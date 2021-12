Le procès de Spencer Elden contre Nirvana est «absurde»: les avocats

Pendant près de trois décennies, l’homme considéré comme un bébé nu nageant sous l’eau et attrapant un billet d’un dollar sur un hameçon sur la couverture emblématique de l’album de platine de Nirvana « Nevermind » a célébré son image, c’est-à-dire avant de poursuivre le rock grunge. groupe et a appelé la photographie déterminante de l’ère « pornographie enfantine ».

Ridiculisant ce procès, les avocats de Nirvana ont décidé de rejeter la plainte mercredi, la qualifiant de « pas sérieuse ».

« Le bébé sur la photo est maintenant un homme de trente ans, le plaignant, Spencer Elden, » l’avocat du groupe Bert H. Deixler écrit dans une motion de 22 pages. « Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que » Nirvana Baby » auto-oint. Il a reconstitué la photographie en échange d’une redevance, plusieurs fois ; il s’est fait tatouer le titre de l’album ‘Nevermind’ sur la poitrine ; il est apparu dans un talk-show vêtu d’une grenouillère de couleur nude auto-parodiante ; il a dédicacé des exemplaires de la pochette de l’album en vente sur eBay ; et il a utilisé la connexion pour essayer de draguer des femmes.

« L’affirmation d’Elden selon laquelle la photo sur la couverture de l’album ‘Nevermind’ est de la ‘pornographie enfantine’ n’est, à première vue, pas sérieuse. Un bref examen de la photographie ou de la propre conduite d’Elden (sans parler de la présence de la photographie dans les maisons de millions d’Américains qui, selon la théorie d’Elden, sont coupables de possession criminelle de pornographie juvénile) le montre clairement », poursuit la motion.

Le 25 août, Elden a poursuivi le groupe en justice ; leur maison de disques, leur directeur artistique et leurs distributeurs ; la succession de leur défunt leader Kurt Cobain; sa veuve rock star Courtney Love, en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de Cobain ; et leurs membres survivants David Grohl (le leader des Foo Fighters), Tchad Channing, et Krist Novoselic dans une action en justice déposée devant un tribunal fédéral de Los Angeles. L’avocat d’Elden Robert Y. Lewis a affirmé à l’époque qu’ils « ont intentionnellement commercialisé la pornographie juvénile de Spencer et ont tiré parti de la nature choquante de son image pour se promouvoir et promouvoir leur musique à ses dépens ».

Il y a à peine cinq ans, cependant, Elden a présenté son image internationalement reconnaissable d’un bébé de 4 mois dévêtu de manière assez différente. Elden a volontairement recréé la séance photo à l’occasion du 25e anniversaire de la sortie de l’album, et il a déclaré au New York Post qu’il avait dit au photographe : « Faisons-le nu ».

« Mais il pensait que ce serait bizarre, alors je portais mon short de bain », a déclaré Elden au tabloïd à l’époque.

Avant même que le procès n’atteigne le fond, il y a quelque chose qui s’y oppose : le délai de prescription.

La loi fédérale sur la pornographie juvénile, 18 USC 2255 (a), a un délai de prescription de 10 ans, et les avocats de Nirvana ont fait valoir qu’Elden était au courant de ses blessures présumées plus d’une décennie avant de déposer la plainte en août dernier.

« En plus de son allégation de pornographie juvénile, Elden a allégué que la création de la photographie pour la pochette de l’album impliquait le trafic sexuel d’Elden lorsqu’il était bébé », note la motion de Nirvana.

Au-delà de ce qui est « absurde », disent les avocats de Nirvana, il utilise une loi qui est entrée en vigueur le 19 décembre 2003 et n’a « aucune application rétroactive ». Cette demande a un délai de prescription de quatre ans.

