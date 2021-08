Le procès de Scarlett Johansson contre Disney vient de recevoir le soutien surprise d’un grand producteur hollywoodien

Reste à savoir si cela se produit ou non, bien qu’un producteur anonyme qui s’est également entretenu avec THR ait déclaré qu’il voyait ce segment du paysage du divertissement devenir un “travail contre rémunération”. En d’autres termes, les talents continueront à « recevoir un énorme paiement à l’avance », mais il n’y aura plus d’« énormes coups de circuit » et les frais associés « diminueront ». Jason Blum a ajouté que lorsqu’il s’agit de diffuser des films en streaming, si vous ne « participez pas à la hausse ou à la baisse », le processus créatif est « compromis », et il prédit qu’il y aura « une tonne de poursuites » qui, espérons-le. conduire à un « partage en streaming ».