut laisser aucune bonne idée impunie.

Plus précisément, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a décidé que la crypto en question n’était en fait pas une monnaie virtuelle mais plutôt un titre coté en bourse. En tant que tel, Ripple Labs a contourné les lois profondément ancrées qui régissent la vente des capitaux propres de l’entreprise. Cela a non seulement des implications pour le XRP, mais également pour d’autres pièces et jetons.

La Cour suprême des États-Unis « a établi quatre critères pour déterminer si un contrat d’investissement existe ». Investopedia liste ces critères comme tels : « un investissement d’argent […] dans une entreprise commune […] dans l’attente d’un profit […] être dérivé des efforts des autres.

Pour XRP et autres cryptos, les trois premiers critères qualifient facilement les actifs numériques de titres. Les gens mettent de l’argent dans une crypto en particulier en espérant gagner des gains en capital. Là où se trouve la question, c’est le qualificatif « dérivé des efforts des autres ». Selon une définition traditionnelle, si le succès d’une entreprise dépend de ses bailleurs de fonds, alors ses droits de propriété sous-jacents la qualifient effectivement de titre. Par exemple, une entreprise de technologie grand public ne peut survivre sans son équipe de direction innovante.

Mais ce même principe s’applique-t-il aux crypto-monnaies ?

Si XRP est une sécurité, alors les cryptos sont un marché boursier

En ce qui concerne les accusations portées par la SEC contre Ripple et XRP, il semble qu’il y ait ici un argument plus solide qu’un argument similaire contre Bitcoin (CCC :BTC-USD). D’une part, nous ne savons même pas qui est vraiment le créateur de Bitcoin. Oui, nous avons le nom de Satoshi Nakamoto, mais rien de plus.

Avec XRP, cependant, il existe au moins un « superviseur » de la cryptographie : Ripple Labs. Certes, l’ampleur de cet oubli est discutable. Cependant, d’un point de vue objectif, il semble qu’au moins une partie de la thèse d’investissement de XRP implique les personnes les plus proches du projet suscitant un intérêt pour la technologie blockchain sous-jacente comme alternative possible aux virements électroniques coûteux.

Bien que cela puisse sembler être une victoire fondamentale pour la SEC, en réalité, cette interprétation ouvre toujours une pente glissante. Après tout, chaque crypto doit avoir un point d’origine – quelqu’un ou une entité a dû créer l’actif numérique. Et il serait difficile pour quiconque de déployer des efforts pour développer quelque chose pour s’en aller dès que le projet se matérialise.

Dans ce contexte, on peut supposer que chaque crypto est une sécurité compte tenu de la définition de la Cour suprême d’un contrat d’investissement. Parce que, vraiment, quel serait le succès de l’une de ces pièces s’il n’y avait pas les bailleurs de fonds et les participants au réseau faisant la promotion de l’actif de leur choix, que ce soit par le biais d’initiatives marketing ou d’activités minières ?

De plus, comme l’a récemment souligné un contributeur de Forbes, de nombreuses entreprises liées à la cryptographie comme Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) ont demandé des éclaircissements à la SEC, seulement pour être frappés de menaces et d’assignations à comparaître. Pour de nombreux badauds, la SEC ne semble trouver de lucidité qu’à travers la pénalisation.

Et même alors, le processus est aléatoire. Les partisans du XRP peuvent affirmer qu’il est victime d’une discrimination réglementaire, étant donné qu’il n’est guère différent des autres projets de crypto-monnaie fortement soutenus.

Ripple et la SEC doivent vivre et laisser vivre

Un dernier problème flagrant avec le procès de la SEC contre XRP est la base de ce qu’est un contrat d’investissement. Plus précisément, la définition dépend de la décision de SEC v. WJ Howey Co., à partir de laquelle nous obtenons le test dit de Howey. Mais le fait est que cette affaire a atteint la Cour suprême en 1946.

Je veux dire, les gens lisaient encore les journaux à cette époque.

En d’autres termes, la Cour suprême n’aurait pas pu se rendre compte de l’impact que les actifs numériques décentralisés auraient sur le système financier. Encore une fois, c’était une période où le monde explorait encore le potentiel des technologies analogiques.

Avec des cryptos comme XRP, nous parlons d’un paradigme entièrement différent. Par conséquent, le test Howey est terriblement obsolète pour déterminer comment gérer les cryptos. Bien sûr, la SEC peut avoir raison. Mais il va déclencher toute une série de vilaines choses s’il continue son approche agressive contre l’innovation financière.

